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Shardiya Navratri: आज मां कालरात्रि पूजा, भूलकर भी न पहनें इस रंग के कपड़े, गुड़ का भोग लगाएं

आज मां कालरात्रि पूजा ( ETV Bharat )

पटना: शारदीय नवरात्र की महासप्तमी पर शनिवार, 17 अक्टूबर को मां दुर्गा के सातवें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा-अर्चना की जाएगी. सप्तमी के अवसर पर विभिन्न पूजा पंडालों में मां दुर्गा के पट भी श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोले जाएंगे. इसके साथ ही पूजा पंडालों में मां के दर्शन और आराधना का सिलसिला शुरू हो जाएगा. मां कालरात्रि को शक्ति, साहस और भय से मुक्ति प्रदान करने वाली देवी माना जाता है.

पट खोलने के लिए शुभ मुहूर्त का समय