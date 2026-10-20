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काशी में राष्ट्रीय बजरंग दल ने किया शस्त्र पूजन; हर घर में शस्त्र पूजा का आह्वान

वाराणसी में शस्त्र पूजन ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: धर्म और संस्कृति की नगरी काशी में विजयादशमी का पर्व परंपरागत श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया. इस अवसर पर सुंदरपुर स्थित श्री मनोकामना सिद्ध हनुमान मंदिर में राष्ट्रीय बजरंग दल की ओर से शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में विधि-विधान के साथ शस्त्रों का पूजन कर भारतीय परंपरा और सांस्कृतिक विरासत के प्रति आस्था व्यक्त की गई. इस दौरान हर घर में शस्त्र पूजन की परंपरा अपनाने का आह्वान किया गया. आयोजकों ने शस्त्र पूजन को विजयादशमी के पर्व की प्राचीन परंपरा से जोड़ते हुए इसके सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डाला.

वाराणसी में शस्त्र पूजन (Video Credit; ETV Bharat) कार्यक्रम में कैलाश मठ के महामंडलेश्वर आशुतोषानंद गिरि ने कहा कि प्रत्येक घर में शस्त्र होना चाहिए. उन्होंने युवाओं को शस्त्र रखने के प्रति जागरूक होने का आह्वान किया. उन्होंने शस्त्र पूजन की परंपरा को भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए युवाओं को अपनी परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति जागरूक रहने पर जोर दिया.