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उदयपुर न्यायालय से विधायक रविन्द्र सिंह भाटी को बड़ी राहत, कोविड काल के आंदोलन में दोषमुक्त, बोले- सत्यमेव जयते

कोविड महामारी के दौरान रविन्द्र सिंह भाटी उस समय विश्वविद्यालय छात्रसंघ अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे. महामारी के कारण आर्थिक संकट से जूझ रहे विद्यार्थियों पर विश्वविद्यालय की ओर से फीस वसूली को लेकर उन्होंने खुलकर विरोध दर्ज कराया था. छात्रों के हितों की मांग को लेकर विश्वविद्यालय परिसर में आंदोलन का नेतृत्व करने के बाद उन्हें छात्रसंघ अध्यक्ष पद से निलंबित कर दिया गया था. निलंबन के बाद आंदोलन और व्यापक हो गया. भाटी ने राजस्थान के विभिन्न जिलों में छात्रों के साथ प्रदर्शन किए और विद्यार्थियों के अधिकारों की आवाज बुलंद करते हुए राज्यव्यापी जनआंदोलन का नेतृत्व किया.

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इसके बाद जयपुर में सैकड़ों छात्रों के साथ तत्कालीन राज्य सरकार के विरुद्ध विधानसभा घेराव भी किया गया. उस समय छात्र हितों को लेकर हुए इन आंदोलनों ने पूरे प्रदेश का ध्यान आकर्षित किया था. इन आंदोलनों के दौरान तत्कालीन सरकार द्वारा रविन्द्र सिंह भाटी सहित आंदोलन से जुड़े लोगों के विरुद्ध विभिन्न स्थानों पर कई मुकदमे दर्ज किए गए. इन्हीं मामलों में से एक प्रकरण पिछले कुछ वर्षों से उदयपुर न्यायालय में विचाराधीन था, जिस पर अब न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाते हुए भाटी को दोषमुक्त घोषित कर दिया है.

इस मामले में भाटी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता भूपेन्द्र सिंह चुंडावत एवं योगेन्द्र चारण ने बताया कि न्यायालय ने इस प्रकरण में रविन्द्र सिंह भाटी को दोषमुक्त किया है. भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सरकारी अधिकारी की ओर से विधिवत जारी आदेश की अवज्ञा, लापरवाही या उतावलेपन से वाहन चलाने, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने सहित महामारी अधिनियम से संबंधित आरोपों से दोषमुक्त करार दिया है.