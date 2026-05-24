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नोएडा: छत पर सो रहे परिवार पर जानलेवा हमला, एक की मौत

नोएडा के हरोला में सोते हुए परिवार के ऊपर एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार से हमला किया गया, जिसमें महिला की मौत हो गई.

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आरोपी की तलाश में पुलिस (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 24, 2026 at 2:51 PM IST

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नोएडा: नोएडा के थाना फेज-1 क्षेत्र के हरोला में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई. यहां छत पर सो रहे एक परिवार पर अज्ञात हमलावर ने धारदार हथियार से हमला कर दिया. हमले में पति-पत्नी समेत दो बेटियां गंभीर रूप से घायल हो गईं. सभी को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है.

छत पर सो रहे थे परिवार के लोग

नोएडा की एडिशनल डीसीपी मनीषा सिंह ने बताया कि शनिवार और रविवार की रात थाना फेज-1 क्षेत्र के सेक्टर-5 हरोला में सुरेंद्र शर्मा अपनी पत्नी संजू देवी और दो पुत्रियों के साथ किराए के मकान की छत पर सो रहे थे. इसी दौरान एक व्यक्ति ने परिवार पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. हमले में सुरेंद्र शर्मा, उनकी पत्नी संजू देवी और दोनों बेटियां घायल हो गईं. आसपास के लोगों की मदद से सभी को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान संजू देवी की मौत हो गई. अन्य घायलों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है.

मनीषा सिंह (ETV Bharat)

फॉरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए गए. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के दौरान पास में किराए पर रहने वाले एक व्यक्ति का नाम सामने आया है. मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन किया गया है.

आरोपी की तलाश में दबिश जारी

एडिशनल डीसीपी मनीषा सिंह ने बताया कि आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और कुछ अहम सुराग भी मिले हैं. पुलिस संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है. उनका कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया जाएगा.

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