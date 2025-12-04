ETV Bharat / state

छोई बवाल में बड़ा खुलासा, गोमांस की झूठी सूचना देने का आरोपी शारिक गिरफ्तार, भेजा गया जेल

पुलिस के अनुसार शारिक आपराधिक प्रवृत्ति का है, पहले भी जेल जा चुका है, उसका पुराना आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है

FALSE BEEF SMUGGLING CASE RAMNAGAR
छोई में बवाल कराने वाला गिरफ्तार (Concept Image ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 4, 2025 at 8:03 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रामनगर: बीती 23 अक्टूबर को छोई क्षेत्र में मांस से लदे वाहन को लेकर हुए बवाल के मामले में अब एक बड़ा और नाटकीय खुलासा हुआ है. पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम की जड़ माने जा रहे उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जिसने वाहन में गोमांस होने की झूठी सूचना फैलाकर भीड़ को भड़काया था. आरोपी की गिरफ्तारी के बाद मामले की परतें अब धीरे-धीरे खुलने लगी हैं.

छोई मांस प्रकरण में बड़ा खुलासा: गौरतलब है कि 23 अक्टूबर को छोई और बैलपड़ाव क्षेत्र में मांस से लदे एक वाहन को लेकर अचानक अफरा-तफरी मच गई थी. कुछ लोगों ने वाहन में गोमांस होने की अफवाह फैला दी, जिसके बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे. भीड़ ने वाहन में तोड़फोड़ के साथ चालक के साथ मारपीट भी की थी. घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया था, जिसके चलते पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी पड़ी थी.

गोमांस की झूठी सूचना देने वाला आरोपी गिरफ्तार: बवाल के बाद पुलिस ने मामले में कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था. इसके साथ ही पुलिस उस व्यक्ति की तलाश में जुटी थी, जिसने सबसे पहले गलत सूचना फैलाकर माहौल बिगाड़ा था. आखिरकार बुधवार को पुलिस को इस मामले में बड़ी सफलता मिली. कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि-

जांच के दौरान यह सामने आया कि शारिक पुत्र रईस, निवासी रेलवे कॉलोनी, भी घटनास्थल पर मौजूद था. उसी ने संबंधित वाहन में गोमांस होने की झूठी सूचना दी थी. इसी भ्रामक सूचना के आधार पर मौके पर भीड़ जमा हुई और देखते ही देखते माहौल हिंसक हो गया. पुलिस ने आरोपी शारिक को खताड़ी के पास से गिरफ्तार किया. उसको न्यायालय में पेश किया गया. कोर्ट के आदेश पर आरोपी को जेल भेज दिया गया है.
-सुशील कुमार, कोतवाल-

भीड़ को उकसा कर तमाशा देख रहा था शारिक: कोतवाल ने यह भी बताया कि घटना वाले दिन शारिक बवाल के दौरान भी मौके पर मौजूद था. बाद में उसे कोतवाली क्षेत्र के आसपास भी देखा गया था. पुलिस के अनुसार आरोपी शारिक का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है. वह पूर्व में भी लड़ाई-झगड़े के मामलों में जेल जा चुका है. फिलहाल उसके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड की भी गहनता से जांच की जा रही है.

पुलिस ने दी सख्त चेतावनी: पुलिस का कहना है कि झूठी सूचना फैलाकर कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. इस घटना को लेकर क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार पुलिस गश्त की जा रही है. अब हालात पूरी तरह नियंत्रण में बताए जा रहे हैं.
ये भी पढ़ें:

TAGGED:

BEEF INFORMATION UPROAR RAMNAGAR
FALSE INFORMANT SHARIQ ARRESTED
छोई मांस मामले में शारिक अरेस्ट
रामनगर गोमांस तस्करी
FALSE BEEF SMUGGLING CASE RAMNAGAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.