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राम लक्ष्मण की जोड़ी, जांबाज शौर्य चक्र विजेताओं का सम्मान, एसएसपी ने बढ़ाया हौसला

दुर्ग पुलिस लाइन में आयोजित सम्मान समारोह में शौर्य चक्र विजेता दो जांबाज पुलिस अधिकारियों, लक्ष्मण केवट और रामेश्वर प्रसाद देशमुख का सम्मान किया गया.

DURG POLICE
शौर्य चक्र विजेता दुर्ग (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 16, 2026 at 12:09 PM IST

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Updated : June 16, 2026 at 12:15 PM IST

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दुर्ग: एसएसपी विजय अग्रवाल ने लक्ष्मण केवट और रामेश्वर प्रसाद देशमुख को शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया. नक्सल प्रभावित बीजापुर में अपनी बहादुरी और साहसिक अभियानों के लिए पहचान बनाने वाली इस ‘राम-लक्ष्मण’ की जोड़ी की वीरता की कहानियां आज भी पुलिस विभाग में प्रेरणा का स्रोत हैं.

लक्ष्मण केवट और रामेश्वर प्रसाद देशमुख का सम्मान

जब अधिकांश लोग नक्सल मोर्चे पर जाने से कतराते थे, तब इन दोनों अधिकारियों ने स्वयं बीजापुर में पोस्टिंग की मांग की थी और कई सफल अभियानों को अंजाम देकर नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलताएं हासिल की थीं. सम्मान समारोह के दौरान एसएसपी विजय अग्रवाल ने कहा कि लक्ष्मण केवट और रामेश्वर प्रसाद देशमुख का शौर्य, समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा पूरे पुलिस परिवार के लिए गर्व का विषय है.

दुर्ग में इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और रामेश्वर प्रसाद देशमुख (ETV Bharat Chhattisgarh)

एसएसपी विजय अग्रवाल ने कहा कि दोनों अधिकारियों ने कठिन परिस्थितियों में अपनी जान की परवाह किए बिना नक्सल विरोधी अभियानों का नेतृत्व किया और कई बार अपनी बहादुरी का परिचय दिया.

राम लक्ष्मण की जोड़ी

बीजापुर के घने जंगलों और दुर्गम नक्सल इलाकों में जब ऑपरेशन चलाना बेहद चुनौतीपूर्ण माना जाता था, तब इस ‘राम-लक्ष्मण’ की जोड़ी ने बिना किसी विशेष खुफिया सहायता के कई सफल अभियान संचालित किए. कई बार ऐसा भी हुआ कि अभियान से लौटने में देरी होने पर उन्हें शहीद मान लिया गया, लेकिन हर बार दोनों अधिकारी सुरक्षित वापस लौटे और नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल कर अपने साहस का परिचय दिया.

उनकी उत्कृष्ट कार्यशैली, नेतृत्व क्षमता और उल्लेखनीय उपलब्धियों को देखते हुए सेवा काल के दौरान उन्हें दो बार आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी दिया गया. हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा दोनों अधिकारियों को देश के प्रतिष्ठित वीरता सम्मान ‘शौर्य चक्र’ से सम्मानित किया गया, जिसके बाद पूरे प्रदेश में खुशी और गर्व का माहौल है.

कार्यक्रम के दौरान लक्ष्मण केवट ने अपने संघर्षपूर्ण सफर, नक्सल मोर्चे पर बिताए गए अनुभवों और शौर्य चक्र सम्मान प्राप्त करने की भावनाओं को साझा किया. उन्होंने कहा कि यह सम्मान केवल उनका नहीं, बल्कि उन सभी पुलिस जवानों का है जो देश और समाज की सुरक्षा के लिए हर दिन जोखिम उठाकर अपना कर्तव्य निभाते हैं.

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Last Updated : June 16, 2026 at 12:15 PM IST

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