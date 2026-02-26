ETV Bharat / state

ठेकेदार ने बिना अनुमति शीशम के पेड़ों पर चलाई पोकलेन मशीन, वन विभाग ने सिंचाई विभाग से तलब की रिपोर्ट

ठेकेदार ने बिना अनुमति शीशम के पेड़ों पर चलाई पोकलेन मशीन ( PHOTO-ETV Bharat )