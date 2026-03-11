ETV Bharat / state

शीतलाष्टमी पर महिलाओं ने किए माता शीतला के दर्शन, लगाया ठंडे बासी पकवानों का भोग

मान्यता है कि माता शीतला की पूजा करने से घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहती है और बीमारियों से भी रक्षा होती है.

शीतला माता मंदिर में पहुंचीं महिलाएं
शीतला माता मंदिर में पहुंचीं महिलाएं (ETV Bharat Bundi)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 11, 2026 at 10:20 AM IST

Updated : March 11, 2026 at 11:53 AM IST

बूंदी/जयपुर/झुंझुनू : शहर में शीतलाष्टमी का पर्व श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया. इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने माता शीतला के मंदिर पहुंचकर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की. तिलक चौक स्थित मुख्य शीतला माता मंदिर में बुधवार अल सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली.

शीतलाष्टमी के मौके पर महिलाओं ने परंपरा के अनुसार माता शीतला को ठंडे और बासी पकवानों का भोग लगाया. मंदिर परिसर में सुबह से ही पूजा-अर्चना का सिलसिला शुरू हो गया था, जो देर तक चलता रहा. श्रद्धालु महिलाएं घरों में एक दिन पहले बनाए गए पकवान जैसे पूड़ी, पुए, दही-बड़े, मीठे चावल, हलवा सहित अन्य व्यंजनों को थाल में सजाकर मंदिर पहुंचीं और माता को भोग अर्पित किया.

शीतला माता मंदिर में पहुंचीं महिलाएं (ETV Bharat Bundi)

श्री चार भुजा मंदिर विकास समिति अध्यक्ष पुरुषोत्तम पारीक ने बताया कि मान्यता है कि शीतलाष्टमी के दिन माता शीतला की पूजा करने से घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहती है और बीमारियों से भी रक्षा होती है. इसी आस्था के चलते शहर के विभिन्न इलाकों से महिलाएं पारंपरिक परिधानों में सज-धज कर मंदिर पहुंचीं और माता के दर्शन कर आशीर्वाद लिया. मंदिर में दर्शन के लिए आई महिलाओं ने कतारबद्ध होकर माता के दर्शन किए और पूजा की. इस दौरान मंदिर में भक्ति गीतों और जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया. कई महिलाओं ने अपने बच्चों और परिजनों के साथ माता के दरबार में माथा टेककर मनोकामनाएं मांगीं. मंदिर समिति और स्थानीय लोगों की ओर से श्रद्धालुओं की व्यवस्था के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे.

माता की पूजा अर्चना करतीं महिलाएं
माता की पूजा अर्चना करतीं महिलाएं (ETV Bharat Bundi)

जयपुर में भी महिलाओं ने रखा व्रत : शीतला अष्टमी के दिन बुधवार सुबह महिलाओं ने व्रत रखा और शीतला माता की पूजा करने पहुंचीं. पूजा करते हुए महिलाओं ने माता को बासी पकवानों का भोग अर्पित करने के साथ नीम के पत्ते, हल्दी, रोली और जल चढ़ाया. कई स्थानों पर घरों की शुद्धि के लिए नीम की पत्तियों का उपयोग भी किया. पूजन करने पहुंची वसुधा भट्ट ने बताया कि शीतला माता का संबंध स्वास्थ्य और रोग निवारण से जोड़ा जाता है. शीतला अष्टमी का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य से भी जुड़ा माना जाता है. लोक मान्यताओं के अनुसार शीतला माता की पूजा करने से चेचक, खसरा, चिकनपॉक्स और मौसमी संक्रमण जैसी बीमारियों से रक्षा होती है.

जयपुर में शीतलाष्टमी पर मंदिर पहुंची महिलाएं (ETV Bharat Jaipur)

जयपुरवासी अनीता ने बताया कि प्राचीन समय में जब चिकित्सा सुविधाएं सीमित थीं, तब लोग शीतला माता की पूजा को रोगों से बचाव का आध्यात्मिक उपाय मानते थे. उर्मिला ने बताया कि धार्मिक ग्रंथों में भी शीतला माता को रोगों को शांत करने वाली देवी के रूप में वर्णित किया गया है. इसी कारण इस पर्व में स्वच्छता, शीतलता और संयम से जुड़े नियमों का विशेष महत्व माना जाता है.

चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है शीतलाष्टमी
चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है शीतलाष्टमी (ETV Bharat Jaipur)

अष्टमी के बाद बासी भोजन से परहेज : मान्यता है कि शीतला अष्टमी के दिन ही बासी भोजन का सेवन किया जाता है. इसके बाद सामान्य दिनों में बासी भोजन खाने से परहेज किया जाता है. जयपुरवासी शिल्पी ने बताया कि मौसम परिवर्तन के कारण इस समय के बाद भोजन जल्दी खराब होने लगता है, इसलिए परंपरा के माध्यम से लोगों को सावधानी बरतने का संदेश भी दिया गया है.

एक दिन पहले बना 'रांधा पुआ' : शीतला अष्टमी की खास परंपरा है कि अष्टमी से एक दिन पहले यानी सप्तमी को घरों में विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं. इन व्यंजनों को रातभर सुरक्षित रखकर अष्टमी के दिन माता को भोग लगाया जाता है और बाद में प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है. बासौड़ा में आमतौर पर राबड़ी, दही, पुए, कांजी बड़े, दही बड़े, बाजरे की रोटी, बेजड़, पूड़ी-पकौड़ी, पंचकूटे का साग, नमकीन, कढ़ी-चावल जैसे पारंपरिक पकवान बनाए जाते हैं. ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में ये परंपरा उत्साह के साथ निभाई जाती है.

माता को लगाया गया ठंडे और बासी व्यंजनों का भोग
माता को लगाया गया ठंडे और बासी व्यंजनों का भोग (ETV Bharat Jaipur)

उत्तर भारत में खास परम्परा : राजस्थान सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतला अष्टमी को 'बासौड़ा' के रूप में मनाया जाता है. सुबह से ही शीतला माता के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है. जयपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर सहित कई शहरों में माता के मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना होती है. कई स्थानों पर श्रद्धालु नीम के पेड़ के नीचे भी पूजा करते हैं, क्योंकि शीतला माता और नीम का संबंध रोग निवारण से जोड़ा जाता है.

मंदिर में पूजा करतीं महिलाएं
मंदिर में पूजा करतीं महिलाएं (ETV Bharat Jaipur)

शीतलाष्टमी से जुड़ी प्रचलित लोककथा : शीतला अष्टमी से जुड़ी एक प्रचलित लोककथा भी है. कहा जाता है कि एक गांव में लोग शीतला माता की पूजा तो करते थे, लेकिन एक ब्राह्मण परिवार की बहुएं इस परंपरा का पालन नहीं करती थीं. अष्टमी के दिन उन्होंने ताजा भोजन बनाकर माता को भोग लगा दिया. इससे माता क्रोधित हो गईं और उस घर में चेचक फैल गई. परिवार के कई सदस्य इस रोग से पीड़ित हो गए और बच्चों की भी मृत्यु हो गई. जब घर की बुजुर्ग महिला को इसका पता चला तो उसने नियमों का पालन करते हुए शीतला माता का व्रत किया और ठंडे भोजन का भोग लगाया. परिवार ने अपनी गलती स्वीकार कर माता से क्षमा मांगी. तब माता की कृपा से संकट दूर हुआ. तभी से मान्यता है कि शीतला अष्टमी के दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता और एक दिन पहले बने ठंडे भोजन का ही भोग लगाया जाता है.

झुंझुनू के खेतड़ी में भी मंदिरों में लगी भीड़
झुंझुनू के खेतड़ी में भी मंदिरों में लगी भीड़ (ETV Bharat Jhunjhunu)

झुंझुनू में शीतला माता के दरबार में लगा आस्था का मेला : खेतड़ी में ऐतिहासिक शीतला माता मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी. शुरुआती गर्मी के इस मौसम में माता शीतला के दर्शन के लिए आए भक्तों ने ठंडे खाद्य पदार्थ चढ़ाकर अपनी मन्नतें मांगी. मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की ओर से दही, छाछ, पुड़ी-पकौड़ी सहित विभिन्न ठंडे प्रसाद चढ़ाए गए, जो शीतला माता की कृपा का प्रतीक माने जाते हैं. सुबह करीब 5 बजे से ही मंदिर में दर्शन का सिलसिला शुरू हो गया और दिन चढ़ने के साथ श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती रही. खेतड़ी व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष सुधीर गुप्ता ने बताया कि यह आयोजन न केवल खेतड़ी की सांस्कृतिक धरोहर को मजबूत करता है, बल्कि समाज में एकजुटता और आस्था का भी प्रतीक है.

