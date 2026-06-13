PET में शौर्य का कमाल, बिना कोचिंग हासिल की 105वीं रैंक, बधाईयों का लगा तांता
धमतरी के लाल ने एक बार फिर कमाल किया है. पीईटी परीक्षा में धमतरी के शौर्य ने 105वीं रैंक हासिल करके जिले का मान बढ़ाया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 13, 2026 at 6:00 PM IST|
Updated : June 13, 2026 at 6:43 PM IST
धमतरी : छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की CG PET 2026 परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं. धमतरी जिले के लिए गर्व की बात यह है कि शहर के जोधापुर वार्ड निवासी शौर्य सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में 105वीं रैंक हासिल की है. खास बात ये है कि शौर्य ने किसी भी कोचिंग संस्थान की मदद नहीं ली, बल्कि मोबाइल और यूट्यूब के जरिए स्व-अध्ययन कर यह सफलता हासिल की. परिणाम घोषित होने के बाद परिवार, मित्रों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों में खुशी का माहौल है.सभी शौर्य के घर पहुंचकर बधाई दे रहे हैं.
14 मई को हुई थी परीक्षा
धमतरी शहर के जोधापुर वार्ड निवासी शौर्य सिंह ने CG PET 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन किया है. 14 मई 2026 को आयोजित इस परीक्षा का परिणाम शुक्रवार रात जारी किया गया, जिसमें प्रदेशभर के 9 हजार से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे. शौर्य ने अपनी मेहनत और लगन के दम पर 105वीं रैंक हासिल की. शौर्य ने बताया कि उन्होंने किसी कोचिंग का सहारा नहीं लिया. परीक्षा की तैयारी मुख्य रूप से मोबाइल और यूट्यूब के माध्यम से की. नियमित अध्ययन और आत्मविश्वास के बल पर उन्होंने यह मुकाम हासिल किया. उन्होंने बताया कि कुछ अंकों से वे टॉप-10 में जगह बनाने से चूक गए, लेकिन अपनी उपलब्धि से संतुष्ट हैं.
मैंने बिना किसी कोचिंग के सेल्फ स्टडी करके सफलता हासिल की है. इसमें मेरे माता पिता का काफी योगदान रहा है. 9 हजार से ज्यादा छात्रों ने इस परीक्षा को दिया था,इसमें मेरा 105 वां रैंक आया है- शौर्य सिंह, छात्र
शौर्य की मां है शिक्षिका
शौर्य की माता शिक्षिका हैं, जबकि पिता अधिवक्ता हैं. उन्होंने सेंट मेरी स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की है और 12वीं बोर्ड परीक्षा में भी 88.4 प्रतिशत अंक हासिल किए थे. शौर्य ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता और परिवार के सहयोग को दिया है. उनका सपना आगे चलकर बीटेक कर इंजीनियर बनने का है.
घर पर लगा लोगों का जमावड़ा
शौर्य की इस उपलब्धि से परिवार में उत्साह का माहौल है. स्थानीय पार्षद सहित कई लोग उनके घर पहुंचकर उन्हें मिठाई खिलाकर बधाई दे रहे हैं. परिजनों का कहना है कि शौर्य शुरू से ही पढ़ाई के प्रति गंभीर रहे हैं और उनकी मेहनत का परिणाम आज पूरे जिले के सामने है.
मेहनत से ही मिलेगी सफलता
CG PET 2026 के परिणाम आने के बाद जहां सफल अभ्यर्थियों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं, वहीं कुछ छात्र अपेक्षित परिणाम नहीं मिलने से निराश भी हैं. हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार मेहनत और सही दिशा में प्रयास से सफलता जरूर मिलती है. फिलहाल धमतरी के शौर्य सिंह की इस उपलब्धि ने जिले को गौरवान्वित किया है और उनके घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है.
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