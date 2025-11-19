ETV Bharat / state

दुर्ग में फर्जी एप से शेयर ट्रेडिंग, युवक 31.50 लाख की ठगी का शिकार, वाट्सएप ग्रुप से जुड़ा था

फर्म संचालक के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी है.

फर्जी ऐप से ट्रेडिंग करने पर फंसा युवक, थाने में कराई शिकायत.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 19, 2025 at 1:51 PM IST

दुर्ग: जिले में फिर सायबर फ्रॉड की शिकायत मिली है. पाटन थाना क्षेत्र में ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग को लेकर 31 लाख 50 हजार रुपए की ठगी का शिकार एक युवक हो गया. युवक तर्रीघाट का रहने वाला है. पुलिस ने शिकायत के बाद धारा 3(5) 318 (4) बीएनएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया है.

वाट्सएप ग्रुप से जुड़ा था युवक: पुलिस प्रवक्ता पद्मश्री तंवर ने बताया कि खिलेश्वर सिन्हा (34 साल) खेती और शेयर मार्केट में निवेश का काम करता है. यू ट्यूब के माध्यम से जानकारी लेने के दौरान वह एसबीएसबीएल कम्युनिटी नाम के वाट्सऐप ग्रुप से जुड़ा था. इसमें लाभ देने वाले स्टॉक खरीदने का सुझाव दिया जाता था.

दुर्ग में शेयर ट्रेडिंग करते हुए 31.50 लाख रुपए ठगी, फर्म संचालक के खिलाफ केस

ग्रुप से एक और एक का मिला सुझाव: इस वाट्सऐप ग्रुप के एडमिन अंकुश, सुरेश जैन ने खिलेश्वर को श्री बाहुबली ब्रोकरेज फर्म नाम के ऐप का इस्तेमाल करने कहा. ये ऐप भी बिल्कुल ट्रेडिंग एप की तरह ही था. खिलेश्वर इस ट्रेडिंग ऐप को इस्तेमाल करने लगा और इस ऐप से 31 लाख 50 हजार रुपए शेयर मार्केट में लगा दिए.

ऐप से वापस पैसे नहीं निकाल पाया युवक: बाहुबली ब्रोकरेज फर्म ऐप से जब खिलेश्वर ने पैसा निकलना चाहा तो उसमें तकनीकी समस्या आने लगी. इस पर खिलेश्वर ने अंकुश सुरेश जैन से उसके मोबाइल नंबर पर संपर्क किया तो अंकुश और सुरेश जैन उसे घुमाने लगे. इसके बाद युवक ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है.

दुर्ग जिले में लगातार जागरूकता के बाद भी लोग ठगी के शिकार हो रहे हैं. शेयर ट्रेडिंग के दौरान जाने-पहचाने प्रामाणिक और विश्वसनीय ऐप का ही इस्तेमाल करें. साथ ही किसी लिंक पर क्लिक करने से पहले उसकी पुष्टि कर लें.

