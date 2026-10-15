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सुख-समृद्धि और संतान सुख के लिए आज करें मां स्कंदमाता की पूजा, जानें शुभ मुहूर्त और भोग

शारदीय नवरात्र पंचमी तिथि ( ETV Bharat )

पटना: शारदीय नवरात्र के पांचवें दिन आज गुरुवार, 15 अक्टूबर को मां दुर्गा के पांचवें स्वरूप मां स्कंदमाता की पूजा-अर्चना की जाएगी. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मां स्कंदमाता की आराधना करने से भक्तों को सुख, समृद्धि, ज्ञान और आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति होती है.

जीवन में सकारात्मक बदलाव