नवरात्रि एक दिन बढ़ी, पितृपक्ष एक दिन घटा, जानिए कब से लगेंगे शुभ मुहूर्त
पंडित मनु मुद्गल ने बताया- इस बार आश्विन मास की नवरात्रि रविवार 11 अक्टूबर से शुरू होगी
Published : September 26, 2026 at 6:48 AM IST
भरतपुर: इस बार पंचांग की तिथि गणना के कारण शारदीय नवरात्रि एक दिन बढ़ी हुई रहेगी, जबकि पितृपक्ष 16 के बजाय 15 दिन का होगा.आश्विन नवरात्रि में सप्तमी तिथि की वृद्धि होने से देवी आराधना का पर्व एक दिन लंबा चलेगा. वहीं, पितृपक्ष में अष्टमी तिथि का क्षय होने से श्राद्ध पक्ष की अवधि एक दिन कम रहेगी. तिथियों के घटने-बढ़ने को लेकर आम लोगों में अक्सर भ्रम की स्थिति बन जाती है, जबकि यह पंचांग के नियमानुसार तिथियों की गणना है. ज्योतिषाचार्यों के अनुसार नवरात्रि के बाद शुक्र के अस्त-उदय की स्थिति के चलते विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्यों के मुहूर्त प्रभावित होंगे. शुक्र के उदय और उसकी बाल्यावस्था की अवधि पूरी होने के बाद ही गृह प्रवेश सहित शुभ कार्यों के मुहूर्त शुरू हो पाएंगे.
11 अक्टूबर से शुरू होगी नवरात्रि: पंडित मनु मुद्गल ने बताया कि इस बार आश्विन मास की नवरात्रि 11 अक्टूबर से शुरू होगी. घट स्थापना के लिए तीन प्रमुख मुहूर्त बताए गए हैं. पहला सुबह 8.05 से 9.41 बजे तक, दूसरा सुबह 10.05 से 11.15 बजे तक और तीसरा दोपहर 12.01 से 12.40 बजे तक रहेगा.उन्होंने बताया कि घट स्थापना से पहले शुद्ध मिट्टी बिछाकर उसमें जौ बोए जाते हैं. इसके बाद कलश स्थापित कर उसके ऊपर नारियल रखा जाता है. कलश को देवी स्वरूप मानकर नवरात्रि में पूजा की जाती है. इस दौरान मां दुर्गा के काली, महालक्ष्मी, बगलामुखी सहित अनेक स्वरूपों की आराधना की जाती है.
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सप्तमी की वृद्धि से एक दिन बढ़ी नवरात्रि: उन्होंने बताया कि इस बार सप्तमी तिथि की वृद्धि होने के कारण नवरात्रि एक दिन बढ़ रही है. धार्मिक मान्यताओं में बढ़ी हुई नवरात्रि को शुभ और फलदायी माना जाता है. इसे समाज, व्यापार और पारिवारिक संबंधों के लिए सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जाता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह ज्योतिषीय मान्यता है, इसे निश्चित भविष्यवाणी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. कुल परंपरा के अनुसार पूजा की विधि अलग-अलग हो सकती है. कहीं सप्तमी-अष्टमी की पूजा होती है तो कहीं अष्टमी या नवमी को विशेष पूजा की जाती है, इसलिए परिवारों को अपनी कुल परंपरा और मान्य पंचांग के अनुसार पूजा करनी चाहिए.
पितृपक्ष 16 नहीं, इस बार 15 दिन का: पितृपक्ष को लेकर भी इस बार तिथियों के कारण भ्रम की स्थिति बन रही है. पंडित मुद्गल ने बताया कि इस बार अष्टमी तिथि का लोप होने के कारण पितृपक्ष 15 दिनों का रहेगा. इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी पितर का श्राद्ध छूट जाएगा. संबंधित श्राद्ध तिथि पंचांग में निर्धारित क्रम के अनुसार ही की जाएगी.इस बार चतुर्थी और पंचमी का श्राद्ध एक ही दिन होगा. इसका कारण यह है कि चतुर्थी सुबह ही समाप्त हो जाएगी और पंचमी तिथि के साथ उसी दिन दोनों श्राद्ध किए जाएंगे. अलग-अलग तिथियों के नाम देखकर दो अलग दिन श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है.
