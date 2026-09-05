शेखावाटी की ऐतिहासिक हवेलियों को मिली वैश्विक पहचान, UNESCO की Tentative List में शामिल
विश्व धरोहर का दर्जा मिलने की दिशा में अलसीसर से सीकर तक 14 प्रमुख क्षेत्रों की हवेलियों को सूची में जगह मिलना अहम है.
Published : September 5, 2026 at 6:31 PM IST
जयपुर: राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिलने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. प्रदेश के शेखावाटी क्षेत्र की ऐतिहासिक और भित्तिचित्रों से सजी हवेलियों को UNESCO की Tentative List में शामिल किया गया है. इस सूची में शामिल होना इन ऐतिहासिक धरोहरों को भविष्य में UNESCO World Heritage List में शामिल कराने की प्रक्रिया की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है. प्रदेश की वित्त और पर्यटन मंत्री दीया कुमारी ने इस बारे में एक्स पर जानकारी दी.
शेखावाटी अपनी हवेलियों, भित्तिचित्रों और अनूठी स्थापत्य शैली के लिए दुनियाभर में प्रसिद्ध है. यहां की हवेलियों की दीवारों, छतों और आंतरिक हिस्सों पर बनाए गए रंगीन और बारीक भित्तिचित्र राजस्थान की कला परंपरा की समृद्ध कहानी बताते हैं. इन चित्रों में धार्मिक प्रसंगों के साथ तत्कालीन सामाजिक जीवन, संस्कृति, व्यापार, परिवहन और रोजमर्रा की गतिविधियों को भी स्थान दिया गया है.
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14 प्रमुख क्षेत्रों की हवेलियां सूची में शामिल: उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी के अनुसार, UNESCO की Tentative List में शेखावाटी के 14 प्रमुख क्षेत्रों की ऐतिहासिक हवेलियों को शामिल किया गया है. इनमें अलसीसर, बिसाऊ, चिड़ावा, चूरू, डूंडलोद, फतेहपुर, झुंझुनू, खेतड़ी, लक्ष्मणगढ़, मंडावा, महांसर, नवलगढ़, रामगढ़ और सीकर शामिल हैं. इन सभी इलाकों में बड़ी संख्या में ऐसी हवेलियां मौजूद हैं, जिन पर बनी चित्रकारी शेखावाटी की विशिष्ट पहचान मानी जाती है. कई हवेलियों में स्थानीय राजस्थानी कला के साथ देश और दुनिया में हुए बदलावों की झलक भी दिखाई देती है. यही विविधता शेखावाटी की हवेलियों को सामान्य ऐतिहासिक इमारतों से अलग बनाती है.
'ओपन आर्ट गैलरी' के रूप में पहचान: शेखावाटी को लंबे समय से एक तरह की 'ओपन आर्ट गैलरी' के रूप में पहचान मिलती रही है. यहां कस्बों और शहरों की गलियों में चलते हुए एक के बाद एक भव्य हवेलियां नजर आती हैं. इन हवेलियों के बाहरी हिस्सों पर बने भित्तिचित्र दूर से ही लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं. हवेलियों की चित्रकारी में भगवान कृष्ण, रामायण और महाभारत जैसे धार्मिक और पौराणिक प्रसंगों के साथ तत्कालीन राजघरानों, व्यापारियों और सामाजिक जीवन की झलक मिलती है. कई चित्रों में उस दौर में भारत में पहुंची आधुनिक तकनीक और परिवहन के साधनों को भी कलाकारों ने अपनी कल्पना के साथ चित्रित किया. इस वजह से ये भित्तिचित्र केवल सजावट नहीं, बल्कि अपने समय के सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास का महत्वपूर्ण दस्तावेज भी माने जाते हैं.
