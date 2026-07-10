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उद्घाटन के बाद भी 2 साल इंतजार, आखिरकार ट्रायल शुरू.. शिवहर बेलवा डैम चालू होने से क्या हासिल होगा?

शिवहर बेलवा डैम के चालू होने का इलाके के लोगों को लंबे अर्से से इंतजार है. बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई के लिए कारगर साबित होगा.

Sheohar Belwa Dam
शिवहर बेलवा डैम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 10, 2026 at 7:08 PM IST

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शिवहर: बिहार में बाढ़ के कारण हर साल तबाही आती है. शिवहर में बागमती नदी के कारण आसपास का इलाका जलमग्न हो जाता है. जान-माल की क्षति और फसल चौपट हो जाती है. लोग चाहते हैं कि इसका समाधान निकाला जाए. बाढ़ पर स्थायी नियंत्रण की दिशा में लगातार कोशिश हो रही है. इस दिशा में लगातार कोशिश भी हो रही है.

शिवहर बेलवा डैम का निर्माण: बाढ़ पर नियंत्रण के लिए बागमती नदी पर शिवहर बेलवा डैम का निर्माण कराया गया है. इस डैम का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है. परियोजना के तहत बागमती नदी की पुरानी धारा की उड़ाही और लिंक चैनल निर्माण का कार्य भी पूरी हो चुकी है. इस महीने ट्रायल भी शुरू हो चुका है. इस महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत वर्ष 2020 में तत्कालीन जिलाधिकारी के कार्यकाल में हुई थी.

शिवहर बेलवा डैम पर ट्रायल शुरू (ETV Bharat)

7 जुलाई से ट्रायल शुरू: 7 जुलाई 2026 को बागमती की पुरानी धारा मे पानी छोड़ा गया. जिस वजह से शिवहर के लोगों का वर्षो पुराना सपना साकार हो गया. बेलवा डैम के माध्यम से 50 हजार क्यूसेक पानी को बूढ़ी गंडक नदी में प्रवाहित किया गया. बागमती नदी की पुरानी धारा को पुनर्जीवित करने की योजना है.

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ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

सिंचाई कार्यों में मिलेगी मदद: पानी प्रवाहित होने से किसानों और ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई. खेतों की सिंचाई और जलस्तर में सुधार की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं. जिला पदाधिकारी प्रतिभा रानी ने बताया कि फिलहाल ट्रायल किया गया है. प्रक्रिया पूरी होने के बाद जल्द ही नियमित रूप से पुरानी धार में पानी छोड़ा जाएगा.

"डैम का फाटक खुलने के बाद बागमती नदी का पानी नियंत्रित तरीके से पुरानी धारा में प्रवाहित होगा, जिससे बाढ़ की तीव्रता कम होगी और कटाव की समस्या पर भी प्रभावी नियंत्रण संभव हो सकेगा."- प्रतिभा रानी, जिलाधिकारी, शिवहर

Sheohar Belwa Dam
2024 में हुआ था उद्घाटन (ETV Bharat)

बाढ़ नियंत्रण में मददगार: यह परियोजना केवल शिवहर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका लाभ आसपास के जिलों को भी मिलने की उम्मीद है. योजना के तहत बागमती नदी के पानी को नियंत्रित रूप से आगे बढ़ाकर गंडक नदी से जोड़ने की दिशा में भी काम किया जा रहा है. इसके लिए कई स्थानों पर स्लुइस गेट (नियंत्रण द्वार) बनाए जा रहे हैं, ताकि आवश्यकता के अनुसार जल प्रवाह को रोका या छोड़ा जा सके.

क्या फायदा होगा?: मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण जैसे जिलों में भी इस परियोजना से लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है. किसानों के लिए यह योजना किसी राहत पैकेज से कम नहीं मानी जा रही, क्योंकि हर साल बाढ़ और कटाव से होने वाले फसल नुकसान में कमी आने के साथ-साथ सिंचाई व्यवस्था भी बेहतर होने की उम्मीद है. इससे कृषि उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सकती है.

Sheohar Belwa Dam
हर साल आती है बाढ़ (ETV Bharat)

क्या बोले ग्रामीण?: बेलवा निवासी जोगी सहनी कहते हैं कि डैम जल्दी से जल्दी चालू हो जाए, हमलोग तो यही चाहते हैं. वे बताते हैं कि हर साल बाढ़ के पानी से सब कुछ डूब जाता है. फसल भी बर्बाद हो जाती है. जब जरूरत होती है तो सिंचाई के लिए पानी भी नहीं मिल पाता है. ऐसे में अगर डैम चालू हो जाएगा तो सालों पर खेतों को पानी मिलेगा.

Sheohar Belwa Dam
उड़ाही और लिंक चैनल निर्माण का कार्य तेज (ETV Bharat)

"ट्रायल तो शुरू हुआ है लेकिन कब पूरी तरह से चालू होगा, इसका इंतजार कर रहे हैं. मानसून से पहले निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ तो इस बार भी बाढ़ का खतरा बना रह सकता है. इसलिए हमलोग तो सरकार और प्रशासन से अपील करते हैं कि जल्दी काम पूरा कराइये."- जोगी सहनी, स्थानीय निवासी

Sheohar Belwa Dam
बागमती नदी (ETV Bharat)

क्या कहते हैं विशेषज्ञ?: विशेषज्ञों का मानना है कि परियोजना की वास्तविक सफलता इसके प्रभावी संचालन और नियमित रखरखाव पर निर्भर करेगी. अगर यह योजना पूरी तरह सफल साबित होती है तो भविष्य में बिहार में बाढ़ प्रबंधन के लिए यह एक मॉडल परियोजना बन सकती है.

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