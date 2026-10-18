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कालीबाड़ी मंदिर में बंगाली और हिमाचली संस्कृति का अनूठा संगम, 100 साल से अधिक पुरानी है दुर्गा पूजा की परंपरा

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शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में शारदीय नवरात्र के दौरान मां दुर्गा की आराधना केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शहर की सांस्कृतिक विरासत और बंगाली समुदाय की 100 साल से अधिक पुरानी परंपरा का भी प्रतीक है. अंग्रेजों के शासनकाल में जब शिमला ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करता था, उसी दौर में बंगाल से आए लोगों ने यहां दुर्गा पूजा की परंपरा शुरू की. आज ऐतिहासिक कालीबाड़ी मंदिर में मनाया जाने वाला दुर्गा पूजा उत्सव बंगाली और हिमाचली संस्कृति के अनूठे मेल के रूप में पहचान बना चुका है.

शारदीय नवरात्र के आगमन के साथ ही राजधानी में मंदिरों की रौनक बढ़ जाती है. मां दुर्गा के स्वागत के लिए कालीबाड़ी मंदिर में विशेष तैयारियां की जाती हैं. सजे हुए पंडाल, मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा, पूजा-अर्चना, आरती और ढाक की गूंज उत्सव के माहौल को खास बना देती है. धुनुची नृत्य के दौरान मिट्टी के पात्रों में धूप जलाकर मां के सामने नृत्य करते श्रद्धालु इस आयोजन का प्रमुख आकर्षण होते हैं. यह उत्सव बंगाली समुदाय के साथ स्थानीय लोगों को भी अपनी ओर खींचता है.