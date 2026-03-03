ETV Bharat / state

बगैर हाथों के पैदा हुईं, आज दुनिया के लिए लकीरें खींच रहीं; जानें भारत की बेटी शीतल की कहानी

पैर से तीरंदाजी कर भारत का नाम रोशन कर रही हैं शीतल देवी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: शीतल देवी एक ऐसा नाम, जो कि देश की लाखों महिलाओं-युवाओं के लिए प्रेरणा हैं. कहते हैं कि अगर हिम्मत, जज्बा और दिल में कुछ करने की ठान लो, तो जीत आपके दरवाजे पर खुद दस्तक देने आ जाती है. अपनी मेहनत के दम पर जीत का झंडा फहराने वाली शीतल का जीवन आसान नहीं था. पैदा होने के वक्त ही अपने दोनों हाथों को खो देने वाली शीतल आज जानीमानी इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं. बता दें, उनका चयन सामान्य तीरंदाजों के साथ भारतीय टीम में हो गया है. लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में नेशनल महिला तीरंदाजी प्रतियोगिता में वह सामान्य तीरंदाजों के साथ शानदार प्रदर्शन कर रही हैं. उनका लक्ष्य तीरंदाजी का एशियाड और ओलंपिक मेडल जीतना है. जम्मू-कश्मीर की शीतल देवी का प्रेरणादायक सफर. (Video Credit; ETV Bharat) दोनों हाथ नहीं, फिर भी किया कमाल : शीतल देवी का जन्म 10 जनवरी 2007 को जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के लोइधर गांव में हुआ था. वह जन्म से ही दोनों हाथों के बिना ही पैदा हुई थीं, लेकिन उन्होंने अपनी शारीरिक कमी को अपनी ताकत बनाया. शीतल ने तीरंदाजी की शुरुआत 2021 में भारतीय सेना के तरफ से आयोजित एक सामुदायिक कार्यक्रम में किया. इसके बाद उन्होंने तीरंदाजी का प्रशिक्षण लेना शुरू किया और अपने पैरों और पंजों को प्रशिक्षित करते हुए कई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीते हैं.