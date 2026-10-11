आज से शारदीय नवरात्र शुरू, हाथी पर सवार होकर आ रही हैं मां दुर्गा, जानिए घटस्थापना का मुहूर्त
शारदीय नवरात्र 11 अक्टूबर से शुरू हो रहा है. इस बार मां दुर्गा हाथी पर आएंगी. घटस्थापना का प्रधान मुहूर्त सुबह 06:19 से है. रिपोर्ट-कृष्णनंदन
Published : October 11, 2026 at 6:36 AM IST
पटना: पूरे देश में शक्ति की आराधना का महापर्व शारदीय नवरात्र 11 अक्टूबर से शुरू हो रहा है. नौ दिनों तक मां दुर्गा के नौ अलग-अलग स्वरूपों की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की जाएगी. नवरात्र में घटस्थापना से लेकर देवी के नौ स्वरूपों की आराधना और विशेष मंत्रों के जाप तक का अपना बड़ा धार्मिक महत्व है. पटना के ज्योतिषाचार्य पंडित राजन उपाध्याय के अनुसार इस बार नवरात्र में मां दुर्गा की आराधना के साथ नवार्ण मंत्र का जाप साधकों के लिए विशेष फलदायी माना जाता है.
हाथी पर आगमन और मुर्गे पर प्रस्थान
पटना के ज्योतिषाचार्य पंडित राजन उपाध्याय ने बताया कि, इस बार नवरात्र में मां दुर्गा का आगमन हाथी पर और प्रस्थान मुर्गे पर होने जा रहा है. धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं में देवी के आगमन और प्रस्थान के वाहनों को विशेष महत्व दिया जाता है. कालिदास और अन्य पुराणों के अनुसार नवरात्र के प्रारंभ और समापन के दिन के आधार पर मां दुर्गा के वाहन का निर्धारण किया जाता है. इस बार मां दुर्गा का हाथी पर आगमन प्रकृति की अनुकूलता और सुख-समृद्धि का बड़ा संकेत देता है.
"मां दुर्गा का हाथी पर आगमन बेहद शुभ, सुख-समृद्धि और अच्छी वर्षा का प्रतीक माना जाता है. यह अन्न-धन की वृद्धि और खुशहाली का परिचायक है. इसके विपरीत मुर्गे पर प्रस्थान व्याकुलता, बेचैनी, अस्थिरता और कष्ट का संकेतक माना गया है. हालांकि इन धार्मिक मान्यताओं को आस्था और पारंपरिक ज्योतिषीय व्याख्या के रूप में समझा जाना चाहिए." -पंडित राजन उपाध्याय, ज्योतिषाचार्य
घटस्थापना के लिए आज के शुभ मुहूर्त
शारदीय नवरात्र की शुरुआत आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है. इस वर्ष 11 अक्टूबर, रविवार को नवरात्र का पहला दिन मनाया जा रहा है. इसी दिन मां शैलपुत्री की पूजा के साथ घटस्थापना की जाएगी. ज्योतिषाचार्य पंडित राजन उपाध्याय ने बताया कि घटस्थापना के लिए सुबह 6 बजकर 19 मिनट से 10 बजकर 12 मिनट तक प्रधान मुहूर्त है. इस दौरान सुबह 7 बजकर 33 मिनट से 9 बजे तक सामान्य मुहूर्त रहेगा.
लाभ का समय और अभिजीत मुहूर्त
सुबह के प्रधान मुहूर्त के अलावा भी कलश स्थापना के लिए कई अन्य विकल्प मौजूद हैं. सुबह 9 बजे से 10 बजकर 28 मिनट तक लाभ का मुहूर्त रहेगा. इसके बाद अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना की जा सकती है, जो सुबह 11 बजकर 44 मिनट से दोपहर 12 बजकर 31 मिनट तक उपलब्ध रहेगा. ज्योतिषाचार्य ने बताया कि शाम 4 बजकर 34 मिनट से 6 बजकर 1 मिनट तक राहुकाल रहेगा जिसमें घटस्थापना जैसे शुभ कार्य वर्जित हैं.
कलश स्थापना की पारंपरिक विधि
घटस्थापना के लिए सबसे पहले पूजा स्थल की साफ-सफाई की जाती है. इसके बाद मिट्टी के पात्र में पवित्र मिट्टी डालकर जौ बोए जाते हैं और उसके पास जल से भरा कलश स्थापित किया जाता है. कलश पर आम के पत्ते और नारियल रखने की पुरानी परंपरा भी है. इसके बाद मां दुर्गा का आह्वान कर पूजा, दीप प्रज्वलन और संकल्प किया जाता है. कई श्रद्धालु पूरे नौ दिनों तक अखंड ज्योत जलाते हैं और दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं.
