काशी में राष्ट्रीय बजरंग दल ने किया शस्त्र पूजन; हर घर में शस्त्र पूजा का आह्वान
पूजन कर भारतीय परंपरा और सांस्कृतिक विरासत के प्रति आस्था व्यक्त की गई
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 3:39 PM IST
वाराणसी: धर्म और संस्कृति की नगरी काशी में विजयादशमी का पर्व परंपरागत श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया. इस अवसर पर सुंदरपुर स्थित श्री मनोकामना सिद्ध हनुमान मंदिर में राष्ट्रीय बजरंग दल की ओर से शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में विधि-विधान के साथ शस्त्रों का पूजन कर भारतीय परंपरा और सांस्कृतिक विरासत के प्रति आस्था व्यक्त की गई. इस दौरान हर घर में शस्त्र पूजन की परंपरा अपनाने का आह्वान किया गया. आयोजकों ने शस्त्र पूजन को विजयादशमी के पर्व की प्राचीन परंपरा से जोड़ते हुए इसके सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डाला.
कार्यक्रम में कैलाश मठ के महामंडलेश्वर आशुतोषानंद गिरि ने कहा कि प्रत्येक घर में शस्त्र होना चाहिए. उन्होंने युवाओं को शस्त्र रखने के प्रति जागरूक होने का आह्वान किया. उन्होंने शस्त्र पूजन की परंपरा को भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए युवाओं को अपनी परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति जागरूक रहने पर जोर दिया.
राष्ट्रीय बजरंग दल के काशी प्रांत महामंत्री अर्जुन मौर्या ने कहा कि, विजयदशमी के पावन अवसर पर शस्त्र पूजा कर यात्रा निकाली गई है. मौर्य ने आगे कहा कि विजयदशमी पर सरस्वती पूजन करना सिर्फ हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य की हर घर में शस्त्र हो.
विजयादशमी के अवसर पर शस्त्र पूजन की परंपरा का विशेष महत्व माना जाता है. भारतीय संस्कृति में शस्त्रों को शक्ति, साहस और सुरक्षा का प्रतीक माना गया है. परंपरागत रूप से इस दिन शस्त्रों की पूजा कर शक्ति और विजय की कामना की जाती है. राष्ट्रीय बजरंग दल की ओर से आयोजित कार्यक्रम में भी इसी परंपरा का निर्वहन किया गया.
आयोजकों ने कहा कि विजयादशमी केवल धार्मिक पर्व ही नहीं, बल्कि साहस, आत्मविश्वास और बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देने वाला अवसर भी है. शस्त्र पूजन के माध्यम से भारतीय संस्कृति और परंपराओं के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है. संगठन की ओर से लोगों से अपने घरों में भी शस्त्र पूजन की परंपरा अपनाने की अपील की गई.
कार्यक्रम के दौरान युवाओं की भूमिका और आत्मरक्षा के महत्व पर भी चर्चा की गई. वक्ताओं ने युवाओं से अपनी संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहने का आह्वान किया. आयोजकों ने शस्त्र पूजन को परंपरा और आत्मरक्षा के प्रति जागरूकता से जोड़ते हुए इसे विजयादशमी के आयोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया.
सुंदरपुर स्थित श्री मनोकामना सिद्ध हनुमान मंदिर में आयोजित इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय बजरंग दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे. सभी ने परंपरागत रूप से शस्त्र पूजन कर विजयादशमी का पर्व मनाया तथा भारतीय संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण का संदेश दिया.
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