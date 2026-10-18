कालीबाड़ी मंदिर में बंगाली और हिमाचली संस्कृति का अनूठा संगम, 100 साल से अधिक पुरानी है दुर्गा पूजा की परंपरा
नवरात्रि में सजे पंडाल, मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा, पूजा-अर्चना, आरती और ढाक की गूंज उत्सव को खास बना देती है. शिवानी कपूर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 10:49 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में शारदीय नवरात्र के दौरान मां दुर्गा की आराधना केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शहर की सांस्कृतिक विरासत और बंगाली समुदाय की 100 साल से अधिक पुरानी परंपरा का भी प्रतीक है. अंग्रेजों के शासनकाल में जब शिमला ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करता था, उसी दौर में बंगाल से आए लोगों ने यहां दुर्गा पूजा की परंपरा शुरू की. आज ऐतिहासिक कालीबाड़ी मंदिर में मनाया जाने वाला दुर्गा पूजा उत्सव बंगाली और हिमाचली संस्कृति के अनूठे मेल के रूप में पहचान बना चुका है.
शारदीय नवरात्र के आगमन के साथ ही राजधानी में मंदिरों की रौनक बढ़ जाती है. मां दुर्गा के स्वागत के लिए कालीबाड़ी मंदिर में विशेष तैयारियां की जाती हैं. सजे हुए पंडाल, मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा, पूजा-अर्चना, आरती और ढाक की गूंज उत्सव के माहौल को खास बना देती है. धुनुची नृत्य के दौरान मिट्टी के पात्रों में धूप जलाकर मां के सामने नृत्य करते श्रद्धालु इस आयोजन का प्रमुख आकर्षण होते हैं. यह उत्सव बंगाली समुदाय के साथ स्थानीय लोगों को भी अपनी ओर खींचता है.
अंग्रेजों के समय बंगाल से शिमला पहुंचे लोग
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के दृश्य कला विभाग के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष रह चुके प्रसिद्ध कलाकार प्रो. हिम कुमार चटर्जी के अनुसार, "शिमला में दुर्गा पूजा की शुरुआत ब्रिटिश शासनकाल में हुई थी. उस समय अंग्रेज अधिकारियों के साथ काम करने वाले बंगाल के अनेक कर्मचारी कलकत्ता से शिमला पहुंचे थे. धीरे-धीरे इनमें से कई परिवार यहीं बस गए और कालीबाड़ी मंदिर का परिसर उनके सामाजिक और सांस्कृतिक मेल-मिलाप का प्रमुख केंद्र बन गया."
समय के साथ दुर्गा पूजा का यह आयोजन बंगाली परिवारों की परंपरा से आगे बढ़कर पूरे शहर के सांस्कृतिक कैलेंडर का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया. आज देश के दूसरे हिस्सों में रहने वाले बंगाली परिवार भी शिमला में दुर्गा पूजा मनाने पहुंचते हैं. प्रो. हिम कुमार चटर्जी का परिवार भी वर्षों से इस आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है. पंडाल की सजावट से लेकर धार्मिक अनुष्ठानों तक, परिवार के सदस्य उत्सव को भव्य बनाने में योगदान देते हैं.
तीसरी पीढ़ी निभा रही दुर्गा पूजा की परंपरा
बंगाली समुदाय के सुबोध ने बताया कि दुर्गा पूजा का यह आयोजन हमेशा धूमधाम से होता है. मां कालीबाड़ी मंदिर में सभी समुदायों के लोग मिल-जुलकर शरद नवरात्र के दौरान मां दुर्गा की पूजा करते हैं. यह आयोजन अपने आप में सामाजिक और सांस्कृतिक मेल-मिलाप और एकता का प्रतीक है. उनके परिवार की तीसरी पीढ़ी इस परंपरा का हिस्सा है. उन्हें उम्मीद है कि आने वाली पीढ़ियां भी इस सौहार्द और आपसी भाईचारे की परंपरा को बनाए रखेंगी.
