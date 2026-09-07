भारी बारिश के साथ बढ़ा शीथ ब्लाइट का खतरा, तबाह हो सकती है किसानों की मेहनत, ऐसे करें बचाव
लगातार बारिश, जलभराव व नमी से धान में लग रहा शीथ ब्लाइट रोग, ऐसे पहचानें इस रोग के लक्षण और करें बचाव. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 7, 2026 at 12:14 PM IST
शहडोल : मध्य प्रदेश में कम बारिश के बाद अचानक हुई भारी बारिश फसलों के लिए आफत बन गई है. जिस धान की फसल के लिए आमतौर पर ज्यादा पानी की जरूरत होती है, उसे अब पानी से ही खतरा हो गया है. मध्य प्रदेश के शहडोल में कई इलाकों में अति वृष्टि से जल भराव की स्थिति बन गई है, जिससे फसलों पर शीथ ब्लाइट जैसे रोग का खतरा भी बन गया है. अगर हालात ऐसे ही रहे तो धान के किसानों को भारी नुकासन उठाना पड़ सकता है. इस आर्टिकल में जानें कि शीथ ब्लाइट रोग के लक्षण क्या हैं और इससे फसल को कैसे बचाएं.
धान में शीथ ब्लाइट (अगंमारी) का खतरा
कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नितिन सिंघई बताते हैं, '' इस समय क्योंकि मौसम में आर्द्रता ज्यादा है, नमी है और तापक्रम भी उच्च है, जिसकी वजह से फसलों में बीमारियां आसानी लसे लग जाती हैं. अभी चार-पांच दिन से हमारे हमारे पास किसान दो तीन बीमारियों को लेकर के खासतौर से संपर्क कर रहे हैं. इस समय धान में सबसे बड़ा खतरा शीथ ब्लाइट अर्थात अंगमारी रोग का है. कुछ किसानों ने इसकी शिकायत भी की है, और निदान भी पूंछने पहुंच रहे हैं, जब किसान धान के खेत में लगातार पानी भर के रखता है और वो पहले यूरिया का उपयोग अपेक्षा से ज्यादा कर देता है तब शीथ ब्लाइट रोग का खतरा बढ़ जाता है.''
शीथ ब्लाइट रोग के लक्षण
कृषि वैज्ञानिक बताते हैं, '' जब धान का पौधा जमीन के ऊपर से लेकर 4 से 6 इंच की ऊंचाई तक होता है, तो उसमें पानी जैसे धब्बे दिखाई पड़ते हैं, जो गहरे कत्थे रंग के हो सकते हैं. इसके साथ हल्के भूरे रंग के धब्बे भी नजर आते हैं. इसके साथ ही फसल में गलन भी नजर आती है. इस रोग का कारण फफूंद है. इस रोग के नियंत्रण के लिए फफूंद नाशक दवा का छिड़काव करना होता है. बाजार में इस मर्ज के उपचार के लिए बहुत सी दवा आती हैं, जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र में कृषि वैज्ञानिकों से या अपने क्षेत्र के कृषि अधिकारियों से भी संपर्क कर सकते हैं.''
कितना नुकसान कर सकता है शीथ ब्लाइट
कृषि वैज्ञानिक बताते हैं, '' लगातार बारिश हो रही है, वातावरण में नमी बनी हुई है. ऐसे में शीथ ब्लाइट रोग अगर धान की फसल में लग जाए तो 25 से लेकर के 75% तक नुकसान कर सकती है. इस रोग के लक्षण अगर आपके फसल में दिखने लगें तो इसका उपचार तत्काल करें, जिससे इसके फैलाव को समय रहते रोका जा सके और आपकी पूरी फसल खराब होने से बच जाए.''
वे आगे कहते हैं, ''दूसरी बात हर प्रकार के फफूंद संबंधी बीमारी को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने धान के खेत में पानी निकासी वाली जगह को बंद न करें बल्कि उसे खुला रहने दें, पानी को जबरन रोकने से फसल में रोग बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है, पानी बरसे और निकल जाए, यानी आना-जाना पानी का बना रहे, आप जानबूझकर पानी को नहीं रोके.''
यूरिया का सम्भलकर करें इस्तेमाल
कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नितिन सिंघई बताते हैं, '' इस समय बारिश ज्यादा हो रही है, किसान शुरू में बारिश कम होने की वजह से परेशान थे, जिसकी वजह से धान का रोपा लगाने में विलंब हुआ, लेकिन पिछले 15 से 25 दिन में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध होने पर किसानों ने धान रोपाई का काम पूरा कर लिया है, लेकिन ज्यादा बारिश के साथ यूरिया का इस्तेमाल फसलों में रोग पैदा कर सकता है. फसल में बढ़वार लाने के लिए यूरिया का उपयोग करता है, यूरिया का उपयोग करना निश्चित रूप से लाभदायक होता है, किंतु अनेक दफा हमने देखा है कि किसान कुछ ज्यादा मात्रा में यूरिया का उपयोग कर लेते हैं, सामान्य तौर पर 15 से 20 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करें, उसके उपरांत आपको लगता है कि जरूरत है तो चार-पांच दिन के अंतराल पर फिर से यूरिया का उपयोग कर लें, लेकिन पहले ही 40 से 50 किलो यूरिया प्रति एकड़ के मान से उपयोग करने पर पौधों में बीमारियां आने की संभावना बढ़ जाती है.
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कृषि वैज्ञानिक आगे कहते हैं, '' जो हाइब्रिड किस्म की धान हैं, उसमें 20 किलो यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो देशी किस्म के धान हैं उसमें 15 किलो प्रति एकड़ तक सीमित रखें. अगर आपको लगता है आप यूरिया और इस्तेमाल करना चाहिए तो आप यूरिया की टॉप ड्रेसिंग 5 से 7 दिन के बाद में दोहरा सकते हैं.''
दवा छिड़काव में बरतें सावधानी
कृषि वैज्ञानिक बताते हैं, '' धान की फसल में दवा का छिड़काव इस तरह से करें कि पौधे की ऊपरी सतह पर ही छिड़काव न हो, बल्कि पौधे को लगभग नीचे से लेकर ऊपर तक तर कर देना है. जिससे फफूंद पर प्रभावी दवाई पहुंच जाए और उसका नियंत्रण प्राप्त हो सके. अधिक समस्या होने पर आप कृषि विभाग से भी मदद ले सकते हैं.''