'मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता', स्कूल में प्रताड़ना से तंग आकर महिला शिक्षका ने DEO से लगाई गुहार

शेखपुरा: बिहार के शेखपुरा में सरकारी स्कूल में महिला शिक्षिका को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है. पीड़िता ने खुद ये आरोप साथी टीचर पर लगाया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) ने तत्काल संज्ञान लेते हुए तीन सदस्यीय जांच टीम का गठन कर जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है.

कंप्यूटर शिक्षक पर गंभीर आरोप: मामला शेखपुरा जिले के सिरारी थाना क्षेत्र स्थित एक हाई स्कूल का है. जहां स्कूल में तैनात कंप्यूटर शिक्षक पर एक महिला शिक्षिका ने शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. पीड़ित शिक्षिका ने इस संबंध में डीईओ को लिखित ज्ञापन सौंपा है, जिसमें पिछले एक वर्ष से मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है.

'मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था': पीड़िता का कहना है कि आरोपी शिक्षक लगातार उनके साथ अशोभनीय और अभद्र व्यवहार कर रहा है. शिक्षिका ने बताया कि बीते 6 जनवरी को आरोपी शिक्षक अचानक तेज रफ्तार बाइक लेकर उनके बेहद करीब पहुंच गया, जिससे वह बुरी तरह घबरा गईं. पीड़िता ने बताया कि वह एक माह की गर्भवती हैं और इस तरह के व्यवहार से उनके गर्भस्थ शिशु पर भी गंभीर प्रभाव पड़ सकता है. शिक्षिका ने यह भी आरोप लगाया कि इस तरह की हरकतें स्कूल की अन्य महिला शिक्षिकाओं के साथ भी की जा रही है.

"एक डेढ़ साल वो लगातार अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे थे. सभी महिला टीचर के साथ इसी तरह का अशोभनीय व्यवहार करते रहे हैं. बोलते थे कि जिसको बोलना है बाहर फरिया ले. कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा. पिछले दिनों हम गेट पर खड़े थे, तभी पीछे से आए और बिना हॉर्न दिए मुझे धक्का देकर चलते रहे. जब पूछा तो अपनी गलती स्वीकार नहीं किए. 6 जनवरी को ही हम डीईओ ऑफिस में आवेदन दे दिए."- पीड़ित शिक्षिका

ग्रामीणों ने स्कूल में जड़ा ताला: वहीं, मामले की जानकारी मिलने के बाद गुरुवार को ग्रामीणों ने स्कूल परिसर में जमकर हंगामा किया. आक्रोशित ग्रामीणों ने शिक्षकों की गतिविधियों को गलत बताते हुए छात्र-छात्राओं को घर भेज दिया और स्कूल में ताला बंद कर दिया. हालात बिगड़ते देख पास के सिरारी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया.