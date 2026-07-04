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बिहार में बागमती का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों पर बाढ़ का खतरा, जर्जर बांध से सहमे ग्रामीण

शिवहर: बिहार में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है और जिले में रुक-रुककर हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है. लगातार बारिश के चलते जिले की प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और अधिकांश नदियां अपने सामान्य स्तर से ऊपर बह रही हैं.

पिपराही प्रखंड की स्थिति चिंताजनक: नेपाल के तराई क्षेत्र से सटे पिपराही प्रखंड में स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक बनी हुई है. बागमती नदी के तट पर बसे बेलवा-नरकटिया गांव समेत आसपास के दर्जनों गांवों में बाढ़ का खतरा तेजी से बढ़ रहा है. ग्रामीणों में भय और असमंजस की स्थिति बनी हुई है. लोग अपना घर, खेत-खलिहान छोड़ने की नौबत आने की आशंका से सहमे और भयभीत हैं.बुजुर्ग बताते हैं कि हर साल मानसून का यह मौसम उनके लिए राहत नहीं, बल्कि आफत लेकर आता है.

गांव में नाव का सहारा लेते ग्रामीण (ETV Bharat)

खतरनाक स्तर पर हो रहा कटाव: बागमती नदी के जलस्तर में वृद्धि के साथ ही बेलवा से डुब्बा घाट तक नदी के किनारों पर कटाव की रफ्तार खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है. खासकर बागमती पुल के पूर्वी-दक्षिणी भाग में पिपराही, रतनपुर एवं उकनी गांव की सीमा से लगे तटवर्ती इलाकों में नदी की कटान ने गंभीर रूप ले लिया है. नदी की धारा तेज होते ही किनारे की मिट्टी बड़े-बड़े टुकड़ों में दरकने और नदी में बहने लगती है.

राहत के कोई ठोस कदम नहीं: बताया जाता है कि इन्द्रवा, दोस्तिया, माधोपुर, पिपराही, रतनपुर, उकनी और मझौरा सहित कई गांवों में कटाव की स्थिति अत्यंत गंभीर हो चुकी है. वर्षों की मेहनत से तैयार की गई उपजाऊ खेती योग्य जमीन लगातार नदी की धारा में समाती जा रही है. किसानों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है. ग्रामीण प्रशासन से त्वरित हस्तक्षेप और स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक राहत के कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

बांध की दशा जर्जर:स्थानीय ग्रामीण मदन झा ने बताया कि बेलवा गांव में जो रिंग बांध बना हुआ था, वह नदी की कटान में बह चुका है. उन्होंने कहा कि बांध के टूटने की आशंका बारिश के हर मौसम में बनी रहती है. कब दह जाए, कोई नहीं जानता. उन्होंने बताया कि बाढ़ के समय रात-रातभर जागकर लोग मिट्टी काटकर बांध भरते हैं ताकि पानी न निकले, लेकिन फिर भी पानी निकल जाता है. पिछले 20 वर्षों से हालात यही हैं और बांध की कोई ठोस तैयारी नहीं हुई है.

गांव की निजी जमीन पर बांध: मदन झा ने यह भी बताया कि जो सरकारी बांध दिखाया जाता है, वह वास्तव में इनरवा गांव की निजी जमीन पर है. सरकारी बांध की सीमा उससे आगे है, लेकिन वहां तक की जमीन किसानों और ग्रामीणों की है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ स्थानीय दबंगों ने वहां मिट्टी डलवा दी, जिससे किसानों को और अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.

"बाढ़ के दौरान गांव दो हिस्सों में बंट जाता है एक तरफ गांव, दूसरी तरफ खेत. उत्तर दिशा में जिन किसानों की जमीन है, वे अपने ही खेतों तक पहुंचने के लिए निजी नावों का सहारा लेने को मजबूर हैं. पहले सरकार बरसात के मौसम में नाव उपलब्ध कराती थी, लेकिन दो-तीन वर्षों से यह व्यवस्था बंद हो गई है.अब किसान अपनी जेब से पैसे देकर निजी नाव से अपने खेतों तक पहुंचते हैं."- मदन झा, ग्रामीण