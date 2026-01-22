ETV Bharat / state

महिला निकली दारोगा भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े की मास्टरमाइंड, 8 लाख में तय हुआ था सेटिंग का खेल

शेखपुरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. दारोगा भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े की मास्टरमाइंड महिला समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पढ़ें..

Sheikhpura Police
शेखपुरा में दारोगा भर्ती परीक्षा में एक्शन (ETV Bharat)
Published : January 22, 2026 at 5:26 PM IST

शेखपुरा: दारोगा भर्ती परीक्षा के दौरान फर्जीवाड़े का खुलासा हो गया है. दूसरे अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा दे रहे एक 'मुन्ना भाई' समेत तीन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. हैरानी की बात ये है कि इस पूरे रैकेट की मास्टरमाइंड एक महिला बताई जा रही है, जो नालंदा जिले की रहने वाली है.

महिला समेत तीन आरोपी गिरफ्तार: मामला शेखपुरा शहर स्थित डीएम प्लस टू उच्च विद्यालय परीक्षा केंद्र का है. जहां परीक्षा के दौरान ड्यूटी पर तैनात वीक्षक (इनविजिलेटर) की सूचना पर टाउन थाना पुलिस ने जांच की, जिसमें दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहा युवक पकड़ा गया. उसकी पहचान नालंदा जिले के नूरसराय थाना क्षेत्र के बेलसर गांव निवासी कुंदन कुमार के रूप में हुई.

नालंदा की रहने वाली है महिला: एएसपी डॉ. राकेश कुमार ने बताया कि आगे की जांच में सामने आया कि कुंदन को परीक्षा दिलाने में दो अन्य लोग भी सहयोग कर रहे थे. परीक्षा केंद्र के बाहर से 32 वर्षीय महिला और राजीव कुमार को गिरफ्तार किया गया. महिला बिहारशरीफ के खंदकपर मोहल्ले की रहने वाली है. पुलिस के मुताबिक वही पूरे मामले की मास्टरमाइंड है.

एएसपी राकेश कुमार (ETV Bharat)

"इस मामले में तीन लोगों की गिरफ्तारी हुई है. इसमें एक महिला भी गिरफ्तार हुई है. अनुसंधान में जो बात सामने आई है, उसके मुताबिक वही महिला पैसे के लेनदेन की बात की थी. जो लड़का पकड़ाया है, उस पर इसी तरह जहानाबाद में भी परीक्षा देने के मामले में कार्रवाई हुई थी."- डॉ. राकेश कुमार, एएसपी, शेखपुरा

अन्य परीक्षाओं में भी धांधली का आरोपी: पुलिस ने महिला आरोपी के मोबाइल फोन को जब्त कर लिया है. मोबाइल की जांच में व्हाट्सएप चैट के जरिए दर्जनों अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड और कई परीक्षाओं से जुड़े डिजिटल सबूत बरामद हुए हैं. पुलिस का मानना है कि यह गिरोह सिर्फ दारोगा भर्ती परीक्षा ही नहीं, बल्कि अन्य परीक्षाओं में भी फर्जीवाड़ा कर रहा था.

8 लाख रुपये में तय हुआ था सौदा: पुलिस पूछताछ में यह भी सामने आया है कि पूरा सेटलमेंट 8 लाख रुपये में तय किया गया था. पुलिस के अनुसार महिला ने कुंदन को दूसरे के बदले परीक्षा देने के लिए 30 हजार रुपये देने का वादा किया था. साथ ही आने-जाने और अन्य खर्च भी तय हुआ था.

पकड़े जाने के बाद आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करते हुए अपना नाम आदित्य कुमार बताया, लेकिन आदर्श थाना के थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार की सख्त पूछताछ में उसका भंडाफोड़ हो गया. बाद में आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों से उसकी असली पहचान की पुष्टि की गई.

क्या बोले एसपी?: शेखपुरा एसपी बलिराम कुमार चौधरी ने बताया कि जिले के सभी परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखी गई थी, इसके बावजूद इस तरह का फर्जीवाड़ा सामने आना गंभीर चिंता का विषय है. उन्होंने कहा कि परीक्षा में करीब 25 प्रतिशत अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे. पुलिस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है और इस रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जा रही है.

संपादक की पसंद

