शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने LSI भर्ती 2024 में गंभीर अनियमितताओं पर पशुपालन विभाग के सचिव को लिखा पत्र
शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने पशुपालन विभाग के सचिव को पत्र लिखा है.
Published : December 13, 2025 at 9:42 AM IST
बाड़मेर : शिव विधानसभा क्षेत्र के विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने राजस्थान पशुपालन विभाग में लंबित पड़े पशुधन निरीक्षक (LSI ) भर्ती-2024 से जुड़ी महत्वपूर्ण विसंगतियों को लेकर विभागीय सचिव को एक विस्तृत और प्रभावी पत्र लिखा है. विधायक भाटी ने विभाग का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि जिले बाड़मेर एवं जैसलमेर में कार्यरत यूटीबी LSI कर्मचारियों के रिक्त पदों का विवरण काउंसलिंग प्रक्रिया में दर्शाया ही नहीं गया, जबकि विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि सभी रिक्त पदों का विवरण उपलब्ध कराया जाए.
कर्मचारियों का कार्यकाल मार्च 2026 में समाप्त : पत्र में भाटी ने उल्लेख किया कि यूटीबी LSI कर्मचारी वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में कार्यरत हैं और उनका कार्यकाल मार्च 2026 में समाप्त हो जाएगा. ऐसे में इन पदों का रिक्त होना तय है, लेकिन जिले के अधिकारियों की ओर से रिक्त पदों को छिपाना न केवल विभागीय प्रक्रिया के विपरीत है, बल्कि यह पशुपालकों के हितों को भी प्रभावित करता है.
पढ़ें. खेजड़ी संरक्षण को लेकर विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र, कानून बनाने की मांग
उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि बाड़मेर एवं जैसलमेर जैसे बड़े और भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण जिलों में लगातार बढ़ती पशु संख्या और व्यापक क्षेत्रीय जिम्मेदारियों के चलते LSI पदों का रिक्त रह जाना जमीनी स्तर पर गंभीर संकट खड़ा कर रहा है. इससे पशुपालकों को रोजमर्रा के कार्यों में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
योग्य अभ्यर्थियों के भविष्य पर भी खतरा : विधायक भाटी के अनुसार, रिक्त पद दर्शाए न जाने से LSI भर्ती-2024 में शामिल होने वाले योग्य युवाओं के भविष्य को भी नुकसान पहुंच सकता है. यदि इन पदों को काउंसलिंग में रिक्त नहीं माना गया तो प्रदेश के योग्य अभ्यर्थी नियुक्ति से वंचित रह जाएंगे, जबकि विभाग को वास्तविक आवश्यकता के बावजूद पर्याप्त जनशक्ति नहीं मिलेगी.
पढ़ें. रविन्द्र सिंह भाटी : कैंपस से विधानसभा तक का सफर, जानिए किस फिल्म को देखना चाहते हैं Gen-Z MLA
LSI पदों को काउंसलिंग में रिक्त माना जाए : पत्र में भाटी ने सचिव को लिखा कि संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों के यूटीबी LSI पदों को LSI भर्ती-2024 की काउंसलिंग प्रक्रिया में रिक्त माना जाए, ताकि इन पदों पर नियमित रूप से योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति सुनिश्चित हो सके.
स्थानीय पशुपालकों को बड़ी राहत की उम्मीद : विधायक भाटी की इस पहल से दोनों जिलों के पशुपालकों में उम्मीद जगी है कि जल्द ही विभाग इस मुद्दे पर ठोस कार्रवाई करेगा और क्षेत्र को पर्याप्त तकनीकी स्टाफ उपलब्ध कराया जाएगा. इससे न केवल पशुपालन सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ेगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.