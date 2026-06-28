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अवैध खनन को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प, फायरिंग में युवक को लगी गोली

शेखपुरा के कारे गांव में अवैध खनन विवाद में दो पक्ष भिड़े, फायरिंग में एक युवक घायल हुआ, पुलिस जांच में जुटी.

गोली लगने से घायल युवक को लेकर पहुंची पुलिस
गोली लगने से घायल युवक को लेकर पहुंची पुलिस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 28, 2026 at 8:46 PM IST

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शेखपुरा: बिहार के शेखपुरा जिले के टाउन थाना क्षेत्र स्थित कारे गांव में रविवार देर शाम अवैध खनन को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हिंसक हो गया. पहले दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई, जिसके बाद गोलीबारी की घटना सामने आई. घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया.

पत्थर उठाव को लेकर था विवाद : स्थानीय लोगों के अनुसार, बंद पड़ी पहाड़ी खदान से पत्थर के कथित अवैध उठाव को लेकर दोनों पक्षों के बीच काफी समय से वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी. रविवार को यही विवाद बढ़ गया और देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने सामने आ गए.

गोली लगने से घायल युवक को लेकर पहुंची पुलिस
गोली लगने से घायल युवक को लेकर पहुंची पुलिस (ETV Bharat)

फायरिंग में युवक घायल : प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, विवाद के दौरान गोलीबारी हुई, जिसमें एक युवक को गोली लग गई. घायल को स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. उसकी स्थिति को लेकर आधिकारिक जानकारी का इंतजार है.

पुलिस जांच में जुटी : घटना की सूचना मिलने के बाद टाउन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया. पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल इस मामले में पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.

घायल युवक के परिजन
घायल युवक के परिजन (ETV Bharat)

दोषियों पर होगी कार्रवाई : पुलिस का कहना है कि पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर संबंधित लोगों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल इलाके में स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है.

"एक व्यक्ति को गोली लगने की सूचना मिलने पर अस्पताल पहुंचकर मामले की जांच की जा रही है. दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी."- डॉ राकेश, डीएसपी

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