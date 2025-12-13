ETV Bharat / state

शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने LSI भर्ती 2024 में गंभीर अनियमितताओं पर पशुपालन विभाग के सचिव को लिखा पत्र

शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी

बाड़मेर : शिव विधानसभा क्षेत्र के विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने राजस्थान पशुपालन विभाग में लंबित पड़े पशुधन निरीक्षक (LSI ) भर्ती-2024 से जुड़ी महत्वपूर्ण विसंगतियों को लेकर विभागीय सचिव को एक विस्तृत और प्रभावी पत्र लिखा है. विधायक भाटी ने विभाग का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि जिले बाड़मेर एवं जैसलमेर में कार्यरत यूटीबी LSI कर्मचारियों के रिक्त पदों का विवरण काउंसलिंग प्रक्रिया में दर्शाया ही नहीं गया, जबकि विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि सभी रिक्त पदों का विवरण उपलब्ध कराया जाए. कर्मचारियों का कार्यकाल मार्च 2026 में समाप्त : पत्र में भाटी ने उल्लेख किया कि यूटीबी LSI कर्मचारी वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में कार्यरत हैं और उनका कार्यकाल मार्च 2026 में समाप्त हो जाएगा. ऐसे में इन पदों का रिक्त होना तय है, लेकिन जिले के अधिकारियों की ओर से रिक्त पदों को छिपाना न केवल विभागीय प्रक्रिया के विपरीत है, बल्कि यह पशुपालकों के हितों को भी प्रभावित करता है. पढ़ें. खेजड़ी संरक्षण को लेकर विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र, कानून बनाने की मांग उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि बाड़मेर एवं जैसलमेर जैसे बड़े और भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण जिलों में लगातार बढ़ती पशु संख्या और व्यापक क्षेत्रीय जिम्मेदारियों के चलते LSI पदों का रिक्त रह जाना जमीनी स्तर पर गंभीर संकट खड़ा कर रहा है. इससे पशुपालकों को रोजमर्रा के कार्यों में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.