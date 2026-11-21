Panchayat Election Results : विधायक भाटी बोले- जनता सिंहासन से उतारना भी जानती है, वोट की चोट से सत्ता को दिखाया आईना
शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने भाजपा सरकार पर ईडब्ल्यूएस सरलीकरण की मांग अनसुनी करने का आरोप लगाया.
Published : November 21, 2026 at 10:10 AM IST
जयपुर : राजस्थान में पंचायती राज चुनाव के बाद सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया. कांग्रेस के साथ निर्दलीय विधायकों ने भी मौजूदा भाजपा सरकार को निशाने पर लिया. चुनाव में भाजपा को मिली करारी हार पर बाड़मेर के शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने तंज कसा. भाटी ने कहा कि जनता ने वोट की चोट से आईना दिखाया है. यह वही जानता है जो सिंहासन पर भी बैठी है तो उतारना भी जानती है. इसके साथ रविंद्र भाटी ने भाजपा को मिली इस हार के कारणों को भी गिनाया.
ईडब्ल्यूएस को गंभीरता से नहीं लिया : निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि ईडब्ल्यूएस के सरलीकरण की मांग लंबे समय से प्रदेश और केंद्र सरकार के सामने उठाई जा रही थी, लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लिया गया. आर्थिक रूप से कमजोर और अभावग्रस्त वर्ग के लोगों को केवल वोट बैंक के तौर पर देखा गया. जब उनके साथ अन्याय हुआ और उनकी मांगों की अनदेखी की गई तो उन्होंने अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए वोट की चोट से जवाब दिया. भाटी ने कहा कि चुनाव परिणाम इस बात का संकेत हैं कि जिस वर्ग के लोग हर चुनाव में राजनीतिक दलों के लिए मेहनत करते हैं, उनकी नाराजगी को नजरअंदाज करना आसान नहीं है.
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चुनाव से संदेश देती है जनता: शिव विधायक भाटी ने कहा कि सत्ता में बैठे लोगों को समझना होगा कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है. जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है. उनसे अपेक्षा करती है कि वे उनकी समस्याओं का समाधान करें. जब जनता को लगता है कि उसकी आवाज नहीं सुनी जा रही है तो वह चुनाव के जरिए अपना संदेश देती है. भाटी ने पंचायत चुनाव के नतीजों को इसी नजरिए से देखने की बात कही.
अकाल और गोवंश के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा: निर्दलीय विधायक ने प्रदेश में अकाल जैसी स्थिति और गोवंश के सामने चारे-पानी के संकट का मुद्दा उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि व्यवस्था धरातल पर प्रभावी ढंग से काम नहीं कर रही है. भाटी ने कहा कि गाय के नाम पर राजनीति तो होती है, लेकिन मौजूदा हालात में चारे और पानी की कमी के कारण गोवंश को परेशानी उठानी पड़ रही है. उन्होंने व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब जमीनी स्तर पर लोगों और पशुओं की समस्याओं का समाधान नहीं होता तो जनता अपनी नाराजगी जाहिर करती है.
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भ्रष्टाचार को लेकर सरकार पर निशाना: भ्रष्टाचार को लेकर भी भाटी ने सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार बढ़ने और आमजन की समस्याओं की अनदेखी होने से लोगों में असंतोष पैदा हुआ है. उनका कहना था कि चुनाव में वोट देने वाला वर्ग केवल राजनीतिक दलों के लिए संख्या नहीं है, बल्कि वह अपने अधिकारों और अपेक्षाओं के साथ मतदान करता है. जब उसकी उम्मीदें टूटती हैं तो वह चुनाव में अपना रुख बदलकर सत्ता को संदेश दे सकता है.
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