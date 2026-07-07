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'सबसे काबिल..' प्रशांत किशोर को शत्रुघ्न सिन्हा का समर्थन, बांकीपुर उपचुनाव में जिताने की अपील

'बिहारी बाबू' शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रशांत किशोर को जिताने की अपील की है. उन्होंने खुलकर उनका समर्थन किया है. पढ़ें..

Shatrughan Sinha
प्रशांत किशोर को शत्रुघ्न सिन्हा का समर्थन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 7, 2026 at 1:45 PM IST

3 Min Read
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पटना: बांकीपुर उपचुनाव के जरिये जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी चुनावी राजनीति की शुरुआत करने जा रहे हैं. हालांकि लड़ाई मुश्किल लग रही है, क्योंकि विपक्ष एकजुट नहीं है लेकिन इस बीच पटना साहिब के पूर्व सांसद और टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने उनका समर्थन किया है. उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि जाति-धर्म और पार्टी की सीमाओं से ऊपर उठकर साथ दें.

प्रशांत किशोर को शत्रुघ्न सिन्हा का समर्थन: शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, 'बिहार में राजनीतिक धमाका. सबसे काबिल, दूरदर्शी, बेहतरीन बुद्धिजीवी, जन-जन के नेता और हर तरह से सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले, सराहे जाने वाले और चर्चा में रहने वाले व्यक्तित्व प्रशांत किशोर आखिरकार चुनावी मैदान में उतर आए हैं.'

PRASHANT KISHOR
प्रशांत किशोर बांकीपुर से उम्मीदवार (ETV Bharat)

प्रशांत किशोर को जिताने की अपील: शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि बिहार में बांकीपुर उपचुनाव में शामिल होकर प्रशांत किशोर ने राजनीतिक हलकों और पूरे देश की जनता के बीच जबरदस्त हलचल मचा दी है. उन्होंने आगे लिखा कि एक 'बिहारी बाबू' होने के नाते, मुझे यह खबर राजनीतिक रूप से बेहद दिलचस्प और निश्चित रूप से जबरदस्त लगती है. टीएमसी सांसद ने पीके को जिताने की भी अपील की है.

"आज सबकी एकता समय की मांग है. उम्मीद, इच्छा और प्रार्थना है कि आम लोग, और खासकर युवा पीढ़ी, जाति, धर्म और पार्टी की सीमाओं से ऊपर उठकर उनका समर्थन करेंगे. जय बिहार, जय हिंद."- शत्रुघ्न सिन्हा, सांसद, टीएमसी

प्रशांत किशोर लड़ेंगे उपचुनाव: 30 जुलाई को होने वाले बांकीपुर उपचुनाव के लिए जन सुराज पार्टी ने प्रशांत किशोर को अपना उम्मीदवार बनाया है. पीके पहली बार चुनाव लड़ेंगे. हालांकि उनके लिए लड़ाई बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि 2025 चुनाव में उनकी कैंडिडेट को महज 7 हजार वोट मिले थे.

आरजेडी ने भी उतार प्रत्याशी: बांकीपुर उपचुनाव में आरजेडी ने पूर्व प्रत्याशी रेखा गुप्ता पर ही फिर से भरोसा जताया है. सोमवार को प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने उनके नाम की घोषणा की. 2025 चुनाव में रेखा को 46 हजार से अधिक मत थे और दूसरे स्थान पर रही थीं. बीजेपी के नितिन नबीन ने उनको 52 हजार वोट से हराया था.

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