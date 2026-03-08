ETV Bharat / state

11 मार्च को मनाई जाएगी शीतलाष्टमी, माता को लगेगा ठंडे पकवानों का भोग, जानें व्रत की विधि और महत्व

राजस्थान सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतला अष्टमी को 'बासौड़ा' के रूप में मनाया जाता है.

शीतलाष्टमी व्रत
शीतलाष्टमी व्रत (FILE PHOTO)
Published : March 8, 2026 at 8:10 AM IST

जयपुर : हिंदू परंपरा में स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़ा खास पर्व शीतलाष्टमी 11 मार्च को श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जाएगी. इस दिन शीतला माता की पूजा कर परिवार की सुख-समृद्धि, आरोग्य और रोगों से रक्षा की कामना की जाती है. खास बात ये है कि इस पर्व पर माता को बासी पकवानों का भोग लगाया जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में 'बासौड़ा' कहते हैं.

शीतलाष्टमी हर साल चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है. ज्योतिषविद् डॉ मनोज गुप्ता ने बताया कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शीतला माता को शीतल यानी ठंडे और एक दिन पहले बनाए गए भोजन का भोग अर्पित किया जाता है. इसलिए अष्टमी से एक दिन पहले घरों में विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं और अगले दिन इन्हीं व्यंजनों को माता को अर्पित किए जाते हैं. उन्होंने बताया कि इस बार शीतला अष्टमी का पूजन मुहूर्त सुबह 6:03 बजे से शाम 5:56 बजे तक रहेगा. इस दौरान श्रद्धालु घरों और मंदिरों में शीतला माता की विधि-विधान से पूजा कर सकेंगे.

ज्योतिषविद् डॉ मनोज गुप्ता (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

इसे भी पढ़ें: ​अजमेर में उमड़ेगी आस्था: 11 मार्च से दो दिवसीय शीतला माता मेला, 10 मार्च को घरों में बनेगा रांदा-पुआ

एक दिन पहले बनता है 'बासौड़ा' : शीतला अष्टमी से एक दिन पहले यानी सप्तमी को घरों में विशेष पकवान बनाए जाते हैं. इन व्यंजनों में मुख्य रूप से राबड़ी, दही, पुए, कांजी बड़े, दही बड़े, बेजड़, बाजरे की रोटी, पूड़ी-पकौड़ी, पंचकूटे का साग, नमकीन, कढ़ी चावल जैसे पकवान शामिल होते हैं. इन्हें रात भर सुरक्षित रखा जाता है और अष्टमी के दिन माता को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है. ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में यह परंपरा बड़े उत्साह के साथ निभाई जाती है. कई स्थानों पर महिलाएं समूह में मंदिर जाकर पूजा-अर्चना करती हैं और माता से परिवार के स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि की कामना करती हैं.

महिलाएं रखती हैं व्रत : शीतला अष्टमी के दिन कुछ महिलाएं प्रातःकाल स्नान कर व्रत रखती हैं और शीतला माता की पूजा करती हैं. पूजा के दौरान माता को बासी पकवानों का भोग अर्पित करने के साथ ही नीम के पत्ते, हल्दी, रोली और जल चढ़ाया जाता है. कई स्थानों पर महिलाएं नीम की पत्तियों से घर की शुद्धि भी करती हैं, जिसे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी उपयोगी माना जाता है.

11 मार्च को मनाई जाएगी शीतलाष्टमी
11 मार्च को मनाई जाएगी शीतलाष्टमी (FILE PHOTO)

धार्मिक के साथ स्वास्थ्य से जुड़ी मान्यता : इस पर्व का धार्मिक के साथ-साथ स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ महत्व भी है. डॉ मनोज गुप्ता ने बताया कि शीतला माता की पूजा करने से चेचक, खसरा, चिकनपॉक्स और मौसमी संक्रमण जैसी बीमारियों से रक्षा होती है. प्राचीन समय में जब चिकित्सा सुविधाएं सीमित थीं, तब लोग शीतला माता की पूजा को रोगों से बचाव का आध्यात्मिक उपाय मानते थे. धार्मिक ग्रंथों में शीतला माता को रोगों को शांत करने वाली देवी के रूप में वर्णित किया गया है. यही कारण है कि इस दिन लोग विशेष रूप से स्वच्छता और शीतलता से जुड़े नियमों का पालन करते हैं.

इसे भी पढ़ें: शीतला पूजन पर ठंडे भोजन में सांगरी, कुमटिया की बढ़ी डिमांड, 800 से 1200 रुपए प्रति किलो बिक रही

माता को लगेगा ठंडे पकवानों का भोग
माता को लगेगा ठंडे पकवानों का भोग (FILE PHOTO)

अष्टमी के बाद बासी भोजन से परहेज : वहीं उन्होंने मौसम परिवर्तन का हवाला देते हुए बताया कि शीतला अष्टमी के दिन ही बासी भोजन का सेवन किया जाता है. इसे स्वास्थ्य के लिहाज से भी उचित माना जाता है. इसके बाद सामान्य दिनों में बासी भोजन खाने से परहेज किया जाता है. क्योंकि मौसम परिवर्तन के कारण इस दिन के बाद से बासी भोजन खराब होना शुरू हो जाता है.

राजस्थान में 'बासौड़ा' की खास परंपरा : राजस्थान सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतला अष्टमी को 'बासौड़ा' के रूप में मनाया जाता है. इस दिन सुबह-सुबह मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है और शीतला माता को बासी भोजन का भोग लगाकर परिवार की कुशलता की प्रार्थना की जाती है. जयपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर और अन्य शहरों में शीतला माता के मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना होती है. कई स्थानों पर श्रद्धालु नीम के पेड़ के नीचे भी पूजा करते हैं, क्योंकि शीतला माता और नीम का संबंध स्वास्थ्य और रोग निवारण से जोड़ा जाता है.

संपादक की पसंद

