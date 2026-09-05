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शेखावाटी की ऐतिहासिक हवेलियों को मिली वैश्विक पहचान, UNESCO की Tentative List में शामिल

शेखावाटी की हवेली में खड़ी उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ( Photo Credit Deputy CM Office )