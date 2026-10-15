सुख-समृद्धि और संतान सुख के लिए आज करें मां स्कंदमाता की पूजा, जानें शुभ मुहूर्त और भोग
नवरात्र के पांचवें दिन सुख-समृद्धि और संतान सुख के लिए मां स्कंदमाता की पीले फूलों और केले के भोग से पूजा की जाती है.रिपोर्ट-कृष्णनंदन
Published : October 15, 2026 at 6:33 AM IST
पटना: शारदीय नवरात्र के पांचवें दिन आज गुरुवार, 15 अक्टूबर को मां दुर्गा के पांचवें स्वरूप मां स्कंदमाता की पूजा-अर्चना की जाएगी. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मां स्कंदमाता की आराधना करने से भक्तों को सुख, समृद्धि, ज्ञान और आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति होती है.
जीवन में सकारात्मक बदलाव
विशेष रूप से संतान सुख की कामना करने वाले दंपतियों के लिए मां की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है. मान्यता है कि माता की कृपा से भक्तों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं और उन्हें कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति मिलती है.
श्रद्धा के साथ करें मंत्रों का जाप
ज्योतिषाचार्य पंडित राजन उपाध्याय ने बताया कि मां स्कंदमाता की पूजा के दौरान भक्तों को श्रद्धा के साथ उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए. माता की आराधना का प्रमुख मंत्र 'ॐ देवी स्कन्दमातायै नमः॥' है. इसके साथ ही नवरात्र के सभी नौ दिनों में नवार्ण मंत्र 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै' का जाप भी विशेष फलदायी माना जाता है.
फूल, अक्षत, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित
ज्योतिषाचार्य राजन उपाध्याय ने बताया कि भक्त सुबह स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर माता की पूजा कर सकते हैं. पूजा में फूल, अक्षत, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित कर माता से सुख-शांति और परिवार की खुशहाली की कामना करनी चाहिए.
केले का भोग माता को है प्रिय
पंडित राजन उपाध्याय ने बताया कि मां स्कंदमाता को केले का भोग विशेष रूप से प्रिय माना जाता है. पंचमी के दिन माता को पके केले या केले से बनी मिठाई अर्पित की जा सकती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ऐसा करने से आरोग्य, सुख-समृद्धि और संतान सुख का आशीर्वाद प्राप्त होता है.
"मां स्कंदमाता को केले का भोग विशेष रूप से प्रिय माना जाता है. पंचमी के दिन माता को पके केले या केले से बनी मिठाई अर्पित की जा सकती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ऐसा करने से आरोग्य, सुख-समृद्धि और संतान सुख का आशीर्वाद प्राप्त होता है" - पंडित राजन उपाध्याय,ज्योतिषाचार्य
पीले फूल चढ़ाना शुभ
पूजा में पीले रंग के फूल, विशेषकर गेंदे या पीले गुलाब का इस्तेमाल करना शुभ माना जाता है. भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार सफेद या पीले रंग के वस्त्र पहनकर माता की आराधना कर सकते हैं. पीला रंग उत्साह, सकारात्मकता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है.
पंचमी पर ब्रह्म मुहूर्त से विजय मुहूर्त तक पूजा का अवसर
पंचमी तिथि पर पूजा के शुभ समय की जानकारी देते हुए ज्योतिषाचार्य ने बताया कि वाराणसी पंचांग के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:30 बजे से 5:14 बजे तक है. अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:20 बजे से दोपहर 12:07 बजे तक है, जबकि विजय मुहूर्त दोपहर 1:40 बजे से 2:26 बजे तक रहेगा.
राहुकाल में मांगलिक कार्य शुरू करने से परहेज
ज्योतिषाचार्य ने आगे बताया कि वहीं राहुकाल दोपहर 1:10 बजे से 2:27 बजे तक है. इस तरह विजय मुहूर्त और राहुकाल का समय एक-दूसरे से मेल खा रहा है. ऐसे में इस अवधि के दौरान पूजा पाठ और यात्रा कर सकते हैं लेकिन मांगलिक कार्य शुरू करने से परहेज करना चाहिए.
"विजय मुहूर्त और राहुकाल का समय एक-दूसरे से मेल खा रहा है. ऐसे में इस अवधि के दौरान पूजा पाठ और यात्रा कर सकते हैं लेकिन मांगलिक कार्य शुरू करने से परहेज करना चाहिए."- पंडित राजन उपाध्याय,ज्योतिषाचार्य
भगवान कार्तिकेय की माता होने से पड़ा स्कंदमाता नाम
ज्योतिषाचार्य पंडित राजन उपाध्याय ने बताया कि मां स्कंदमाता नवदुर्गा का पांचवां स्वरूप हैं. भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय को स्कंद के नाम से भी जाना जाता है. स्कंद की माता होने के कारण देवी का नाम स्कंदमाता पड़ा.
स्कंदमाता का रूप
स्कंदमाता की चार भुजाएं हैं और उनकी गोद में बाल स्वरूप में भगवान कार्तिकेय विराजमान रहते हैं. उनके हाथों में कमल के फूल सुशोभित हैं, जबकि एक भुजा भक्तों को आशीर्वाद देने वाली मुद्रा में रहती है. मां का वाहन सिंह है, जो शक्ति, साहस और निर्भयता का प्रतीक है. कमल पर विराजमान होने के कारण उन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है.
ज्ञान, बुद्धि और संतान सुख की प्राप्ति की मान्यता
ज्योतिषाचार्य ने बताया कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मां स्कंदमाता की आराधना से बुद्धि, विवेक और ज्ञान का विकास होता है. उन्हें सौरमंडल की अधिष्ठात्री देवी भी माना जाता है. ऐसी मान्यता है कि माता अपने भक्तों को अज्ञान और भय से मुक्ति दिलाकर जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं. कालिदास को भी मां स्कंदमाता की उपासना से ज्ञान की प्राप्ति हुई थी.
संतान सुख की होती है प्राप्ति
ज्योतिषाचार्य पंडित राजन उपाध्याय के मुताबिक संतान सुख की कामना करने वाले दंपति भी विशेष श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करते हैं. माता की उपासना से मन की शांति, आत्मविश्वास और पारिवारिक सुख-समृद्धि प्राप्त होती है. इसलिए नवरात्र की पंचमी पर भक्त मां स्कंदमाता की पूजा कर परिवार के कल्याण, संतान के उज्ज्वल भविष्य और जीवन में सुख-शांति की कामना करें.
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