प्रतिपदा से चतुर्थी तक देवी स्वरूप
नवरात्र के प्रत्येक दिन मां दुर्गा के अलग-अलग स्वरूप की पूजा की जाती है. पहले दिन मां शैलपुत्री की आराधना होती है, जिन्हें शक्ति और दृढ़ संकल्प का प्रतीक माना जाता है. दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, जिनका स्वरूप तपस्या और साधना का संदेश देता है. तीसरे दिन साहस की देवी मां चंद्रघंटा और चौथे दिन सृष्टि की रचना करने वाली शक्ति के रूप में मां कूष्मांडा की आराधना की जाती है.
पंचमी से नवमी तक की विशेष पूजा
पांचवें दिन मातृत्व से जुड़ी मां स्कंदमाता और छठे दिन दुष्टों के विनाश का प्रतीक मां कात्यायनी की आराधना की जाती है. सातवें दिन भय से मुक्ति देने वाली मां कालरात्रि और आठवें दिन शांति व पवित्रता की देवी मां महागौरी की पूजा की जाती है. नौवें दिन सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी मां सिद्धिदात्री की आराधना होती है. अष्टमी और नवमी के अवसर पर कई परिवारों में कन्या पूजन किया जाता है जिसके बाद विजयादशमी का पर्व मनाया जाता. है.
नवार्ण मंत्र का विशेष धार्मिक महत्व
ज्योतिषाचार्य पंडित राजन उपाध्याय ने बताया कि नवरात्र के दौरान नवार्ण मंत्र का जाप करना विशेष फलदायी माना जाता है. यह मंत्र है, "ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे". धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस मंत्र के जाप से साधक मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने, मानसिक स्थिरता बनाए रखने, भय से मुक्ति और जीवन की सभी बाधाओं का सामना करने की शक्ति पाने की कामना करता है. मंत्र में "ऐं, ह्रीं और क्लीं" को प्रमुख बीजाक्षर माना गया है.
ज्ञान, समृद्धि और शक्ति की उपासना
इस मंत्र में शामिल ऐं को मां सरस्वती, ह्रीं को महालक्ष्मी और क्लीं को महाकाली की शक्ति से जोड़ा जाता है. यानी यह इन तीनों देवियों के बीज मंत्र हैं. इस प्रकार यह महामंत्र ज्ञान, समृद्धि और शक्ति की संयुक्त उपासना का सबसे बड़ा माध्यम माना जाता है. पंडित राजन उपाध्याय के अनुसार नवरात्र में श्रद्धापूर्वक नवार्ण मंत्र का जाप करने से साधक को आध्यात्मिक लाभ, आत्मविश्वास और मानसिक शांति प्राप्त करने में बड़ी सहायता मिलती है.
मंत्र जाप के नियम और मिलने वाले लाभ
धार्मिक मान्यताओं में इसे नौ ग्रहों की शांति, नकारात्मकता से रक्षा और कार्यों में आने वाली बाधाओं को दूर करने की साधना से भी जोड़ा जाता है. मंत्र जाप को साधक के लिए एक सुरक्षा कवच के समान माना गया है. नियमित जाप और ध्यान से मन को एकाग्र करने तथा तनाव के बीच स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलती है. ज्योतिषाचार्य के अनुसार इसके लिए प्रतिदिन कम से कम एक माला का जाप करना चाहिए अथवा 16 माला का जाप करना श्रेयस्कर है.
आस्था के इस पर्व का मुख्य संदेश
नवरात्र के नौ दिन मां दुर्गा की आराधना, आत्मसंयम और सकारात्मक संकल्प का बड़ा अवसर हैं. श्रद्धालु इन दिनों व्रत, पूजा-पाठ, मंत्र जाप और दान-पुण्य के माध्यम से देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना करते हैं. मां दुर्गा के हाथी पर आगमन और मुर्गे पर प्रस्थान से जुड़ी मान्यताएं इस बार नवरात्र को लेकर लोगों की उत्सुकता बढ़ा रही हैं. आस्था के इस पर्व का संदेश यही है कि श्रद्धा और सद्कर्मों के साथ चुनौतियों का सामना किया जाए.
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