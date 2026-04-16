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Watch: बनारस के विद्वानों में कैसे होता था शास्त्रार्थ, देखिए पुरानी परंपरा

वाराणसी: सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के वाग्देवी मंदिर मंडप में व्याकरण विभाग की तरफ से मासिक शास्त्रार्थ सभा का आयोजन किया गया. इस दौरान कुलपति प्रो. बिहारी लाल शर्मा ने कहा कि काशी में देवभाषा संस्कृत के संरक्षण एवं संवर्धन की परम्परा अत्यंत प्राचीन एवं गौरवशाली रही है. यहां की विद्वत् परम्परा ने न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर संस्कृत ज्ञान के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है.

कुलपति प्रो. बिहारी लाल शर्मा ने कहा कि शास्त्रार्थ भारतीय ज्ञान प्रणाली की आत्मा है, जिसके माध्यम से तर्क, प्रमाण एवं संवाद के जरिए सत्य की स्थापना होती है. वर्तमान समय में इस परम्परा को जीवित रखना अत्यंत आवश्यक है, जिससे नई पीढ़ी में शास्त्रीय ज्ञान के प्रति रुचि और गहन समझ विकसित हो सके. वहीं, कार्यक्रम के संयोजक व्याकरण विभाग के सहायक आचार्य डॉ. दिव्य चेतन ब्रह्मचारी रहे, जिन्होंने इस आयोजन के माध्यम से परम्परागत शास्त्रार्थ परम्परा के संरक्षण एवं संवर्धन का सराहनीय प्रयास किया.

शास्त्रार्थ सभा में व्याकरण, वेदांत, न्याय, मीमांसा और धर्मशास्त्र जैसे विविध विषयों पर दो पक्षों के बीच तर्कपूर्ण व प्रभावशाली संवाद हुआ, जिन्हें कुलपति ने सम्मानपूर्वक प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया. प्रतिभागियों में शिवराम दास, हरिओम, अजीत दुबे, सुदर्शन भट्टराई, संविदा कुमारी (व्याकरण), अवधेश शुक्ल, हर्ष मिश्र, चैतन्य (वेदांत), शालिनी पांडेय, साक्षी पांडेय (न्याय), सुदर्शन भट्टराई, राजगुरु (मीमांसा), शिवा त्रिपाठी (धर्मशास्त्र) और डॉ. विंटर स्कॉट एवं अंश चाणक्य (दर्शनशास्त्र) ने भाग लिया.

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