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30 वर्षीय शशांक की होने वाली थी शादी, हॉस्पिटल अग्निकांड में झुलसकर दर्दनाक मौत

सड़क हादसे में घायल होने के बाद प्रसाद अस्पताल में भर्ती शशांक गुरूवार को जिंदगी की जंग हार गया. परिजनों का रो-रो कर हाल बुरा

MUZAFFARPUR PRASAD HOSPITAL
रोते-बिलखते परिजन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 4, 2026 at 9:04 PM IST

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मुजफ्फरपुर: जिस घर के आंगन में शादी की खुशियां अंगड़ाई ले रही थी, आज उसी आंगन में मातमी चीख-पुकार का माहौल है. बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित प्रसाद हॉस्पिटल अग्निकांड की घटना ने कई परिवारों की खुशियां छीन ली हैं. इन परिवारों में जिल के औराई प्रखंड के रतनपुर गांव निवासी शशांक का परिवार भी शामिल है.

कुछ ही दिनों में होनी थी शादी: दरअसल शशांक की कुछ ही दिनों बाद शादी होने वाली थी, लेकिन सड़क हादसे में घायल होने के बाद प्रसाद अस्पताल में भर्ती शशांक गुरूवार को जिंदगी की जंग हार गया और परिवार की सारी खुशियां मातम में बदल गईं.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

पूरे गांव में शोक की लहर: गुरुवार को बिहार सरकार के सचिवालय स्थित वित्त विभाग में क्लर्क पद पर कार्यरत शशांक का पार्थिव शरीर उसके पैतृक गांव रतनपुर पहुंचा तो पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई. जिस घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं और जहां कुछ दिनों बाद शहनाई गूंजने वाली थी, वहां चीख-पुकार और मातम का माहौल था.

परिवार की खुशियों पर ग्रहण: परिजनों ने बताया कि शशांक दो भाइयों में एक था और परिवार की उम्मीदों का केंद्र था. उसकी शादी तय हो चुकी थी और घर में विवाह की तैयारियां जोर-शोर से चल रही थीं. लेकिन एक सड़क हादसे ने परिवार की खुशियों पर ग्रहण लगा दिया. घटना के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया.

MUZAFFARPUR PRASAD HOSPITAL
मृतक शशांक (ETV Bharat)

सड़क हादसे में हुआ था घायल: बताया जा रहा है कि शशांक पटना से ट्रेन के जरिए मुजफ्फरपुर पहुंचा था और 29 मई को अपने गांव रतनपुर लौट रहा था. इसी दौरान बोचहां थाना क्षेत्र के बहललपुर पुल के समीप किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी. हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

बेहतर इलाज के लिए रेफर: हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया. इसके बाद परिजनों ने उसे मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में भर्ती कराया था.

परिवार ने किया हर संभव प्रयास: परिवार को उम्मीद थी कि शशांक जल्द स्वस्थ होकर घर लौटेगा और शादी की तैयारियां फिर से शुरू होंगी. लेकिन इलाज के दौरान उसकी हालत लगातार गंभीर बनी रही. शशांक को बचाने के लिए परिवार ने हर संभव प्रयास किया. इलाज में अब तक लाखों रुपये खर्च किए जा चुके थे.

"अब तक तीन लाख खर्च किए जा चुके थे और आयुष्मान कार्ड से भी उसका इलाज चल रहा था, लेकिन आग लगने की घटना में उसकी मौत हो गई. इतनी कोशिश के बाद भी उसे बचा नहीं पाए." - बैजू चौधरी, शशांक के चाचा

लगातार बिगड़ती गई स्थिति: घटना के समय अस्पताल में मौजूद पवन कुमार ने बताया कि अचानक वार्ड में धुआं और आग फैलने से अफरा-तफरी मच गई. मरीजों और उनके परिजनों के बीच जान बचाने की होड़ लग गई. आग लगने के बाद लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों को बाहर निकाला. शशांक को भी अस्पताल की पांचवीं मंजिल से नीचे लाया गया, लेकिन उसकी स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई.

MUZAFFARPUR PRASAD HOSPITAL
गांव पहुंचा शशांक का शव (ETV Bharat)

आगलगी की घटना में तोड़ा दम: कई दिनों तक जिंदगी और मौत से संघर्ष करने के बाद शशांक ने आगलगी की इस घटना में दम तोड़ दिया. उसकी मौत की खबर मिलते ही रतनपुर गांव में मातम छा गया। शुक्रवार को पार्थिव शरीर गांव पहुंचते ही अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. नम आंखों से ग्रामीणों और परिजनों ने उसे अंतिम विदाई दी.

पांच लोगों की हुई मौत: गौरतलब है कि प्रसाद हॉस्पिटल में हुई आगजनी की घटना में अब तक पांच लोगों की मौत हो चुकी है. जबकि कई मरीज विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं. शादी की तैयारियों में जुटा शशांक का परिवार अब गहरे सदमे में है. जिस घर में कुछ दिनों बाद खुशियों की गूंज सुनाई देने वाली थी, वहां अब सिर्फ सन्नाटा, आंसू और अपने को खोने का दर्द बाकी रह गया है.

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