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आज से शारदीय नवरात्र शुरू, हाथी पर सवार होकर आ रही हैं मां दुर्गा, जानिए घटस्थापना का मुहूर्त

ज्योतिषाचार्य पंडित राजन उपाध्याय ( ETV Bharat )

पटना: पूरे देश में शक्ति की आराधना का महापर्व शारदीय नवरात्र 11 अक्टूबर से शुरू हो रहा है. नौ दिनों तक मां दुर्गा के नौ अलग-अलग स्वरूपों की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की जाएगी. नवरात्र में घटस्थापना से लेकर देवी के नौ स्वरूपों की आराधना और विशेष मंत्रों के जाप तक का अपना बड़ा धार्मिक महत्व है. पटना के ज्योतिषाचार्य पंडित राजन उपाध्याय के अनुसार इस बार नवरात्र में मां दुर्गा की आराधना के साथ नवार्ण मंत्र का जाप साधकों के लिए विशेष फलदायी माना जाता है.

हाथी पर आगमन और मुर्गे पर प्रस्थान