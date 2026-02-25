ETV Bharat / state

गंदी फिल्म दिखाकर होम ट्यूटर ने की दो नाबालिग बहनों से घिनौनी हरकत, आरोपी को 20 साल की सजा

शेखपुरा: बिहार के शेखपुरा में होम ट्यूटर को सजा सुनाई गई है. मोबाइल फोन पर गंदी फिल्म दिखाकर दो नाबालिग सगी बहनों के साथ घिनौनी हरकत करने के मामले में वह दोषी साबित हुआ है. अदालत ने आरोपी को 20 वर्ष की सजा के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया है.

गंदी हरकत करने वाला ट्यूटर दोषी करार: पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कुमार अविनाश ने आरोपी ट्यूटर गौतम केसरी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. सजा सुनाए जाने के बाद शहर के महारानीपुरम निवासी आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. मामला 4 नवंबर 2022 का है.

स्पीडी ट्रायल के तहत केस दर्ज होने के साढ़े तीन साल के भीतर ही फैसला सुनाया गया. इस दौरान कुल 132 तारीखों पर सुनवाई हुई. अभियोजन पक्ष ने बताया कि तत्कालीन एसपी कार्तिकेय शर्मा और अनुसंधानकर्ता की सक्रिय भूमिका के कारण हर तारीख पर गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित हो सकी, जिससे मामला मजबूती से आगे बढ़ा.

सीसीटीवी में कैद हुई थी घिनौनी हरकत: गौतम केसरी दोनों नाबालिग बहनों को घर जाकर ट्यूशन पढ़ाता था. पढ़ाई के कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था. जब बच्चियों ने एक दिन टॉयलेट में जलन की शिकायत की तो मां को संदेह हुआ. मां ने सीसीटीवी फुटेज निकालकर देखा तो पता चला कि ट्यूटर मोबाइल फोन पर गंदा वीडियो दिखाकर बच्चियों के साथ जबरदस्ती गंदी हरकत कर रहा था.