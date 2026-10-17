Shardiya Navratri: आज मां कालरात्रि पूजा, भूलकर भी न पहनें इस रंग के कपड़े, गुड़ का भोग लगाएं
शारदीय नवरात्र की महासप्तमी पर 17 अक्टूबर को मां कालरात्रि की पूजा होगी और शुभ मुहूर्त में पूजा पंडालों के पट खुलेंगे. रिपोर्ट-कृष्णनदंन
Published : October 17, 2026 at 6:33 AM IST
पटना: शारदीय नवरात्र की महासप्तमी पर शनिवार, 17 अक्टूबर को मां दुर्गा के सातवें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा-अर्चना की जाएगी. सप्तमी के अवसर पर विभिन्न पूजा पंडालों में मां दुर्गा के पट भी श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोले जाएंगे. इसके साथ ही पूजा पंडालों में मां के दर्शन और आराधना का सिलसिला शुरू हो जाएगा. मां कालरात्रि को शक्ति, साहस और भय से मुक्ति प्रदान करने वाली देवी माना जाता है.
पट खोलने के लिए शुभ मुहूर्त का समय
वाराणसी पंचांग के अनुसार 17 अक्टूबर को मां दुर्गा के पट खोलने के लिए सुबह 7.23 बजे से 8.48 बजे तक का समय शुभ माना गया है. इस अवधि में नवपत्रिका प्रवेश और अन्य निर्धारित धार्मिक अनुष्ठानों के बाद श्रद्धालुओं के लिए मां के पट खोले जा सकते हैं. यदि सुबह के समय पट नहीं खुल पाते हैं, तो अभिजीत मुहूर्त में सुबह 11.20 बजे से दोपहर 12.06 बजे तक कपाट खोले जा सकते हैं.
"वाराणसी पंचांग के अनुसार सप्तमी को मां का पट खुलना है. राहुकाल सुबह 8.50 बजे से 10.16 बजे तक रहेगा. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, राहुकाल में नए और मांगलिक कार्यों की शुरुआत करने से बचना चाहिए. इसलिए राहुकाल में पट नहीं खुलता है. बाकी पूरा समय पट खोलने के लिए सही है." -पंडित राजन उपाध्याय, ज्योतिषाचार्य
मां कालरात्रि का उग्र और तेजस्वी स्वरूप
मां कालरात्रि दुर्गा के सातवें स्वरूप के रूप में पूजी जाती हैं. उनका स्वरूप अत्यंत उग्र और शक्तिशाली है. उनका रंग घने अंधकार के समान काला है, सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला सुशोभित होती है. मां के तीन नेत्र हैं और उनका वाहन गधा है. उनका यह स्वरूप बुराई, अज्ञान और नकारात्मक शक्तियों के विनाश का प्रतीक माना जाता है.
भक्तों का कल्याण करने वाली शुभंकरी देवी
मां कालरात्रि अपने उग्र रूप के बावजूद भक्तों का कल्याण करने वाली देवी हैं. इसी वजह से उन्हें 'शुभंकरी' भी कहा जाता है. मान्यता है कि उनकी आराधना से भय, रोग, शोक और शत्रुओं से जुड़ी परेशानियों से मुक्ति मिलती है. ज्योतिषाचार्य पंडित राजन उपाध्याय के अनुसार, मां कालरात्रि की विधि-विधान से पूजा करने पर भक्तों के भय, संकट और नकारात्मकता दूर होती है और अकाल मृत्यु का संकट टल जाता है.
गुड़ का भोग और लाल अड़हुल प्रिय
सप्तमी की पूजा में मां कालरात्रि को गुड़ या गुड़ से बनी मिठाई का भोग लगाने की परंपरा है. मालपुआ जैसी गुड़ से बनी मिठाईं भी अर्पित की जा सकती हैं. फूलों में लाल अड़हुल को विशेष महत्व दिया गया है. इसके साथ लाल गुलाब भी मां को अर्पित किया जा सकता है. पूजा के दौरान मां को सिंदूर चढ़ाने की भी परंपरा है. भक्तों को श्रद्धा से भोग अर्पित करना चाहिए.
पूजा में लाल और आसमानी रंग शुभ
मां कालरात्रि की पूजा के दौरान वस्त्रों के रंग का भी विशेष महत्व माना जाता है. इस दिन लाल या आसमानी रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है. लाल रंग शक्ति, ऊर्जा और साहस का प्रतीक है, जबकि आसमानी रंग विशालता और शांति का भाव दर्शाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मां कालरात्रि का स्वरूप भले ही काला है, लेकिन उनकी पूजा में काले या गहरे भूरे रंग के वस्त्र नहीं पहनने हैं.
सप्तमी के दिन विशेष मंत्रों का जाप
सबसे पहले गणेश जी और कलश का पूजन करें. इसके बाद मां को पुष्प, रोली, अक्षत, सिंदूर और भोग अर्पित कर धूप-दीप जलाएं. पूजा के दौरान मां कालरात्रि के मंत्र 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्र्यै नमः' का जाप करना शुभ माना जाता है. इसके साथ नवरात्र के सभी नौ दिनों में नवार्ण मंत्र 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै' का जाप भी किया जाता है. अंत में आरती कर प्रसाद बांटें.
दिन के अन्य शुभ और अशुभ मुहूर्त
वाराणसी पंचांग के अनुसार, 17 अक्टूबर को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4.25 बजे से 5.15 बजे तक रहेगा. इसे साधना, ध्यान और देवी आराधना के लिए अनुकूल समय माना जाता है. दोपहर 2.38 बजे से शाम 4.04 बजे तक भी शुभ समय है. विजय मुहूर्त दोपहर 1.38 बजे से 2.24 बजे तक बताया गया है. मां की आराधना से भक्तों को साहस, आत्मविश्वास और संकटों का सामना करने की शक्ति मिलती है.
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