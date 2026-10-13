ETV Bharat / state

Shardiya Navratri 2026: शारदीय नवरात्र मंगलवार को इस विधि से करें मां चंद्रघंटा की पूजा, मानसिक शक्ति से भरेगा जीवन

शारदीय नवरात्र ( ETV Bharat )

पटना: शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन मंगलवार, 13 अक्टूबर को मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा-अर्चना की जाएगी. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मां चंद्रघंटा की आराधना करने से साहस, आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति की प्राप्ति होती है. मान्यता है कि माता की कृपा से मन का भय दूर होता है और व्यक्ति कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए मजबूत बनता है.

ज्योतिषाचार्य राजन उपाध्याय के अनुसार, मां चंद्रघंटा की पूजा विशेष रूप से निर्भयता, साहस और आत्मबल प्राप्त करने के लिए की जाती है. माता को सफेद रंग की मिठाइयां, खीर और चमेली के फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है. ज्योतिषाचार्य राजन उपाध्याय ने बताया कि मां चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य है. उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित रहता है, इसी कारण उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है.