शेखावाटी हवेलियों को मिली वैश्विक पहचान.. 🇮🇳— Diya Kumari (@KumariDiya) September 5, 2026
राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र के अलसीसर, बिसाऊ, चिड़ावा, चूरू, डूंडलोद, फतेहपुर, झुंझुनू, खेतड़ी, लक्ष्मणगढ़, मंडावा, महांसर, नवलगढ़, रामगढ़, सीकर की ऐतिहासिक हवेलियों को UNESCO की Tentative List में शामिल किया गया है। विश्व धरोहर सूची… pic.twitter.com/DQ4SPVVnUO
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UNESCO की Tentative List का क्या है महत्व? किसी धरोहर स्थल का UNESCO की Tentative List में शामिल होना विश्व धरोहर का अंतिम दर्जा मिलना नहीं है, बल्कि यह उस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक चरण होता है. इसके बाद संबंधित धरोहर के संरक्षण, प्रबंधन, दस्तावेजीकरण और वैश्विक मानकों के अनुरूप उसकी विशेषताओं को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है. शेखावाटी की हवेलियों को Tentative List में शामिल किए जाने से अब इन ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण और उनके महत्व को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सामने लाने के प्रयासों को गति मिलने की उम्मीद है. लंबे समय से संरक्षण की चुनौती झेल रही कई हवेलियों के लिए यह कदम महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.
'विरासत भी, विकास भी' पर सरकार का जोर: उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विरासत भी, विकास भी' के संकल्प तथा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में राज्य सरकार राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण, संवर्धन और उन्हें वैश्विक पहचान दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. उन्होंने शेखावाटी की हवेलियों को UNESCO की Tentative List में शामिल किए जाने को राजस्थान की विरासत के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया. सरकार की कोशिश है कि ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण के साथ-साथ उन्हें पर्यटन के लिहाज से भी विकसित किया जाए, ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके.
#WorldHeritage ||— आकाशवाणी समाचार (@AIRNewsHindi) September 4, 2026
राजस्थान के शेखावाटी इलाके के 'पेंटेड हवेली टाउन्स' (चित्रकारी वाली हवेलियों वाले शहर) को #UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर की भारत की संभावित सूची में शामिल किया गया है।
राजस्थान के शेखावाटी इलाके के 14 ऐतिहासिक शहरों में फैली यह जगह एक शानदार सांस्कृतिक लैंडस्केप… pic.twitter.com/8s0hemvzK8
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पर्यटन को भी मिलेगा बढ़ावा: शेखावाटी की हवेलियां पहले से ही देशी और विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रही हैं. UNESCO की Tentative List में शामिल होने के बाद इस क्षेत्र की अंतरराष्ट्रीय पहचान और मजबूत होने की उम्मीद है. इससे मंडावा, नवलगढ़, फतेहपुर, चूरू, झुंझुनू सहित आसपास के क्षेत्रों में विरासत पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है. पर्यटन बढ़ने से होटल, होमस्टे, स्थानीय परिवहन, हस्तशिल्प, पारंपरिक कला और स्थानीय खान-पान से जुड़े कारोबार को भी फायदा मिल सकता है. साथ ही स्थानीय युवाओं के लिए गाइड, पर्यटन और संस्कृति से जुड़े रोजगार के नए अवसर पैदा होने की संभावना है.
संरक्षण की चुनौती भी अहम: हालांकि शेखावाटी की हवेलियों को वैश्विक पहचान मिलने के साथ इनके संरक्षण की चुनौती भी महत्वपूर्ण है. समय के साथ कई पुरानी हवेलियां जर्जर हो रही हैं और उनकी भित्तिचित्र कला भी मौसम, रखरखाव की कमी और अन्य कारणों से प्रभावित हो रही है. ऐसे में इन ऐतिहासिक इमारतों का वैज्ञानिक तरीके से संरक्षण और मूल स्वरूप को बनाए रखना जरूरी होगा. अब UNESCO की Tentative List में शामिल होने के बाद उम्मीद है कि शेखावाटी की हवेलियों के संरक्षण, दस्तावेजीकरण और प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. यदि आगे चलकर इन हवेलियों को UNESCO World Heritage List में स्थान मिलता है, तो यह न केवल शेखावाटी बल्कि पूरे राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत के लिए बड़ी वैश्विक उपलब्धि होगी.
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