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तिथि के अनुसार होता है श्राद्ध: पंडित मुद्गल ने बताया कि जिस तिथि को किसी व्यक्ति का निधन हुआ था, उसी तिथि के अनुसार पितृपक्ष में उसका श्राद्ध किया जाता है. इसलिए परिवारों को अपने पितरों की श्राद्ध तिथि का विशेष ध्यान रखना चाहिए.पितृपक्ष में जल तर्पण, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन और दान आदि की परंपरा है. धार्मिक मान्यता के अनुसार इन कर्मों का उद्देश्य पितरों के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करना है. उन्होंने कहा कि श्राद्ध का मूल अर्थ ही श्रद्धा है, इसलिए कर्मकांड के साथ पितरों के प्रति सम्मान का भाव होना महत्वपूर्ण है.
सुबह तर्पण, मध्याह्न में भोजन: पंडित मुद्गल ने बताया- पितरों के तर्पण के लिए जल में गंगाजल, तिल, जौ और कुशा का प्रयोग करने की परंपरा बताई गई है. जल तर्पण सुबह किया जा सकता है, लेकिन पितरों के निमित्त भोजन कराने का समय मध्याह्न माना गया है.पंडित मुद्गल ने बताया कि सामान्य रूप से सुबह करीब 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक का समय मध्याह्न काल माना जाता है, इसलिए श्राद्ध का भोजन इसी अवधि में कराने की परंपरा है.
शुक्र अस्त होने से गृह प्रवेश के मुहूर्त प्रभावित: पंडित मुद्गल ने बताया कि विवाह, गृह प्रवेश, भूमि पूजन, मुंडन, सगाई और भवन निर्माण जैसे मांगलिक कार्यों के लिए गुरु और शुक्र की स्थिति का विशेष महत्व माना जाता है. इस बार 16 अक्टूबर से शुक्र अस्त रहेगा और 31 अक्टूबर तक अस्त रहने की स्थिति बताई गई है. ऐसे समय में परंपरागत रूप से विवाह, गृह प्रवेश और अन्य प्रमुख मांगलिक कार्यों के मुहूर्त नहीं रखे जाते. 31 अक्टूबर को शुक्र के उदय के साथ ही अगले दिन से सभी शुभ कार्य तुरंत शुरू हो जाएं, ऐसा भी नहीं है. ज्योतिषीय परंपरा में उदय के बाद कुछ समय की बाल्यावस्था मानी जाती है. इसलिए शुक्र के पूर्ण प्रभाव में आने के बाद ही संबंधित शुभ मुहूर्त देखे जाते हैं.मुद्गल ने बताया कि इसी वजह से गृह प्रवेश, भवन निर्माण, भूमि पूजन, मुंडन, विवाह, सगाई और अन्य मांगलिक कार्यों के लिए बेहतर मुहूर्त दिसंबर में बनेंगे.
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अक्टूबर-नवंबर में विशेष योग: पंडित मनु ने बताया कि व्यापार और खरीदारी के लिहाज से अक्टूबर और नवंबर में कुछ विशेष अवसर हैं. 1 अक्टूबर का समय विशेष रहेगा. इसके बाद 1 नवंबर को रवि पुष्य योग और 6 नवंबर को हस्त नक्षत्र रहेगा. इन दिनों व्यापार शुरू करने, वाहन खरीदने-बेचने, भूमि की खरीद-बिक्री तथा अन्य कारोबारी कार्यों के लिए मुहूर्त देखे जा सकते हैं. उन्होंने 1 नवंबर के रवि पुष्य योग को विशेष फलदायी बताया. पंडित मुद्गल ने बताया कि नवरात्रि का एक दिन बढ़ना धार्मिक दृष्टि से विशेष माना जाता है. ज्योतिषीय गणना के आधार पर उन्होंने इस अवधि को फसल, व्यापार और सामाजिक सौहार्द के लिहाज से सकारात्मक बताया. उन्होंने कहा कि नवरात्रि में देवी की आराधना श्रद्धा के साथ करनी चाहिए और पूजा-पद्धति में सबसे अधिक महत्व अपनी कुल परंपरा तथा मान्य पंचांग का है.
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