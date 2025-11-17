ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में करोड़ों की ठगी, दो आरोपी गिरफ्तार, शेयर ट्रेडिंग और जमीन बिक्री के नाम पर किया फ्रॉड

कुल एक करोड़ 33 लाख की ठगी की: शिवरीनारायण पुलिस ने प्रार्थी के बयान पर कार्रवाई की है. ऑनलाइन पैसा लेन देन कर 1.88 करोड़ रुपए की ठगी को दोनों आरोपियों ने अंजाम दिया था. आरोपी भूपेंद्र साहू और उसके , पुत्र हिरेंद्र साहू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

जांजगीर चांपा: छत्तीसगढ़ की जांजगीर पुलिस ने एक शातिर ठगों को अरेस्ट करने में सफलता हासिल की है. आरोपियों ने जमीन खरीदी बिक्री और शेयर मार्केट में अच्छा मुनाफा दिलाने का लालच देकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया. ग्राम बिलारी से आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है.

पीड़ित राजेश कुमार साहू ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई की दोनों पिता पुत्र ने जमीन बिक्री और शेयर मार्केट में अच्छा प्रॉफिट दिलाने का झांसा दिया था. उसके बाद उन्होंने ठगी की वारदात को अंजाम दिया. आरोपियों के कहने पर पीड़ित ने से 2023 से 2024 तक 55 लाख रुपए ऑनलाइन खाते जमा कराया और 1.33 करोड़ रुपए नगद के रूप में लिया. उसके बाद पैसे वापस देने की मांग पर टाल मटोल करने लगा.

आरोपियों के खिलाफ प्रार्थी की शिकायत पर जांच कराई गई, जिसमे प्रार्थी ने आरोपी के खाते में ऑन लाइन पैसा डाला था और आरोपी ने उसे वापस नहीं किया.पुलिस की जांच में और भी कई लोगों के साथ ठगी की बात सामने आई है. जैसे जैसे शिकायत आएगी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. आरोपियों के साथ और भी लोगो के जुड़े होने की संभावना है, जिनकी तलाश की जा रही है- विजय कुमार पाण्डेय, एसपी, जांजगीर चांपा

जांजगीर एसपी विजय कुमार पांडेय ने बताया कि शिवरीनारायण पुलिस को मुखबिर से इस केस में बड़ी लीड मिली थी. जिसके बाद कार्रवाई कर आरोपी भूपेंद्र साहू और उसके पुत्र हिरेंद्र साहू को गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों के कब्जे से जरूरी दस्तावेज, लैपटॉप भी जब्त किए गए हैं.