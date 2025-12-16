ETV Bharat / state

CLAT 2025 में झारखंड का नाम रोशन, शौर्य प्रताप शाहदेव ने हासिल की AIR 22

रांचीः कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) 2025 में झारखंड के शौर्य प्रताप शाहदेव ने ऑल इंडिया रैंक 22 हासिल कर राज्य का नाम रोशन किया है. शौर्य CLAT में झारखंड टॉपर बने हैं, जिससे न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे राज्य में खुशी की लहर है. शौर्य प्रताप शाहदेव झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव के पुत्र हैं.

अपनी सफलता पर बातचीत के दौरान शौर्य प्रताप शाहदेव ने बताया कि उन्होंने नियमित और अनुशासित पढ़ाई को अपनी तैयारी का आधार बनाया. वे प्रतिदिन लगभग तीन घंटे नियमित रूप से पढ़ाई करते थे और पढ़ाई के दौरान गुणवत्ता पर अधिक ध्यान दिया. शौर्य का मानना है कि मोबाइल से पूरी तरह दूरी बनाना जरूरी नहीं है, बल्कि उसका संयमित और सही उपयोग सीखना आवश्यक है. यदि छात्र खुद पर नियंत्रण रखें और तकनीक का सही तरीके से इस्तेमाल करें, तो यह पढ़ाई में सहायक साबित हो सकती है.

शौर्य ने कहा कि उन्होंने शुरू से ही यह तय कर लिया था कि उन्हें कानून के क्षेत्र में ही अपना करियर बनाना है. इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर उन्होंने अपनी तैयारी की रणनीति बनाई. उन्होंने बताया कि निरंतर अभ्यास, मॉक टेस्ट और आत्ममूल्यांकन ने उनकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. साथ ही, उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ-साथ मानसिक संतुलन बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है.

इस मौके पर एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हुए बताया गया कि शौर्य प्रताप शाहदेव के दादा स्वर्गीय जस्टिस एलपीएन शाहदेव झारखंड उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश रहे हैं. शौर्य ने बताया कि उन्हें अपने दादा के व्यक्तित्व, न्यायप्रियता और सेवा भाव से गहरी प्रेरणा मिली है. वे अपने दादा के नक्शे कदम पर चलते हुए न्याय और कानून के क्षेत्र में योगदान देना चाहते हैं. शौर्य का कहना है कि परिवार में कानून की विरासत ने उन्हें इस राह को चुनने के लिए प्रेरित किया.

शौर्य की इस उपलब्धि पर उनके परिवार में गर्व का माहौल है. पिता ने कहा कि कड़ी मेहनत, अनुशासन और लगातार लगन के कारण ही उनके बेटे ने यह मुकाम हासिल किया है. उन्होंने इसे पूरे परिवार के लिए गर्व का क्षण बताया. शौर्य ने अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी और समर्पण के साथ मेहनत की, जिसका परिणाम आज सबके सामने है.