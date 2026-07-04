बिहार में बागमती का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों पर बाढ़ का खतरा, जर्जर बांध से सहमे ग्रामीण
शिवहर में भारी बारिश से बागमती का जलस्तर बढ़ने से कटाव तेज हुआ. गांवों पर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है. प्रशासन अलर्ट पर है.
Published : July 4, 2026 at 4:30 PM IST
शिवहर: बिहार में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है और जिले में रुक-रुककर हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है. लगातार बारिश के चलते जिले की प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और अधिकांश नदियां अपने सामान्य स्तर से ऊपर बह रही हैं.
पिपराही प्रखंड की स्थिति चिंताजनक: नेपाल के तराई क्षेत्र से सटे पिपराही प्रखंड में स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक बनी हुई है. बागमती नदी के तट पर बसे बेलवा-नरकटिया गांव समेत आसपास के दर्जनों गांवों में बाढ़ का खतरा तेजी से बढ़ रहा है. ग्रामीणों में भय और असमंजस की स्थिति बनी हुई है. लोग अपना घर, खेत-खलिहान छोड़ने की नौबत आने की आशंका से सहमे और भयभीत हैं.बुजुर्ग बताते हैं कि हर साल मानसून का यह मौसम उनके लिए राहत नहीं, बल्कि आफत लेकर आता है.
खतरनाक स्तर पर हो रहा कटाव: बागमती नदी के जलस्तर में वृद्धि के साथ ही बेलवा से डुब्बा घाट तक नदी के किनारों पर कटाव की रफ्तार खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है. खासकर बागमती पुल के पूर्वी-दक्षिणी भाग में पिपराही, रतनपुर एवं उकनी गांव की सीमा से लगे तटवर्ती इलाकों में नदी की कटान ने गंभीर रूप ले लिया है. नदी की धारा तेज होते ही किनारे की मिट्टी बड़े-बड़े टुकड़ों में दरकने और नदी में बहने लगती है.
राहत के कोई ठोस कदम नहीं: बताया जाता है कि इन्द्रवा, दोस्तिया, माधोपुर, पिपराही, रतनपुर, उकनी और मझौरा सहित कई गांवों में कटाव की स्थिति अत्यंत गंभीर हो चुकी है. वर्षों की मेहनत से तैयार की गई उपजाऊ खेती योग्य जमीन लगातार नदी की धारा में समाती जा रही है. किसानों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है. ग्रामीण प्रशासन से त्वरित हस्तक्षेप और स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक राहत के कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं.
बांध की दशा जर्जर:स्थानीय ग्रामीण मदन झा ने बताया कि बेलवा गांव में जो रिंग बांध बना हुआ था, वह नदी की कटान में बह चुका है. उन्होंने कहा कि बांध के टूटने की आशंका बारिश के हर मौसम में बनी रहती है. कब दह जाए, कोई नहीं जानता. उन्होंने बताया कि बाढ़ के समय रात-रातभर जागकर लोग मिट्टी काटकर बांध भरते हैं ताकि पानी न निकले, लेकिन फिर भी पानी निकल जाता है. पिछले 20 वर्षों से हालात यही हैं और बांध की कोई ठोस तैयारी नहीं हुई है.
गांव की निजी जमीन पर बांध: मदन झा ने यह भी बताया कि जो सरकारी बांध दिखाया जाता है, वह वास्तव में इनरवा गांव की निजी जमीन पर है. सरकारी बांध की सीमा उससे आगे है, लेकिन वहां तक की जमीन किसानों और ग्रामीणों की है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ स्थानीय दबंगों ने वहां मिट्टी डलवा दी, जिससे किसानों को और अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.
"बाढ़ के दौरान गांव दो हिस्सों में बंट जाता है एक तरफ गांव, दूसरी तरफ खेत. उत्तर दिशा में जिन किसानों की जमीन है, वे अपने ही खेतों तक पहुंचने के लिए निजी नावों का सहारा लेने को मजबूर हैं. पहले सरकार बरसात के मौसम में नाव उपलब्ध कराती थी, लेकिन दो-तीन वर्षों से यह व्यवस्था बंद हो गई है.अब किसान अपनी जेब से पैसे देकर निजी नाव से अपने खेतों तक पहुंचते हैं."- मदन झा, ग्रामीण
पीढ़ियों से झेल रहे पीड़ा: वहीं दूसरे ग्रामीण विनोद पासवान ने भारी मन से बताया कि वे पुरखों से इसी जमीन पर रह रहे हैं और पीढ़ी-दर-पीढ़ी जमीन कटती चली जा रही है. उन्होंने बताया कि जिस जमीन पर सुरक्षा बांध बांधा गया है, उस जमीन के मालिकों को अब तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया है. इसी कारण बांध की मरम्मत नहीं होती और बाढ़ आने पर पानी का तेज बहाव सीधे गांव में घुस जाता है. तब लोग जान बचाने के लिए ऊंचे स्थानों पर शरण लेते हैं.
"अगर बेलवा का बांध टूटा तो इनरवा, दक्षिणी अम्बा, महुआ, जगदीश, बराही समेत आसपास के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ जाएंगे."- विनोद पासवान, ग्रामीण
प्रशासन का दावा-पूरी तैयारी: वहीं एसडीएम अविनाश कुणाल ने बताया कि इस बार बाढ़ को लेकर सभी स्तरों पर तैयारी की जा रही है. सभी बांधों का औचक निरीक्षण कराया गया है. रैट होल और फेक सॉइल की जांच भी कराई जा रही है. बागमती तटबंध में सुधार के आदेश दिए गए हैं. सभी प्रखंडों में बाढ़ प्रभावित संभावित स्थलों को चिन्हित कर लिया गया है.
"इस बार बाढ़ को लेकर सभी स्तरों पर तैयारी की जा रही है. सभी बांधों का औचक निरीक्षण कराया गया है. रैट होल और फेक सॉइल की जांच भी कराई जा रही है. बागमती तटबंध में सुधार के आदेश दिए गए हैं" -अविनाश कुणाल, एसडीएम
तैयारियां पूरी करने के निर्देश: वहीं जिलाधिकारी प्रतिभा रानी ने सभी संबंधित विभागों को युद्धस्तर पर बाढ़ पूर्व तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं. जिले में कुल 48 राहत शिविर और 63 सामुदायिक रसोई स्थलों को चिन्हित किया जा चुका है. बाढ़ के दौरान त्वरित राहत एवं बचाव के लिए एनडीआरएफ की एक टीम जिला स्तर पर तैनात की जा रही है.
सिविल सर्जन ने पूरी की तैयारियां: मिली जानकारी के मुताबिक इसके साथ ही सिविल सर्जन द्वारा आवश्यक दवाओं का भंडारण सुनिश्चित कर लिया गया है और जिला एवं प्रखंड स्तर पर मेडिकल कैंप के लिए स्थलों का चयन हो चुका है. पशुपालन विभाग ने भी विशेष पशु शिविरों और पशु चिकित्सक दलों का गठन कर दिया है.
पोर्टल अपडेट करने के निर्देश: साथ ही सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि 'आपदा सम्पूर्ति पोर्टल' पर पंजीकृत लाभार्थियों की सूची अपडेट करके नए पात्र लाभुकों का नाम तत्काल जोड़ें जाएं ताकि सहायता राशि सीधे और पारदर्शी तरीके से प्रभावितों तक पहुंच सके.
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