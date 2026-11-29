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शेल्टर होम के बच्चों ने नाटक से जरिए दिया संदेश, पैसा नहीं अच्छे संस्कार और मेहनत बनाते हैं इंसान को बड़ा

नई दिल्ली: दिल्ली में जब सलाम बालक ट्रस्ट के तहत जब शेल्टर होम में रहने वाले बच्चे मंच पर अपनी कला दिखाने पहुंचे तो उनके पास समाज को देने के लिए एक खास संदेश था. करीब डेढ़ घंटे तक चले नाटक 'हाई क्लास का चक्कर' में 20 से ज्यादा बच्चों ने हिस्सा लिया. किसी ने अभिनय किया तो किसी ने डांस के जरिए अपनी बात रखी. नाटक के माध्यम से बच्चों ने बताया कि आज समाज में कई लोग पैसे और बड़े रहन-सहन को ही सफलता मानने लगे हैं, जबकि असली पहचान इंसान के संस्कार और उसकी मेहनत से होती है.

पैसों के आधार पर न हो बच्चों के साथ भेदभाव सलाम बालक ट्रस्ट के एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर अंजनी तिवारी ने बताया कि इस नाटक का उद्देश्य बच्चों के मन से हीन भावना दूर करना और समाज को आर्थिक भेदभाव के प्रति जागरूक करना है. उन्होंने कहा कि शेल्टर होम में रहने वाले ज्यादातर बच्चे सड़कों से आते हैं. जब ये बच्चे स्कूल जाते हैं तो कई बार उन्हें दूसरे बच्चों की आर्थिक स्थिति देखकर भेदभाव का सामना करना पड़ता है. उन्होंने बताया कि कुछ बच्चे बड़ी गाड़ियों से स्कूल पहुंचते हैं, जबकि इन बच्चों के पास सामान्य साधन होते हैं. ऐसी स्थिति में उनके मन में हीन भावना आ सकती है. नाटक के जरिए यह समझाने की कोशिश की गई कि कोई बच्चा पैसे की वजह से दूसरे से छोटा या बड़ा नहीं होता. हर बच्चे में आगे बढ़ने की क्षमता होती है.

शेल्टर होम के बच्चों ने नाटक से जरिए दिया संदेश (ETV Bharat)

बच्चों के प्रदर्शन में दिखा अद्भूत तालमेल (ETV Bharat)

बच्चों ने दिया संदेश पैसा नहीं अच्छे संस्कार बनाते हैं इंसान को बड़ा (ETV Bharat)

शेल्टर होम के बच्चों ने नाटक से जरिए दिया संदेश (ETV Bharat)

लोगों का पैसे और बड़े रहन-सहन को सफलता मानना गलत (ETV Bharat)

नाटक में लीड रोल निभाने वाले गगन ने बताया कि आजकल कई लोग पैसा कमाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि परिवार और दोस्तों को समय देना भूल जाते हैं. पैसे के पीछे भागते हुए वे अपनों के प्यार और रिश्तों की अहमियत नहीं समझ पाते. उन्होंने कहा कि लोगों को पैसे के अलावा जिंदगी की दूसरी जरूरी चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए.गगन करीब पांच साल से डांस कर रहे हैं. उन्हें बैले डांस में खास रुचि है. उन्होंने बताया कि कोरियोग्राफर पंकज गुप्ता और निर्देशक अविनाश ने डांस के साथ अभिनय में भी हिस्सा लेने का मौका दिया. उन्होंने बताया कि धीरे-धीरे अभिनय में रुचि बढ़ी और पिछले तीन साल से नाटक में लीड रोल निभा रहा हूं.नाटक में भूमिका निभाने वाली काजल ने बताया कि बचपन से शेल्टर होम में रहते हुए थिएटर, प्ले और डांस से जुड़ी रही हैं. शुरुआत में कुछ दिक्कतें हुईं, लेकिन इस बार नाटक में हिस्सा लेकर वह काफी खुश हूं. काजल ने बताया कि कई लोग हाई क्लास लाइफस्टाइल और दिखावे के चक्कर में पैसा खर्च करते हैं. ऐसा करने के बजाय पैसे को बचाना और भविष्य के लिए सुरक्षित रखना चाहिए. सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए खर्च करना सही नहीं है.अंजनी तिवारी ने कहा कि बच्चों को अपनी मंजिल हासिल करने के लिए लगातार मेहनत करनी चाहिए. छोटी-छोटी परेशानियों से घबराकर पीछे नहीं हटना चाहिए. उन्होंने कहा कि बच्चों को अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में सोचकर अपने सपने नहीं छोड़ने चाहिए. अच्छे संस्कार और मेहनत के दम पर वे आगे बढ़ सकते हैं.करीब डेढ़ घंटे तक चले इस नाटक में 20 से ज्यादा बच्चों की भागीदारी रही. इन बच्चों ने अभिनय और डांस के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई. साथ ही यह भी बताया कि शेल्टर होम में रहने का मतलब यह नहीं है कि सपने छोटे हैं या क्षमताएं दूसरों से कम हैं. 'हाई क्लास का चक्कर' के जरिए बच्चों ने समाज को एक सीधी बात समझाई कि हर बच्चे को बराबर सम्मान और आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए. किसी की आर्थिक स्थिति देखकर उसके बारे में राय नहीं बनानी चाहिए.सलाम बालक ट्रस्ट दिल्ली में जरूरतमंद और बेसहारा बच्चों के संरक्षण, शिक्षा और पुनर्वास के लिए काम करने वाली एक गैर-लाभकारी संस्था है. इसकी शुरुआत 1988 में हुई थी. संस्था का उद्देश्य रेलवे स्टेशनों, सड़कों और कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों को सुरक्षित माहौल देना और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है. ट्रस्ट बच्चों के लिए आश्रय गृह, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, काउंसलिंग और कौशल विकास जैसी सेवाएं मुहैया कराता है. इसके माध्यम से बच्चों को आत्मनिर्भर बनने और सम्मानजनक जीवन जीने के अवसर मिलते हैं.