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राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पर बोले शेखावत, 'उनका गैर–जिम्मेदाराना आचरण नई बात नहीं'

'अपने गिरेबान में झाकें गहलोत': शेखावत ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से राज्य सरकार पर की जा रही बयानबाजी को लेकर कहा कि अशोक गहलोत विपक्ष के बड़े नेता हैं. उन्हें अपनी जिम्मेदारी का गंभीरता से निर्वहन करना चाहिए, लेकिन इस बार पार्टी हाईकमान ने उन्हें कुछ नहीं दिया है. मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता हूं कि उन्हें क्यों नहीं दिया, लेकिन उन्हें राजनीतिक टिप्पणी करने से पहले साल 2018 से 2023 के दौरान राजस्थान की परिस्थितियों पर आत्म मंथन करना चाहिए और अपने गिरेबान में झांकना चाहिए. उन्होंने कहा कि जनता सब कुछ देखा और समझ रही है.

शेखावत ने रविवार को जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राहुल गांधी का गैर–जिम्मेदाराना आचरण कोई नई बात नहीं है. संसद के भीतर और बाहर तथा देश और विदेश में कई बार इस प्रकार का व्यवहार कर चुके हैं. उन्होंने कहा कि यदि किसी के विशेष अधिकार का हनन हुआ है या किसी की भावनाएं आहत हुई है और उसके आधार पर प्रक्रिया शुरू हुई, तो उसका अपना संवैधानिक मार्ग है और उसी के अनुसार कार्रवाई होगी.

जयपुर: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव को लेकर केंद्रीय मंत्री और जोधपुर से सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान सामने आया है. शेखावत ने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि राहुल गांधी का गैर–जिम्मेदाराना आचरण कोई नई बात नहीं है. शेखावत ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव एक संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप चलने वाली प्रक्रिया है. एक बार प्रस्ताव आने के बाद जांच का हिस्सा बन जाता है.

ब्रिक्स सम्मेलन से दुनिया में मजबूत होगी भारत की पहचान: केंद्रीय मंत्री ने ब्रिक्स देशों की मेजबानी को लेकर कहा कि उन्हें पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय में काम करने का अवसर मिलना सौभाग्य की बात है. उन्होंने कहा कि जी-20 के सफल आयोजन के बाद अब आने वाले दिनों में ब्रिक्स देश के पर्यटन मंत्री भोपाल में बैठक करेंगे जबकि तीसरे सप्ताह जयपुर को ब्रिक्स देशों के पर्यटन मंत्रियों की मेजबानी का अवसर मिलेगा. उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में भारत में जिस प्रकार से वैश्विक स्तर पर अपनी प्रतिष्ठा मजबूत की है, उससे दुनिया में भारत के प्रति सोच बदली है और ब्रिक्स का आयोजन इस सम्मान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा.

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नशे के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलेगा अभियान: वहीं देश में नशे के खिलाफ आज शुरू हुए अभियान को लेकर उन्होंने कहा कि आज विश्व भर में युवाओं, परिवारों और समाज के सामने सबसे बड़ी चुनौती तनाव और नशे की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट मानना है कि किसी भी देश को आगे बढ़ाना है, तो उसकी युवा शक्ति को संभालना, संवारना और सकारात्मक दिशा में प्रेरित करना सबसे बड़ी आवश्यकता है. इसी सोच के साथ केंद्र सरकार ने देशव्यापी नशा मुक्ति युवा विकसित भारत महा अभियान शुरू किया है जो अगले 100 सप्ताह यानी लगभग 2 वर्षों तक पूरे देश में चलाया जाएगा.

शेखावत ने कहा कि देश इस समय अमृतकाल के दौर से गुजर रहा है और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में युवाओं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है. इसलिए यह आवश्यक है कि देश का युवा नशे जैसी बुराइयों से दूर रहकर राष्ट्र निर्माण में अपनी उर्जा लगाए. उन्होंने बताया कि अभियान के पहले दिन ही देश भर में करीब 14000 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है जिसमें 2 करोड़ से अधिक युवाओं ने नशा मुक्त रहने और समाज को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लिया है. शेखावत ने कहा कि अभियान के तहत प्रत्येक स्वयंसेवक कम से कम पांच लोगों को नशा नहीं करने की शपथ दिलाएगा. अगले 100 सप्ताह तक प्रत्येक रविवार को विश्वविद्यालय, कॉलेज, शिक्षण संस्थानों और विभिन्न कार्यस्थलों पर नशा मुक्ति शपथ दिलाई जाएगी.