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पत्नी ने सिगरेट पीने से रोका तो बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता ने उठाया खौफनाक कदम

सिगरेट पीने को लेकर पत्नी से विवाद के बाद शेखपुरा में बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता ने फांसी लगाकर जान दे दी.

शेखपुरा आत्महत्या मामला
शेखपुरा में बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने की खुदकुशी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 16, 2026 at 8:41 PM IST

3 Min Read
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शेखपुरा: सिगरेट पीने को लेकर पत्नी से हुए विवाद के बाद बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता आत्महत्या कर ली. घटना शेखपुरा के कच्ची रोड स्थित कॉलेज मोड़ के समीप किराए के मकान की है. मृतक की पहचान समस्तीपुर जिले के हसनपुर निवासी 35 वर्षीय अश्विनी कुमार चंद्रा के रूप में हुई है.

9 महीने पहले शेखपुरा में हुई थी पोस्टिंग : अश्विनी कुमार चंद्रा ने करीब नौ महीने पहले साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के शेखपुरा मंडल मुख्यालय में कार्यपालक अभियंता के पद पर योगदान दिया था. विभागीय सहकर्मियों के अनुसार, प्रोन्नति के बाद कार्यपालक अभियंता के रूप में यह उनकी पहली पोस्टिंग थी.

सिगरेट पीने को लेकर पत्नी करती थी विरोध : बताया गया कि अश्विनी सिगरेट पीते थे और उनकी पत्नी इसका विरोध करती थीं. रविवार दोपहर इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ. विवाद के बाद पत्नी कथित तौर पर शिकायत लेकर थाना चली गई थीं.

कमरे का दरवाजा भीतर से था बंद : थाने से लौटने के बाद पत्नी ने देखा कि घर के एक कमरे का दरवाजा अंदर से बंद है. काफी आवाज लगाने के बावजूद जब दरवाजा नहीं खुला तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़ा. कमरे के अंदर लाश लटकी हुई मिली.

पुलिस ने एसएफएल टीम को बुलाया : पुलिस ने उन्हें फंदे से नीचे उतारा, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के लिए एसएफएल टीम को भी बुलाया गया है. पुलिस तकनीकी और मानवीय दोनों आधारों पर मामले की जांच कर रही है.

पत्नी के बयान के आधार पर प्रथमदृष्टया आत्महत्या : शेखपुरा के सहायक थानाध्यक्ष धनंजय कुमार दास के अनुसार, प्रथमदृष्टया जांच में पत्नी के बयान के आधार पर सिगरेट पीने को लेकर पति-पत्नी के बीच हुए विवाद के बाद कार्यपालक अभियंता द्वारा फांसी लगाने की बात सामने आई है. पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

''मृतक की पत्नी ने बताया कि सुबह में सिगरेट पीने को लेकर झगड़ा हुआ था. जिसके कारण बिजली विभाग में पदस्थ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अश्विनी कुमार चंद्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. पत्नी के बयान के मुताबिक ये आत्महत्या का मामला है. जांच के लिए एफएसएल की टीम को बुलाया गया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.''- धनंजय दास, सहायक थाना अध्यक्ष, शेखपुरा

नोट:- यदि आप या आपका कोई जानने वाला मानसिक रूप से परेशान है, अत्यधिक तनाव में है या भावनात्मक संकट का सामना कर रहा है, तो कृपया अकेले इस दर्द को न सहें और तुरंत सहायता प्राप्त करें। भारत सरकार द्वारा संचालित निम्नलिखित हेल्पलाइनों पर चौबीसों घंटे (24/7) पूरी तरह से मुफ्त, सुरक्षित और गोपनीय परामर्श सेवा उपलब्ध है:

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