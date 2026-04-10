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जब हाथ में चौक लेकर ब्लैक बोर्ड पर लिखने लगीं DM मैम.. स्कूल शिक्षिका की भूमिका में नजर आईं जिलाधिकारी

शिवहर डीएम प्रतिभा रानी टीचर की भूमिका में नजर आईं. उन्होंने सरकारी स्कूल में बच्चों की क्लास ली और सवाल पूछे. पढ़ें पूरी खबर..

Sheohar DM Pratibha Rani
शिक्षिका की भूमिका में शिवहर डीएम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 10, 2026 at 1:31 PM IST

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शिवहर: बिहार के शिवहर में जिलाधिकारी प्रतिभा रानी ने राजकीय मध्य विद्यालय चमनपुर का दौरा किया. जहां उन्होंने न केवल हरी झंडी दिखाकर 'प्रवेशोत्सव' (नामांकन अभियान) की शुरुआत की, बल्कि बच्चों की क्लास भी ली. अपने बीच डीएम को देखकर बच्चे भी काफी उत्साहित दिखे.

शिक्षिका की भूमिका में शिवहर डीएम: जिलाधिकारी ने क्लास रूम में स्वयं ब्लैक बोर्ड पर बच्चों से सवाल पूछे. सही जवाब देने पर उनका उत्साह बढ़ाया. रीडिंग क्षमता का जायजा लेने के लिए डीएम ने बच्चों से इंग्लिश में स्पेलिंग और अर्थ पूछा, जिसका सही-सही जवाब बच्चों ने झटपट में दे दिया.

Sheohar DM Pratibha Rani
बच्चों को पढ़ातीं डीएम प्रतिभा रानी (ETV Bharat)

पठन-पाठन से संतुष्ट नजर आईं डीएम: प्रतिभा रानी ने बुनियादी कक्षाओं (कक्षा 1, 2 और 3) में जाकर स्वयं एक शिक्षक की तरह बच्चों से सवाल-जवाब किए. बच्चों ने भी पूरी निर्भीकता और सटीकता के साथ उनके सवालों के जवाब दिए. बच्चों की प्रतिभा और बेहतर शैक्षणिक स्तर को देखकर जिलाधिकारी काफी प्रसन्न नजर आईं. साथ ही विद्यालय में मिल रही शिक्षा की गुणवत्ता की सराहना की.

शिक्षकों से ली जानकारी: डीएम ने शिक्षकों की उपस्थिति के संबंध में बच्चों से ही पूछताछ की. हेडमास्टर ने डीएम को विद्यालय में नामांकित बच्चों के संबंध मे जानकारी ली. डीएम ने कक्षा में छात्रों से पढ़ाई के बारे में जानकारी ली. स्कूल में पढ़ रहे छात्र-छात्राओं को मन लगाकर पढ़ाई करने और अपने परिवार और जिले का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया.

डीएम ने किया पुस्तकों का वितरण: जिलाधिकारी प्रतिभा रानी ने नव-नामांकित बच्चों को नए शैक्षणिक सत्र की पाठ्य-पुस्तकें प्रदान कीं और अभिभावकों को प्रेरित किया कि वे बच्चों को नियमित विद्यालय भेजें.

Sheohar DM Pratibha Rani
बच्चों को किताब देतीं डीएम प्रतिभा रानी (ETV Bharat)

शत-प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य: इस दौरान डीएम ने निर्देश दिया कि टोला सेवक, तालीमी मरकज, विकास मित्र और शिक्षक घर-घर भ्रमण कर यह सुनिश्चित करें कि कोई भी बच्चा नामांकन से वंचित न रहे. साथ ही, 6 वर्ष पूर्ण कर चुके आंगनवाड़ी के बच्चों का पहली कक्षा में नामांकन कराने के निर्देश दिए.

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