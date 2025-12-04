ETV Bharat / state

छोई बवाल में बड़ा खुलासा, गोमांस की झूठी सूचना देने का आरोपी शारिक गिरफ्तार, भेजा गया जेल

रामनगर: बीती 23 अक्टूबर को छोई क्षेत्र में मांस से लदे वाहन को लेकर हुए बवाल के मामले में अब एक बड़ा और नाटकीय खुलासा हुआ है. पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम की जड़ माने जा रहे उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जिसने वाहन में गोमांस होने की झूठी सूचना फैलाकर भीड़ को भड़काया था. आरोपी की गिरफ्तारी के बाद मामले की परतें अब धीरे-धीरे खुलने लगी हैं.

छोई मांस प्रकरण में बड़ा खुलासा: गौरतलब है कि 23 अक्टूबर को छोई और बैलपड़ाव क्षेत्र में मांस से लदे एक वाहन को लेकर अचानक अफरा-तफरी मच गई थी. कुछ लोगों ने वाहन में गोमांस होने की अफवाह फैला दी, जिसके बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे. भीड़ ने वाहन में तोड़फोड़ के साथ चालक के साथ मारपीट भी की थी. घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया था, जिसके चलते पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी पड़ी थी.

गोमांस की झूठी सूचना देने वाला आरोपी गिरफ्तार: बवाल के बाद पुलिस ने मामले में कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था. इसके साथ ही पुलिस उस व्यक्ति की तलाश में जुटी थी, जिसने सबसे पहले गलत सूचना फैलाकर माहौल बिगाड़ा था. आखिरकार बुधवार को पुलिस को इस मामले में बड़ी सफलता मिली. कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि-