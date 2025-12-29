बहराइच में एक और आदमखोर भेड़िये का अंत; वन विभाग के शार्प शूटर्स ने मारी गोली, ग्रामीणों को राहत
डॉ. राम सिंह यादव ने बताया कि रविवार को ग्रामीणों से सूचना मिलने के बाद एक और भेड़िये को मारा गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 29, 2025 at 5:34 PM IST
बहराइच: जनपद में भेड़ियों के हमले से ग्रामीणों में दहशत का माहौल था. रविवार को एक बार फिर वन विभाग को सफलता हाथ लगी. एक और आदमखोर भेड़िये को वन विभाग की टीम ने मार गिराया. भेड़िये के मारे जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है. वन विभाग की ओर से अब भी लोगों को सतर्क रहने की अपील की जा रही है.
अब तक 7 भेड़िये मारे गये: डीएफओ डॉ. राम सिंह यादव ने बताया कि अभी तक 7 भेड़ियों को मारा जा चुका है. बहराइच में भेड़ियों के हमले में अब तक 12 लोगों की जान जा चुकी है. वहीं 32 लोग घायल हो चुके हैं. रविवार को कैसरगंज तहसील के बिरजा पकड़िया ग्राम में एक और आदमखोर भेड़ियों को गोली मारी गई.
ग्रामीणों ने दिया था भेड़िये का लोकेशन: डीएफओ डॉ. राम सिंह यादव ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि कैसरगंज रेंज बिरजा पकड़िया भिरगूपुरवा में भेड़िया है. इसके बाद तुरंत ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही थी. मौके पर टीम और शार्प शूटर्स के साथ जाकर पूरे इलाके की घेराबंदी करते हुए आदमखोर भेड़िये को रेस्क्यू करने का प्रयास किया गया.
शार्प शूटर्स ने मारी गोली: डीएफओ डॉ. राम सिंह यादव ने कहा कि पकड़ने में सफलता न मिलते शार्प शूटर्स ने भेड़िये को गोली मार दी. इससे भेड़िए की मौत हो गई. मारा गया भेड़िया नर था. शव को प्रभागीय कार्यालय परिसर लाया गया है. डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराया जाएगा.
हमले में अब तक 12 की हो चुकी मौत: डीएफओ डॉ. राम सिंह यादव ने बताया कि अब तक भेड़िए के हमले में 12 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं 32 लोग घायल हो चुके हैं. वहीं रेस्क्यू के दौरान सात भेड़ियों को गोली भी मारी गई है.
यह भी पढ़ें- यूपी में वृद्धावस्था पेंशन योजना 2025 में बनें नए रिकॉर्ड; आठ माह में प्रदेश भर से जुड़े 9.83 लाख नए पेंशनर