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भानुप्रतापपुर में शौर्य चक्र विजेताओं का ऐतिहासिक स्वागत, नगरवासियों ने फूल बरसाकर किया सम्मान

शौर्य चक्र सम्मान के बाद भानुप्रतापपुर पहुंचे निरीक्षक रामेश्वर देशमुख और निरीक्षक लक्ष्मण केंवट, शहरभर में देशभक्ति का माहौल

Shaurya Chakra inspector rally
भानुप्रतापपुर में शौर्य चक्र विजेताओं का ऐतिहासिक स्वागत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 15, 2026 at 8:34 PM IST

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कांकेर: राष्ट्रपति द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किए जाने के बाद पहली बार जिले के भानुप्रतापपुर पहुंचे निरीक्षक रामेश्वर देशमुख और निरीक्षक लक्ष्मण केंवट का नगरवासियों ने भव्य एवं ऐतिहासिक स्वागत किया. दोनों वीर अधिकारियों के नगर आगमन पर पूरे क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला. बड़ी संख्या में नागरिक, जनप्रतिनिधि, पुलिस अधिकारी और युवा स्वागत कार्यक्रम में शामिल हुए.

शौर्य चक्र सम्मानित निरीक्षक रामेश्वर देशमुख और निरीक्षक लक्ष्मण केंवट का स्वागत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुष्प वर्षा और जयघोष के साथ रैली

शौर्य चक्र सम्मान प्राप्त करने के बाद पहली बार भानुप्रतापपुर पहुंचे निरीक्षक रामेश्वर देशमुख एवं निरीक्षक लक्ष्मण केंवट के स्वागत की शुरुआत दल्ली रोड स्थित फॉरेस्ट नाका से हुई. यहां नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने पुष्पमालाओं से उनका अभिनंदन किया. इसके बाद रैली के रूप में दोनों अधिकारियों का काफिला नगर के मुख्य चौक तक पहुंचा. मुख्य चौक पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जयघोष और पुष्पवर्षा के साथ दोनों अधिकारियों का स्वागत किया. नगरवासियों ने भी फूल बरसाकर अपने वीर अधिकारियों के प्रति सम्मान व्यक्त किया.

कांकेर ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ के लिए ये बड़ी उपलब्धि है, ऐसा लग रहा है कि हम सभी को शौर्य चक्र मिला है, भानुप्रतापपुर वासियों का भी धन्यवाद की वे भी उत्साह के साथ सम्मान और जुलूस में पहुंचे- आकाश श्रीश्रीमाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और भानुप्रतापपुर आकर वो गौरव और ज्यादा बढ़ गया है.- रामेश्वर देशमुख, शौर्य चक्र सम्मानित

यहां के व्यापारी संघ, लोकल जनता सभी का दिल से धन्यवाद, इतना अच्छा स्वागत हमारा हुआ- लक्ष्मण केंवट, शौर्य चक्र सम्मानित अधिकारी

Shaurya Chakra inspector rally
शौर्य चक्र सम्मान के बाद भानुप्रतापपुर पहुंचे निरीक्षक रामेश्वर देशमुख और निरीक्षक लक्ष्मण केंवट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

देशभक्ति का माहौल

पूरे कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति और उत्साह का माहौल बना रहा. इसके बाद थाना परिसर में पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ आरती उतारकर दोनों अधिकारियों का सम्मान किया गया. कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश श्रीश्रीमाल सहित पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में नगरवासी मौजूद रहे.

Shaurya Chakra inspector rally
नगरवासियों ने फूल बरसाकर किया सम्मान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रामेश्वर देशमुख और लक्ष्मण केंवट को नक्सलवाद के खिलाफ अभियानों में अदम्य साहस, वीरता और उत्कृष्ट सेवा के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है. भानुप्रतापपुर की जनता भी इसे लेकर गौरव महसूस कर रही है. लोगों ने कहा कि दोनों अधिकारियों की कर्तव्यनिष्ठा और बहादुरी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है.

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