ETV Bharat / state

थार की रजत धरा पर गूंजी 'शासन गर्जना 2025', कार्यक्रम में उमड़ा जन सैलाब

कार्यक्रम की शुरुआत मंगलाचरण, नमोकार महामंत्र और दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुई, जिससे वातावरण 'वंदे शासनम्' के जयघोष से गूंज उठा. प्रसिद्ध कलाकारों पार्थ दोशी, मनन संघवी, विरल सुराणा एवं जैनम संघवी ने अपने सुमधुर भजनों से श्रोताओं को भक्ति रस में डुबो दिया. उनकी गायकी ने जैन शासन की महानता को उजागर किया. इस अवसर पर जैन समाज के गणमान्य व्यक्तियों, महिला मंडल और युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया. पूरे पंडाल में धर्म, अनुशासन और भक्ति का अद्भुत समागम देखने को मिला.

बाड़मेर : शहर के विद्यापीठ जैन मंदिर परिसर में बुधवार रात को शासन गर्जना 2025 का भव्य आयोजन किया गया, जिसने थार की रजत धरा पर भक्तिमय माहौल बना दिया. खर्तगच्छाधिपति आचार्य श्री की पावन निश्रा में गिरनार भक्त मंडल (सूरत-बाड़मेर) के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी.

आचार्य श्री की प्रेरणा से आयोजित इस शासन गर्जना कार्यक्रम ने न केवल जैन समाज में नई चेतना का संचार किया, बल्कि यह संदेश भी दिया कि जब समाज एकता, अनुशासन और भक्ति के मार्ग पर चलता है, तब शासन की गूंज सम्पूर्ण दिशा में सुनाई देती है. कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धालुओं ने भक्तिमय वातावरण का भरपूर आनंद लिया. कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी, जिससे श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए. कार्यक्रम के दौरान, जैन धर्म के सिद्धांतों और मूल्यों पर भी प्रकाश डाला गया, जिससे लोगों में धर्म के प्रति और अधिक श्रद्धा बढ़ी.

विद्यापीठ जैन मंदिर परिसर में कार्यक्रम (ETV Bharat Barmer)

पढ़ें. जयपुर में मिसेज सुपरमॉडल वर्ल्डवाइड 2025 का आयोजन, 20 देशों की महिलाओं ने लिया भाग, कजाकिस्तान के सिर सजा ताज

इस कार्यक्रम का आयोजन गिरनार भक्त मंडल की ओर से किया गया था, जिन्होंने कार्यक्रम की सफलता के लिए अथक प्रयास किए. मंडल के सदस्यों ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कीं, जिससे कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो सका. कार्यक्रम के अंत में गिरनार भक्त मंडल की ओर से सभी श्रद्धालुओं, कलाकारों एवं सहयोगियों का आभार व्यक्त किया गया. आचार्य श्री के मंगल आशीर्वचन के साथ 'वंदे शासनम्' के सामूहिक घोष से बुधवार देर रात को कार्यक्रम का समापन हुआ. इस कार्यक्रम में जैन समाज के हजारों लोगों ने भाग लिया.

कार्यक्रम में उमड़ा जैन समाज (ETV Bharat Barmer)

पढ़ें. थार महोत्सव: किराड़ू में लोक कलाकारों ने दी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, पारंपरिक खेलों का हुआ आयोजन

सूरत शाखा के राजू बोथरा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि शासन गर्जना जैसे आयोजन समाज में नई ऊर्जा का संचार करते हैं. यह केवल एक भक्ति कार्यक्रम नहीं, बल्कि युवाओं को धर्म से जोड़ने का सेतु है. बाड़मेर शाखा के विपुल बोथरा ने कहा बाड़मेर की पावन धरा पर पहली बार इतने विराट रूप में हुआ यह आयोजन, समाज की एकता, समर्पण और अनुशासन का सजीव उदाहरण है. यह क्षण इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज रहेगा. कार्यक्रम में सूरत एवं बाड़मेर शाखा के सैकड़ों युवा विशेष रूप से उपस्थित रहे, जिनकी ऊर्जा और अनुशासन ने पूरे आयोजन को जीवंत बना दिया. उनके नारे, जयघोष और उत्साह ने इस भक्ति पर्व को और ऊंचाइयां प्रदान कीं.