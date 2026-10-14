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शारदीय नवरात्र 2026: आज होगी मां कूष्मांडा की पूजा, मालपुए के भोग से प्रसन्न होंगी अष्टभुजाधारी देवी

मां कूष्मांडा की पूजा ( ETV Bharat )

पटना: शारदीय नवरात्र के चौथे दिन मां दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप मां कूष्मांडा की पूजा-अर्चना की जाएगी. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मां कूष्मांडा को सृष्टि की रचयिता माना जाता है. कहा जाता है कि जब चारों ओर अंधकार था और सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब माता ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी. मां कूष्मांडा की आराधना से बुद्धि, विवेक, कौशल और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होने की मान्यता है. माता की उपासना से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं.

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