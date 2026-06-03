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बिना दरवाजे के शौचालय! शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में मरीजों को चादर लगाकर करना पड़ रहा शौच

शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज का शौचालय ( Etv Bharat )