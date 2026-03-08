ETV Bharat / state

झज्जर की शीतल और जतिन ने UPSC परीक्षा पास की, जानें दोनों की सफलता की कहानी

झज्जर जिले के खेड़ी सुल्तान गांव की बेटी शीतल चौहान और साल्हावास गांव के जतिन कुमार ने UPSC की परीक्षा पास की है.

Published : March 8, 2026 at 10:15 AM IST

झज्जर: हरियाणा के झज्जर जिले के खेड़ी सुल्तान गांव की बेटी शीतल चौहान ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा में 402वीं रैंक हासिल कर जिले और गांव का नाम रोशन किया है. शीतल चौहान ने तीसरे प्रयास में ये सफलता हासिल कर अपनी मेहनत और लगन से नया इतिहास रच दिया. जैसे ही परिवार को शीतल के चयन की खबर मिली, तो घर में खुशी का माहौल बन गया और बधाई देने वालों का तांता लग गया.

शीतल ने हासिल किया 402वीं रैंक: परिजनों और ग्रामीणों ने मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया. शीतल चौहान की इस उपलब्धि से पूरे गांव और क्षेत्र में गर्व का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि शीतल ने अपनी कड़ी मेहनत से ये साबित कर दिया कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और मन में दृढ़ संकल्प हो, तो कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है. गांव की बेटियों के लिए शीतल चौहान एक प्रेरणा बनकर उभरी हैं.

शीतल- 'ये मेरी मेहनत का परिणाम': शीतल चौहान के पिता प्रमोद चौहान ने बेटी की सफलता पर खुशी जाहिर की और कहा कि ये उसकी मेहनत का परिणाम है. उन्होंने कहा कि बच्चों को आगे बढ़ाने में माता-पिता का सहयोग जरूरी होता है. यदि अभिभावक अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन और सहयोग दें, तो वो जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं. वहीं शीतल की मां ने भी बेटी की सफलता पर गर्व जताते हुए कहा कि उनकी बेटी ने परिवार का नाम रोशन किया है.

'आज बेटियां-बेटों से कम नहीं': उन्होंने कहा कि आज बेटियां किसी भी मामले में बेटों से कम नहीं हैं और यदि उन्हें अवसर और समर्थन मिले तो वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं. शीतल चौहान ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता, शिक्षकों और निरंतर मेहनत को दिया. उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि अगर पूरी लगन और मेहनत के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ा जाए तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती.

जतिन कुमार जाखड़ को मिली 191वीं रैंक: इसके अलावा झज्जर जिले के साल्हावास गांव के किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले 27 वर्षीय जतिन कुमार जाखड़ ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की परीक्षा में 191वां स्थान प्राप्त कर जिले और गांव का नाम रोशन किया. जतिन ने ये सफलता अपने पांचवें प्रयास में हासिल की है. लगातार चार बार असफलता मिलने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और कड़ी मेहनत व लगन के बल पर आखिरकार अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया.

घर और गांव में खुशी का माहौल: उनकी इस उपलब्धि से पूरे परिवार और गांव में खुशी का माहौल है और बधाई देने वालों का घर पर तांता लगा हुआ है. जतिन जाखड़ ने अपनी स्कूली शिक्षा धौला कुआं स्थित आर्मी स्कूल से दसवीं और बारहवीं कक्षा पास कर पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय,रोहतक से बीएससी और एमएससी की पढ़ाई की. उन्होंने बताया कि यूपीएससी की तैयारी के दौरान उन्होंने दिल्ली और रोहतक की लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई की और कभी भी अपना ध्यान लक्ष्य से नहीं भटकने दिया.

तीसरे प्रयास में मिली 191वीं रैंक: तीसरे प्रयास में वो इंटरव्यू तक पहुंचे थे, जबकि चौथे प्रयास में प्रीलिम्स परीक्षा पास नहीं कर सके. इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार मेहनत जारी रखी. जतिन ने बताया कि उन्होंने सोशल मीडिया का उपयोग केवल जरूरी जानकारी प्राप्त करने और उसे साझा करने तक ही सीमित रखा. उनका मानना है कि यदि कोई छात्र पूरी लगन और अनुशासन के साथ पढ़ाई करे, तो बिना कोचिंग के भी बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है. जतिन के पिता दीपक जाखड़ एक साधारण किसान हैं और दो एकड़ जमीन पर खेती करते हैं. उनकी माता पूनम और दादी कृष्णा गृहिणी हैं.

ट्रेजरी ऑफिसर के पद पर भी तैनात थे जतिन: वहीं दादा रणसिंह सेना में हवलदार पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उन्होंने हमेशा जतिन को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया. परिवार ने बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए अपनी पूरी मेहनत और संसाधन उनकी पढ़ाई में लगाए. खास बात ये भी है कि चार दिन पहले ही जतिन का चयन ट्रेजरी ऑफिसर के पद पर भी हुआ था. अब यूपीएससी में सफलता मिलने से परिवार की खुशियां दोगुनी हो गई हैं. जतिन ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता, दादा और परिवार के सभी सदस्यों को दिया है.

