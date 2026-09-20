ब्रजेश गंझू के एनकाउंटर के बाद शशिकांत बचा TSPC का एकमात्र कमांडर, 13 बार मुठभेड़ में बचने में रहा है सफल
ब्रजेश गंझू की मौत के बाद शशिकांत गंझू नक्सली संगठन टीएसपीसी का एकमात्र कमांडर बचा हुआ है. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : September 20, 2026 at 9:27 AM IST|
Updated : September 20, 2026 at 9:41 AM IST
पलामू: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में टीएसपीसी के कमांडर ब्रजेश गंझू को यूपी एटीएस की टीम ने एनकाउंटर में मार गिराया. ब्रजेश गंझू के मारे जाने के बाद प्रतिबंधित नक्सली संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी (टीएसपीसी) को बड़ा झटका लगा है. टीएसपीसी के पास अब एकमात्र सबसे बड़ा कमांडर शशिकांत गंझू बचा है.
टीएसपीसी के जोनल कमांडर शशिकांत गंझू पर झारखंड सरकार द्वारा 10 लाख रुपये का इनाम घोषित है. साथ ही वह एनआईए के मामलों में भी वांटेड है. ब्रजेश गंझू के मारे जाने के बाद वह अघोषित रूप से टीएसपीसी का सुप्रीमो बन गया है.
शशिकांत मूल रूप से पलामू के मनातू थाना क्षेत्र के केदल गांव का रहने वाला है. उस पर झारखंड के पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा और हजारीबाग के अलावा उत्तर प्रदेश में भी मामले दर्ज हैं. शशिकांत गंझू पर 50 से अधिक मामले दर्ज हैं.
13 बार मुठभेड़ में बच निकला, हर वक्त रखता है एके-47
शशिकांत गंझू 2000 के दशक में माओवादियों का ओए सदस्य हुआ करता था. बाद में वह ब्रजेश गंझू के सहयोगी के रूप में टीएसपीसी में शामिल हो गया. उसका पलामू और चतरा का इलाका मुख्य कार्यक्षेत्र रहा है. शशिकांत गंझू हर वक्त अपने साथ एके-47 जैसा हथियार रखता है.
2010 के बाद से पुलिस के साथ 13 बार मुठभेड़ में वह बच निकला है. सितंबर 2025 में पलामू के मनातू थाना क्षेत्र के केदल में पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हुई थी. इस मुठभेड़ में वह बच निकला था जबकि पुलिस के दो जवान शहीद हो गए थे.
शशिकांत के हाथों में टीएसपीसी की कमान
ब्रजेश गंझू के मारे जाने के बाद एक तरह से टीएसपीसी की कमान शशिकांत गंझू के हाथों में आ गई है. हाल में जेल से बाहर निकला नथुनी सिंह भी उसके साथ आ गया है. टीएसपीसी के बाकी सभी कमांडर या तो जेल में हैं या विभिन्न मुठभेड़ों में मारे जा चुके हैं.
पलामू पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ था कि वह अंधविश्वास का सहारा लेता है. शशिकांत किसी बड़ी घटना के बाद बलि देता है. केदल का इलाका उसका सबसे सुरक्षित ठिकाना रहा है.
पहले भी यूपी में पकड़े गए हैं टीएसपीसी कमांडर
उत्तर प्रदेश के वाराणसी इलाके में पहले भी टीएसपीसी के कमांडर पकड़े जा चुके हैं. 2025 में पलामू में सुरक्षा बलों के हाथों से बच निकला टीएसपीसी कमांडर नगीना यूपी के वाराणसी में पकड़ा गया था. नगीना से पलामू पुलिस ने पूछताछ की थी, जिसके बाद कई बड़ी जानकारियां सामने आई थीं. शशिकांत और नगीना यूपी के इलाके में दाखिल हो रहे थे. इसी दौरान यूपी एटीएस ने कार्रवाई करते हुए नगीना को गिरफ्तार कर लिया जबकि शशिकांत बच निकला था.
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