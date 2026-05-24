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नोएडा: छत पर सो रहे परिवार पर जानलेवा हमला, एक की मौत

नोएडा: नोएडा के थाना फेज-1 क्षेत्र के हरोला में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई. यहां छत पर सो रहे एक परिवार पर अज्ञात हमलावर ने धारदार हथियार से हमला कर दिया. हमले में पति-पत्नी समेत दो बेटियां गंभीर रूप से घायल हो गईं. सभी को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है.

छत पर सो रहे थे परिवार के लोग

नोएडा की एडिशनल डीसीपी मनीषा सिंह ने बताया कि शनिवार और रविवार की रात थाना फेज-1 क्षेत्र के सेक्टर-5 हरोला में सुरेंद्र शर्मा अपनी पत्नी संजू देवी और दो पुत्रियों के साथ किराए के मकान की छत पर सो रहे थे. इसी दौरान एक व्यक्ति ने परिवार पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. हमले में सुरेंद्र शर्मा, उनकी पत्नी संजू देवी और दोनों बेटियां घायल हो गईं. आसपास के लोगों की मदद से सभी को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान संजू देवी की मौत हो गई. अन्य घायलों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है.