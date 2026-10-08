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इस बार हाथी पर सवार होकर आएगी माता दुर्गा, जानें नवरात्रि में क्या है इसका महत्व ?

शारदीय नवरात्रि 2026 ( @canva )

कुल्लू: हिंदू धर्म में धार्मिक दृष्टि से नवरात्रि पर्व का विशेष महत्व है. इस साल 11 अक्टूबर से नवरात्रि पर्व का शुभारंभ हो रहा है. ऐसे में नवरात्रि पूजन के लिए भक्तों द्वारा भी तैयारियां की जा रही है. इसके अलावा देशभर में माता के मंदिरों को भी सजाया जा रहा है. वहीं, नवरात्रि के नौ दिनों तक भक्तों द्वारा माता के विभिन्न रूपों की पूजा अर्चना की जाएगी और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे.

इस साल हाथी पर सवार होंगी माता