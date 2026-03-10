ETV Bharat / state

शीतला सप्तमी पर आस्था का सैलाब, मां को प्रसाद के रूप में चढ़ाया बासा भोजन

सुबह से ही महिलाएं पूजन सामग्री, प्रसाद और ठंडा भोजन लेकर मंदिर पहुंचीं. माता को पूड़ी, पुआ, दही, मिठाई सहित अन्य बासे पकवानों का भोग लगाया गया. पूजन के बाद मंदिर परिसर में महिलाओं ने परंपरानुसार ‘बूढ़ी मां’ (शीतला माता) की कथा भी सुनी. दर्जी गली स्थित मंदिर में रात 12 बजे के बाद से ही श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया था और दिनभर मंदिर से लेकर एमजी रोड तक महिलाओं की लंबी कतारें लगी रहीं.

बड़वानी : शहर में शीतला सप्तमी के अवसर पर सोमवार को माता मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा. दर्जी मोहल्ला स्थित शीतला माता मंदिर सहित अन्य मंदिरों में सुबह से ही महिलाओं की भीड़ पूजा-अर्चना के लिए पहुंची. महिलाएं एक दिन पहले तैयार किया गया ठंडा (बासी) भोजन थालियों में सजाकर मंदिर पहुंचीं और माता को भोग लगाकर परिवार की सुख-शांति, आरोग्य और समृद्धि की कामना की.

शीतला सप्तमी पर घरों में चूल्हा नहीं जलता

मंदिर परिसर में 3 से 4 कतारों में महिलाएं दर्शन के लिए खड़ी नजर आईं. मंदिर समिति द्वारा श्रद्धालुओं को प्रसादी भी वितरित की गई. धार्मिक परंपरा के अनुसार शीतला सप्तमी के दिन घरों में चूल्हा नहीं जलाया जाता और न ही अग्नि प्रज्वलित की जाती है. महिलाएं एक दिन पहले तैयार किया गया ठंडा भोजन ही माता को अर्पित कर स्वयं भी ग्रहण करती हैं. इसकी तैयारी महिलाएं दो दिन पहले से कर लेती हैं.

क्या है बूढ़ी मां की कथा

मान्यता के अनुसार एक गांव में सभी लोग शीतला सप्तमी पर माता की पूजा कर ठंडा भोजन ग्रहण करते थे. एक महिला ने इस परंपरा का पालन नहीं किया और सप्तमी के दिन घर में चूल्हा जलाकर गरम भोजन बना लिया. इससे माता रुष्ट हो गईं और उसके घर में बीमारी फैल गई. गांव की एक बुजुर्ग महिला, जिन्हें लोग ‘बूढ़ी मां’ कहते थे, शीतला माता की बड़ी भक्त थीं.

उन्होंने विधि-विधान से माता की पूजा कर ठंडा भोजन अर्पित किया और गांव की रक्षा की प्रार्थना की. उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता ने गांव को बीमारी से मुक्त कर दिया. तभी से शीतला सप्तमी पर बासी भोजन चढ़ाने की परंपरा प्रचलित है.

चेचक सहित सारे रोगों का खात्मा

पुजारी मोनू महराज बताते हैं "मान्यता है कि शीतला माता चेचक सहित कई रोगों का खात्मा करती हैं. इसी कारण चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को शीतला सप्तमी के रूप में मनाकर माता से रोगों से रक्षा और परिवार के सुख-समृद्धि की कामना की जाती है."