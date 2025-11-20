ETV Bharat / state

भिलाई में बढ़ रहे ठगी के मामले, शेयर ट्रेडिंग में रकम दोगुना करने का झांसा देकर 35 लाख की धोखाधड़ी

आरोपियों ने धोखाधड़ी की रकम से एक लग्जरी कार भी खरीदी थी.

BHILAI CRIME
भिलाई फ्रॉड (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 20, 2025 at 11:47 AM IST

3 Min Read
भिलाई\दुर्ग: आज के दौर में लोग कम समय में ज्यादा पैसा कमाना चाह रहे हैं. इसके लिए लोग शेयर ट्रेडिंग या फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. लेकिन कई बार इसमें धोखाधड़ी हो रही है. जिससे लोगों को संभलकर पैसा इन्वेस्ट करने की सलाह पुलिस दे रही है.

भिलाई में ऐसा ही एक मामला सामने आया है. जिसमें जमा की गई रकम पर 10 से 15 प्रतिशत का ब्याज हर महीने मिलने का झांसा देकर ठगी की गई है. जिसकी शिकायत 18 नवंबर को अविनाश कुमार ने सुपेला थाना में दर्ज कराई. शिकायत में उसने बताया कि वर्ष 2024 में उसकी मुलाकात चन्दन राव, सूर्यकांत निर्मलकर उर्फ विवान सिंघानिया और देवेंद्र कुमार सहारे से हुई. तीनों भिलाई सेक्टर 1 के रहने वाले हैं.

भिलाई फ्रॉड (ETV Bharat Chhattisgarh)

तीनों ने अविनाश को झांसे में लिया और उसकी मुलाकात स्नेहांशु नामदेव से कराई. स्नेहांशु नामदेव ने उसे बताया कि भिलाई के मॉल में निशा बिजनेस कंसल्टेंसी और यूनिक इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन के नाम से शेयर ट्रेडिंग कंपनी चलाते हैं. उन्होंने अविनाश को इंवेस्टमेंट करने पर 10 से 15 प्रतिशत प्रतिमाह का लाभ का झांसा दिया.

अविनाश उनकी बातों में आ गया. उसने अपनी बहन और परिवार के लोगों को भी शेयर ट्रेडिंग की बात बताई. जिसके बाद अविनाश, उसकी बहन सोनम वर्मा निवासी सेक्टर 07, रिश्तेदार तुलाराम चन्द्राकर, संदीप चन्द्राकर, दोस्त अक्षत पाठक सभी निवासी आदर्श नगर दुर्ग ने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया. 6 जून से 4 अगस्त के बीच निशा बिजनेश कस्लंटेंसी एवं यूनिक इनवेस्टमेन्ट सालूशन में 35 लाख रुपये का निवेश किया. निशा बिजनेश कस्लंटेंसी एवं यूनिक इनवेस्टमेन्ट सालूशन कंपनी स्नेहांशु एवं उनकी पत्नी डॉली नामदेव, निशा मानिकपुरी मिलकर चलाते थे.

लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी इंवेस्टर्स को ना ब्याज मिला ना ही असल पैसा वापस मिला. जिसके बाद पीड़ित परिवार ने इसकी शिकायत सुपेला थाने में की. पुलिस मामले में धारा 318 (2),318 (4), 61(2) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी चंदन राव (25 साल) निवासी सेक्टर 1, देवेन्द्र कुमार सहारे (30 साल) निवासी सेक्टर -1 व विवान सिंघानिया उर्फ सूर्यकांत निर्मलकर निवासी सेक्टर -1 को गिरफ्तार किया गया है. चंदन राव के पास से धोखाधड़ी से मिली रकम से 13 लाख रुपये की कार खरीदी थी, उसे भी जब्त किया गया है. स्नेहांशु एवं उनकी पत्नी डाली नामदेव, निशा मानिकपुरी को भी इस मामले में गिरफ्तार किया जाएगा.

