इस बार हाथी पर सवार होकर आएगी माता दुर्गा, जानें नवरात्रि में क्या है इसका महत्व ?
11 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं नवरात्रि पर्व, 9 दिन माता के 9 रूपों की होगी पूजा-अर्चना.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 5:10 PM IST
कुल्लू: हिंदू धर्म में धार्मिक दृष्टि से नवरात्रि पर्व का विशेष महत्व है. इस साल 11 अक्टूबर से नवरात्रि पर्व का शुभारंभ हो रहा है. ऐसे में नवरात्रि पूजन के लिए भक्तों द्वारा भी तैयारियां की जा रही है. इसके अलावा देशभर में माता के मंदिरों को भी सजाया जा रहा है. वहीं, नवरात्रि के नौ दिनों तक भक्तों द्वारा माता के विभिन्न रूपों की पूजा अर्चना की जाएगी और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे.
इस साल हाथी पर सवार होंगी माता
कुल्लू के आचार्य शशिकांत शर्मा ने बताया कि 11 अक्टूबर रविवार को नवरात्रि की शुरुआत होगी और इस बार माता हाथी पर सवार होकर आएगी. हाथी पर सवार होकर आना एक शुभ संदेश है. ऐसे में इस साल माता का आगमन शुभ संकेत लेकर आ रहा है. उन्होंने बताया कि सनातन धर्म की परंपराओं में हाथी को शुभता, सुख-समृद्धि, अच्छी वर्षा और धन-धान्य से जोड़कर देखा गया है, इसलिए साल 2026 के शारदीय नवरात्रि में माता दुर्गा का हाथी पर आगमन भक्तों के लिए शुभ संकेत माना जा रहा है.
"धार्मिक परंपरा में मां दुर्गा का प्रमुख और स्थायी वाहन सिंह माना जाता है. वहीं, नवरात्रि के दौरान माता के आगमन और प्रस्थान के लिए अलग-अलग वाहनों का उल्लेख कुछ परंपराओं में मिलता, इसलिए हाथी पर आगमन की बात का अर्थ यह नहीं है कि मां दुर्गा का सिंह से संबंध बदल गया है. यह नवरात्रि के आगमन से जुड़ी विशेष धार्मिक मान्यता है." - आचार्य शशिकांत शर्मा
किस दिन माता की कौन सी सवारी ?
आचार्य शशिकांत शर्मा ने बताया कि अगर नवरात्रि की शुरुआत रविवार या सोमवार को होती है, तो माता का वाहन हाथी माना जाता है. शनिवार या मंगलवार को शुरुआत होने पर घोड़ा, बुधवार को नाव और गुरुवार या शुक्रवार को डोली या पालकी से आगमन की बात कही जाती है. साल 2026 के शारदीय नवरात्रि की शुरुआत रविवार को हो रही है, इसलिए मां दुर्गा के हाथी पर आगमन की मान्यता है.
|दिन
|माता की सवारी
|रविवार
|हाथी
|सोमवार
|हाथी
|मंगलवार
|घोड़ा
|बुधवार
|नाव
|गुरुवार
|डोली
|शुक्रवार
|डोली
|शनिवार
|घोड़ा
क्यों हाथी पर माता का आगमन है शुभ ?
आचार्य शशिकांत शर्मा ने बताया कि हिंदू धार्मिक परंपरा में हाथी को शक्ति, स्थिरता, समृद्धि और ऐश्वर्य से जोड़ा जाता है. इसी वजह से देवी के हाथी पर आगमन को शुभ संकेत माना जाता है. कुछ धार्मिक मान्यताओं में इसे अच्छी बारिश, बेहतर कृषि उपज और समाज में सुख-समृद्धि से भी जोड़ा जाता है. यानी भक्तों की आस्था के अनुसार इस बार मां का गज पर आगमन खुशहाली और समृद्धि का संदेश लेकर आ सकता है.