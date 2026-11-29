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असल जिंदगी की 'टॉयलेट: एक प्रेम कथा'! बिहार में पति ने 23वीं सालगिरह पर पत्नी को गिफ्ट किया 'इज्जतघर'

शेखपुरा में असल जिंदगी की 'टॉयलेट: एक प्रेम कथा ( ETV Bharat )

शेखपुरा: साल 2017 में आई फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा की कहानी तो आप सभी को याद होगी..जहां फिल्म की नायिका अपने पति से झगड़ कर अपने घर वापस आ जाती है क्योंकि उसके ससुराल में शौचालय नहीं होता है, तब नायक अपने पूरे घर और समाज से लड़कर अपनी पत्नी की मर्यादा की रक्षा करने के लिए घर में शौचालय बनवाता है. बिहार के शेखपुरा में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है.

पत्नी को 'इज्जतघर' की भेंट

शेखपुरा में एक मजदूर किसान ने 23 वर्षों के वैवाहिक सफर की सालगिरह पर अपनी पत्नी को कुछ ऐसा ही गिफ्ट दिया, जिसने पारंपरिक उपहारों की परिभाषा ही बदल दी. शादी की सालगिरह पर आमतौर पर पति अपनी पत्नी को सोने-चांदी के आभूषण, कपड़े या कोई महंगा तोहफा देते हैं, लेकिन धर्मेंद्र बिंद ने अपनी पत्नी को 'इज्जतघर' यानी शौचालय बनवाकर भेंट किया. देखें रिपोर्ट (ETV Bharat) स्वच्छता, सम्मान और सुविधा का संदेश पहली नजर में यह तोहफा भले ही अनोखा और चौंकाने वाला लगे, लेकिन इसके पीछे स्वच्छता, सम्मान और सुविधा का संदेश भी छिपा है. अब यह अनूठा अंदाज चर्चा का विषय बन गया है. यह फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि एक सच्ची आपबीती है. संघर्ष के बीच जिंदगी के उतार-चढ़ाव शेखपुरा जिले के घाटकुसुम्भा प्रखंड अंतर्गत गगौर गांव के रहने वाले धर्मेंद्र बिंद की शादी आज से ठीक 23 वर्ष पहले सारो देवी के साथ हुई थी. गरीबी, अभाव और संघर्ष के बीच दोनों ने टूटे-फूटे घर में जिंदगी के तमाम उतार-चढ़ाव देखे. हालात ऐसे थे कि घर की जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल था. पत्नी का शौचालय की मांग इन तमाम मुश्किलों के बीच पत्नी की एक मांग वर्षों तक पति के कानों में गूंजती रही—घर बनाने से पहले शौचालय बना दीजिए, ताकि शौच के लिए बाहर न जाना पड़े. बीते दिनों को याद करते हुए धर्मेंद्र बिंद भावुक हो उठते हैं. वह बताते हैं कि जब घर बनाने की बात होती थी, तो पत्नी बार-बार शौचालय की जरूरत पर जोर देती थीं. इस मुद्दे पर कई बार विवाद वे कहते हैं कि इस मुद्दे को लेकर कई बार दोनों के बीच विवाद भी हुआ, लेकिन धीरे-धीरे उन्हें भी पत्नी की परेशानी और उसकी जरूरत का एहसास हुआ. आखिरकार जनवरी 2026 में उन्होंने शौचालय निर्माण की नींव रखी. आर्थिक तंगी के कारण निर्माण कार्य एक साथ पूरा नहीं हो सका. दोनों ने अपनी कमाई में से धीरे-धीरे पैसे बचाए और मेहनत से निर्माण पूरा किया. "शौचालय के मुद्दे को लेकर कई बार हम दोनों के बीच विवाद भी हुआ, लेकिन धीरे-धीरे हमको पत्नी की परेशानी और उसकी जरूरत का एहसास हुआ. जनवरी 2026 में शौचालय निर्माण की नींव रखी. आर्थिक तंगी के कारण निर्माण कार्य एक साथ पूरा नहीं करा पाए थे.धीरे-धीरे पैसे बचाए और निर्माण पूरा किया." - धर्मेंद्र बिंद, पति 'इज्जतघर' के सामने सारो देवी (ETV Bharat) सहायता राशि ने भी किया प्रोत्साहित प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान के तहत मिलने वाली 12 हजार रुपये की सहायता राशि ने भी उनके हौसले को मजबूती दी. आखिरकार अब शादी की 23वीं सालगिरह के खास मौके पर धर्मेंद्र ने पत्नी को मिठाई खिलाकर इज्जतघर की चाबी सौंप दी.