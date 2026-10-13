Shardiya Navratri 2026: शारदीय नवरात्र मंगलवार को इस विधि से करें मां चंद्रघंटा की पूजा, मानसिक शक्ति से भरेगा जीवन
शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन मंगलवार को मां चंद्रघंटा की पूजा होगी. माता रानी साहस, आत्मविश्वास और निर्भयता का आशीर्वाद प्रदान करती हैं. रिपोर्ट-कृष्णनंदन
Published : October 13, 2026 at 7:33 AM IST
पटना: शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन मंगलवार, 13 अक्टूबर को मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा-अर्चना की जाएगी. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मां चंद्रघंटा की आराधना करने से साहस, आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति की प्राप्ति होती है. मान्यता है कि माता की कृपा से मन का भय दूर होता है और व्यक्ति कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए मजबूत बनता है.
ज्योतिषाचार्य राजन उपाध्याय के अनुसार, मां चंद्रघंटा की पूजा विशेष रूप से निर्भयता, साहस और आत्मबल प्राप्त करने के लिए की जाती है. माता को सफेद रंग की मिठाइयां, खीर और चमेली के फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है. ज्योतिषाचार्य राजन उपाध्याय ने बताया कि मां चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य है. उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित रहता है, इसी कारण उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है.
"धार्मिक मान्यताओं में माता को शक्ति, शौर्य और दुष्टों का नाश करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है. उनके हाथों में अस्त्र-शस्त्र सुशोभित हैं और उनका स्वरूप भक्तों को निर्भय होकर जीवन की चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा देता है. मां चंद्रघंटा की पूजा विधि के अनुसार सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद पूजा स्थल की सफाई करनी चाहिए." -राजन उपाध्याय, ज्योतिषाचार्य
पूजन विधि और सामग्रियां
इसके बाद मां दुर्गा के समक्ष दीपक जलाकर गंगाजल से पूजा स्थल को शुद्ध करें. माता को लाल या पीले फूल, अक्षत, रोली, चंदन और धूप-दीप अर्पित करें. ज्योतिषाचार्य राजन उपाध्याय के अनुसार, मां चंद्रघंटा को चमेली के फूल विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं. माता को खीर और सफेद रंग की मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए. इसके बाद मां के मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप कर दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जा सकता है. अंत में माता की आरती कर परिवार की सुख-समृद्धि, शांति और साहस की कामना करनी चाहिए.
मंत्र शक्ति और वस्त्र
मां चंद्रघंटा की पूजा के दौरान "ॐ देवी चन्द्रघण्टायै नमः" मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है. मान्यता है कि श्रद्धा और एकाग्रता के साथ इस मंत्र का जाप करने से मन को शांति मिलती है और आत्मविश्वास बढ़ता है. जो लोग किसी काम को लेकर भय, असमंजस या मानसिक कमजोरी महसूस करते हैं, वह माता से साहस और दृढ संकल्प की प्रार्थना करते हैं. नवरात्र के तीसरे दिन लाल रंग के वस्त्र पहनना भी शुभ माना जाता है.
शुभ मुहूर्त और राहुकाल
वाराणसी पंचांग के अनुसार, 13 अक्टूबर 2026, मंगलवार को तृतीया तिथि सुबह 5 बजकर 55 मिनट से रात 11 बजकर 28 मिनट तक रहेगी. इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 बजकर 20 मिनट से दोपहर 12 बजकर 7 मिनट तक है. मंगलवार को राहुकाल सामान्य गणना के अनुसार दोपहर 3 बजे से शाम 4 बजकर 30 मिनट तक रहेगा. इस अवधि में शुभ कार्यों की शुरुआत से बचने की परंपरा है. श्रद्धालु सुबह स्नान के बाद अपनी सुविधानुसार मां की पूजा कर सकते हैं. तारीख को लेकर भक्त विशेष ध्यान रखें.
उदया तिथि का विचार
ज्योतिषाचार्य राजन उपाध्याय ने बताया कि पंचांग के अनुसार, सोमवार 12 अक्टूबर 2026 को द्वितीया तिथि रात 10 बजकर 13 मिनट तक है. इसके बाद तृतीया तिथि शुरू होगी. उदया तिथि की मान्यता के अनुसार, मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा मंगलवार, 13 अक्टूबर को की जाएगी. श्रद्धालु इस दिन सुबह स्नान कर विधि-विधान से माता की पूजा-अर्चना करेंगे. माता को चमेली के फूल, खीर और सफेद मिठाई अर्पित कर साहस, आत्मविश्वास और भय से मुक्ति की कामना करें. नवरात्र में नवार्ण मंत्र "ॐ एं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै" का जाप विशेष लाभदायक होता है.
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