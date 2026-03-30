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Special : सतयुग के बाद अब कलयुग में 'महायज्ञ'...नवीन सृष्टि नहीं, हृदय परिवर्तन है उद्देश्य

यही वजह है कि सतयुग में महर्षि विश्वामित्र ने 24 लाख मंत्रों से गायत्री पुरश्चरण महायज्ञ सम्पन्न किया था. वहीं, कलयुग में पुष्कर में 43 दिनों में 27 करोड़ गायत्री मंत्रों से शत गायत्री पुरश्चरण महायज्ञ हो रहा है. सतयुग की ऐतिहासिक और धार्मिक घटना दोबारा से घटित हो रही है. लेकिन इस बार महायज्ञ का उद्देश्य अलग है. गायत्री पुरश्चरण यज्ञ के प्रणेता महामंडलेश्वर स्वामी प्रखर महाराज विश्व कल्याण के लिए महायज्ञ के संकल्प को पूरा कर रहे हैं.

सृष्टि के निर्माण से पहले जगत पिता ब्रह्मा ने पुष्कर में कार्तिक एकादशी से पूर्णिमा तक सृष्टि यज्ञ किया था. सृष्टि यज्ञ के मुहूर्त का समय होने तक भी माता सावित्री नहीं आ पाती हैं, तब जगत पिता ब्रह्मा ने गाय के मुख से माता गायत्री को प्रकट कर अपने साथ यज्ञ में बिठाया. इसलिए माता गायत्री का प्राकट्य स्थान भी पुष्कर ही है. पुष्कर में गायत्री मंत्र का जाप और हवन करना श्रेष्ठ माना जाता है.

पुष्कर में यज्ञ वेदी स्थल की परिक्रमा के लिए देशभर से हजारों लोग पुष्कर आ रहे हैं और इस युग परिवर्तन में होने वाले महायज्ञ का साक्षी बन कर आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं. पौराणिक शास्त्रों के अनुसार माता गायत्री जगत पिता ब्रह्मा की दूसरी पत्नी हैं. पहली पत्नी माता सावित्री हैं. विश्व में जगत पिता ब्रह्मा का इकलौता स्थान पुष्कर है.

अजमेर: सतयुग में महर्षि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की सिद्धि करने के साथ नवीन सृष्टि की रचना के लिए गायत्री पुरश्चरण यज्ञ पुष्कर में किया था. इस यज्ञ से महर्षि विश्वामित्र क्षत्रिय राजा से ब्रह्म ऋषि बन गए थे. इसके बाद कलयुग में अब पुष्कर में गायत्री पुरश्चरण यज्ञ जगत पिता ब्रह्मा और गायत्री माता की नगरी में हो रहा है. इस महायज्ञ का उद्देश्य नवीन सृष्टि की रचना नहीं, बल्कि विश्व में लोगों के मन में बढ़ रहे पाप और आसक्ति को खत्म कर सनातन के मार्ग पर लाना है, ताकि विश्व में अराजकता, अशांति और आतंकवाद की घटनाएं ना हों.

पुष्कर में गायत्री पुरश्चरण यज्ञ (ETV Bharat Ajmer)

43 दिन, 2 हजार ब्राह्मण और 27 करोड़ मंत्रों का जाप : 8 मार्च 2026 से 19 अप्रैल 2026 तक पुष्कर में सावित्री पहाड़ी और पुरुहता पर्वत के बीच की तलहटी में महायज्ञ हो रहा है. पुरुहता पर्वत माता आदिशक्ति का 26वां शक्तिपीठ है. यहां माता सती की कलाइयां गिरी थीं. इसलिए यहां माता मणिवैदिका कहलाईं. स्थानीय लोग माता चामुंडा के नाम से पुकारते हैं. यहां आदिशक्ति माता गायत्री के साथ विराजमान हैं. ऐसे में यह महायज्ञ आदिशक्ति, गायत्री और माता सावित्री के स्थान पर हो रहा है.

43 दिन में 24 करोड़ गायत्री मंत्र का जाप (ETV Bharat Ajmer)

गायत्री पुरश्चरण महायज्ञ के प्रणेता महामंडलेश्वर स्वामी प्रखर महाराज बताते हैं कि महायज्ञ का पौराणिक महत्व होता है. साथ ही वैदिक महत्व भी होता है. वेद के अनुरूप ही यज्ञ संपन्न किए जाते हैं. यह महायज्ञ विराट और अलौकिक कार्यक्रम है. 2 हजार ब्राह्मण बैठकर प्रतिदिन 60 लाख गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं. 43 दिन में 24 करोड़ गायत्री मंत्र का जाप और हवन के साथ तीन करोड़ गायत्री मंत्र पढ़े जा रहे हैं, यानी कुल 27 करोड़ गायत्री मंत्रों से यह महायज्ञ संपन्न होगा. पौराणिक शास्त्रों में ऐसे इतिहास प्राप्त हैं कि सतयुग में महर्षि विश्वामित्र ने गायत्री पुरश्चरण यज्ञ कर नवीन सृष्टि का निर्माण कर दिया था. इसलिए महर्षि विश्वामित्र को सृष्टिकर्ता भी कहते हैं.

