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Panchayat Election Results : विधायक भाटी बोले- जनता सिंहासन से उतारना भी जानती है, वोट की चोट से सत्ता को दिखाया आईना

शिव विधायक भाटी का सरकार पर तंज ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : राजस्थान में पंचायती राज चुनाव के बाद सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया. कांग्रेस के साथ निर्दलीय विधायकों ने भी मौजूदा भाजपा सरकार को निशाने पर लिया. चुनाव में भाजपा को मिली करारी हार पर बाड़मेर के शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने तंज कसा. भाटी ने कहा कि जनता ने वोट की चोट से आईना दिखाया है. यह वही जानता है जो सिंहासन पर भी बैठी है तो उतारना भी जानती है. इसके साथ रविंद्र भाटी ने भाजपा को मिली इस हार के कारणों को भी गिनाया.