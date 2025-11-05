ETV Bharat / state

आम जनता के लिए राहत की खबर, सब्जियों के दामों में आई भारी गिरावट, जानिये वजह

कारोबारियों का कहना है कि बरसात के बाद खेतों में सब्जियों की अच्छी पैदावार हुई है.

VEGETABLE PRICES FALL
सब्जियों के दामों में आई भारी गिरावट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 5, 2025 at 7:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रामनगर: आम जनता के लिए राहत की खबर है. आसमान छूते सब्जियों के दाम अब धरातल पर आ गए हैं. बरसात के बाद खेतों में सब्जियों की भरपूर पैदावार के चलते बाजारों में दामों में 50 से 60 फीसदी तक की भारी गिरावट आई है. हल्द्वानी की सबसे बड़ी सब्जी मंडी में सब्जियों के दामों में बड़ी कमी दर्ज की जा रही है. जिससे ग्राहकों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है.

एक हफ्ते पहले तक जहां सब्जियों की कीमतों ने आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया था, वहीं अब वही सब्जियां आधे दाम पर मिलने लगी हैं. पहले जहां 500 रुपये में मुश्किल से एक थैला सब्जियां आती थीं, अब मात्र 100 रुपये में झोला भरकर सब्जियां खरीदी जा सकती हैं.

सब्जियों के दामों में आई भारी गिरावट (ETV Bharat)

कारोबारियों का कहना है कि बरसात के बाद खेतों में सब्जियों की अच्छी पैदावार हुई है. जिसके चलते मंडियों में आवक बढ़ गई है. मांग से अधिक आपूर्ति होने के कारण दामों में स्वाभाविक रूप से गिरावट दर्ज की गई है. हल्द्वानी सब्जी मंडी में इस समय अधिकतर सब्जियों के दाम आधे हो चुके हैं. पहले 60 से 70 रुपये किलो बिकने वाली गोभी अब 20 रुपये किलो में मिल रही है. 40 से 50 किलो बिकने वाला टमाटर अब 20 रुपये से 30 रुपये किलो तक पहुंच गया है. इसी तरह 30 से 40 किलो बिकने वाली भिंडी अब 20 से 25रुपये किलो में बिक रही है.

60 किलो बिकने वाली शिमला मिर्च अब 25 से 30 रुपये किलो, 125 से 150 किलो बिकने वाली बीन्स अब 70 रुपये से 80 रुपये किलो में मिल रही है. 200 किलो बिकने वाली मटर अब 100 रुपये किलो में उपलब्ध है. 30 से 35 रुपये किलो बिकने वाली लौकी अब 10 से 15रुपये किलो और 80 किलो बिकने वाली हरी मिर्च अब 20 से 30 रुपये किलो में बिक रही है.

सब्जी कारोबारी जीवन सिंह कार्की कहते हैं बरसात के बाद खेतों में भरपूर फसल आई है. इसी वजह से मंडियों में आवक ज्यादा है. जिसके कारण दाम घटे हैं. आम जनता को इस वक्त राहत मिली है. रामू गुप्ता किसान कहते हैं इस सीजन में सब्जियों की पैदावार अच्छी हुई है. ठंड बढ़ने से भी सब्जियों की क्वालिटी बनी हुई है. इसलिए दाम में कमी आने के बावजूद बिक्री बढ़ गई है.

TAGGED:

सब्जियों के दाम गिरावट
हल्द्वानी सब्जी मंडी
VEGETABLE PRICES FALL
HALDWANI VEGETABLE MARKET
VEGETABLE PRICES FALL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.