सावित्री पहाड़ी और पुरुहता पर्वत के बीच में हो रहा महायज्ञ (ETV Bharat Ajmer)

महायज्ञ के प्रभाव से विश्व में बदलाव का दावा : महामंडलेश्वर स्वामी प्रखर ने बताया कि महायज्ञ नवीन सृष्टि को बनाना नहीं है. जगत पिता ब्रह्मा की बनाई गई सृष्टि बेहद ही सुंदर और अलौकिक है. आतंकवाद, अहिंसा और अन्य कुविचारों एवं पापों से सृष्टि को गंदा कर दिया गया है. इस गंदगी की सफाई करके उसे शुद्ध करने की आवश्यकता है. इस महायज्ञ से शक्तिशाली महा ऊर्जा उत्पन्न होगी. इसके भाव से सनातन धर्म विरोधी का मन और बुद्धि बदलेगा और हृदय परिवर्तन होगा. संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म स्थापित होगा. एक समय था, जब विश्व में सनातन धर्मी हुआ करते थे. इस महायज्ञ के बाद हुए बदलाव से विश्व सनातनी होंगे तो अराजकता, आतंकवाद, अशांति नहीं रहेगी. सनातन धर्म को मानने वाले परमार्थ करते हैं. महायज्ञ का प्रभाव अलौकिक होगा. वर्तमान समय में ऐसे यज्ञ की आवश्यकता भी है.

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युद्ध से सभी देश प्रभावित, भारत है सुरक्षित : महामंडलेश्वर स्वामी प्रखर महाराज बताते हैं कि महायज्ञ का प्रभाव सामने आ रहा है. पूरा विश्व विभिन्न संकटों से घिरा हुआ है. पूरी दुनिया में गैस, पेट्रोल और डीजल की क्राइसिस है, लेकिन भारत सुरक्षित है. मिडिल ईस्ट में होर्मूज से जब दूसरे देशों के जहाज नहीं गुजर पा रहे हैं, वहां भारत के जहाज निकलने के लिए कोई बाधा नहीं है. यह विलक्षण स्थिति है, यह महायज्ञ का ही प्रभाव है. महायज्ञ एक दिन समूचे विश्व को नई दिशा और दशा देगा. इस पावन उद्देश्य को लेकर ही महायज्ञ का संपादन हो रहा है. लोगों को यहां आकर महायज्ञ की ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करना चाहिए.

हवन के साथ तीन करोड़ गायत्री मंत्र का प्रयोग हो रहा है... (ETV Bharat Ajmer)

त्रिकाल संध्या करने वाले ब्राह्मणों का कठोर है संकल्प : शत गायत्री पुरश्चरण महायज्ञ में देशभर से ब्राह्मण समाज के लोग अपना सहयोग दे रहे हैं. महायज्ञ समिति में वरिष्ठ कार्यकर्त्ता नवीन शर्मा बताते हैं कि सुबह 4 बजे उठाकर दिनचर्या से निवृत होकर 2 हजार ब्राह्मण सुबह 5 बजे से 9 पाठशाला में दोपहर 2 बजे तक 60 लाख गायत्री मंत्र का विधिवत जाप करते हैं. इस उपरांत दोपहर को भोजन करने के बाद 4 बजे सभी ब्राह्मण 200 कुंडियो में गायत्री मंत्रों के प्रयोग के साथ यज्ञ करते हैं.

सूर्यास्त से ठीक पहले यज्ञ को विराम दिया जाता है. इसके बाद माता गायत्री और पुष्कराज महाआरती होती है. यही क्रम 8 मार्च से अनवरत जारी है. महायज्ञ में दर्शन के लिए प्रतिदिन देश के कोने-कोने से श्रद्धालु आ रहे हैं. यहां यज्ञस्थली की प्रदक्षिणा श्रद्धालु करते हैं और आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने भीतर प्रवेश कर यहां से उर्जावान बनकर लौटते है. यहां पर अस्थाई रूप से आवास, अस्पताल और भोजन शाला भी है.

श्रद्धालु बोले- महायज्ञ के बने साक्षी, यह सौभाग्य है : देहरादून से पुष्कर तीर्थ दर्शन करने के लिए आईं अर्पण बताती हैं कि तीर्थ पुरोहित से उन्हें इस महायज्ञ के बारे में पता चला तो वह अपने आप को नहीं रोक पाईं और दर्शन के लिए महायज्ञ स्थल पर पहुंच गईं. उन्होंने बताया कि महायज्ञ से यह पवित्र स्थान अलौकिक हो गया है. यहां का माहौल शांति देने वाला है. इस माहौल को छोड़कर जाने का दिल नहीं करता है.

जोधपुर से परिवार के साथ जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में दर्शन के लिए दूसरी बार पुष्कर आए सत्येंद्र कुमार यादव बताते हैं कि शत गायत्री पुरश्चरण महायज्ञ में दर्शन और परिक्रमा कर खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं. मैंने सुना था कि यह महायज्ञ सतयुग में महर्षि विश्वामित्र ने किया था और अब कलयुग में वापस पुष्कर में महायज्ञ हो रहा है. यहां बहुत ही पवित्र और सुंदर वातावरण है. लोग आस्था और श्रद्धा के साथ यहां दर्शन के लिए आ रहे हैं. इस तरह के यज्ञ युगों में होते हैं.