सौहार्द और एकता की मिसाल बना कालीबाड़ी मंदिर
दुर्गा पूजा पर कई आर्टिकल लिख चुके कला एवं संस्कृति में विशेष रूचि रखने वाले डॉ. पंकज गुप्ता ने बताया कि, "बचपन से ही शिमला कालीबाड़ी में दुर्गा पूजा के दौरान सजाए जाने वाले भव्य पंडालों को देखता आया हूं. यहां धुनुची नृत्य, ढाक की गूंजती थाप और मां दुर्गा की आराधना के दौरान होने वाली आरती के दृश्य आध्यात्मिक अनुभूति के सबसे मनमोहक क्षण रहे हैं. नवरात्रि के आगमन के साथ ही पुजारियों द्वारा की जाने वाली आरती, ढाक की गूंजती ध्वनि और मां दुर्गा का भव्य स्वरूप मन में आनंद और भक्ति का अद्भुत संचार करते हैं. ढाक की थाप से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठता है. इसकी दिव्य गूंज श्रद्धालुओं के उत्साह को बढ़ाती है और वातावरण में एक अलौकिक ऊर्जा का संचार करती है."
नवरात्र में रामलीला की परंपरा पड़ रही फीकी
भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला के पूर्व शोधार्थी डॉ. पंकज गुप्ता ने कहा कि, शिमला में नवरात्रि के दौरान रामलीला का आयोजन भी कभी प्रमुख आकर्षण हुआ करता था. रामायण के प्रसंगों के मंचन और रावण के विशाल पुतले के दहन के साथ उत्सव का समापन होता था. हालांकि, समय के साथ शहर में रामलीला की परंपरा पहले जैसी व्यापक नहीं रही. इसके बावजूद संकट मोचन और जाखू मंदिर में दशहरे से जुड़े आयोजन जारी हैं. नवरात्र के दौरान मंदिरों के आसपास खिलौने, मुखौटे, धनुष-बाण, सजावटी सामान और चाट की दुकानें भी उत्सवी माहौल का हिस्सा बनती हैं.
1845 में बने कालीबाड़ी मंदिर का खास महत्व
शिमला के ऐतिहासिक कालीबाड़ी मंदिर का निर्माण वर्ष 1845 में हुआ था. यह मंदिर मां काली को समर्पित है, जिन्हें श्यामला देवी के नाम से भी जाना जाता है. मान्यता है कि शिमला का नाम देवी श्यामला के नाम पर पड़ा. नवरात्र के दौरान मंदिर में श्रद्धालुओं की विशेष भीड़ उमड़ती है. शहर के तारादेवी, ढींगू देवी और कामना देवी मंदिरों में भी भक्त मां के दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए पहुंचते हैं.
हालांकि, कालीबाड़ी मंदिर में होने वाला दुर्गा पूजा उत्सव अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान रखता है. यहां धार्मिक अनुष्ठानों के साथ संगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाटक और अन्य प्रस्तुतियां भी आयोजित की जाती हैं. पांच दिन तक चलने वाला यह उत्सव बंगाली समुदाय के लिए परिवार, परंपरा और आस्था से जुड़ने का विशेष अवसर होता है.
पंचमी से शुरू होते हैं विशेष अनुष्ठान
बंगाली परंपरा में दुर्गा पूजा के प्रमुख आयोजन पंचमी से शुरू होते हैं. इसी दिन मां दुर्गा की प्रतिमा पंडाल में स्थापित की जाती है. महिलाएं अल्पना बनाकर पूजा स्थल को सजाती हैं. इसके बाद पुष्पांजलि, आरती और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों का क्रम चलता है. श्रद्धालु नए वस्त्र पहनकर मां के चरणों में फूल अर्पित करते हैं और सुख-समृद्धि की कामना करते हैं.
महाअष्टमी पर कुमारी पूजा का विशेष महत्व है. इस अनुष्ठान में कन्या को देवी स्वरूप मानकर पूजा की जाती है. फूल, धूप, दीप और अन्य पूजन सामग्री से देवी की आराधना की जाती है. वहीं, अष्टमी और नवमी के संधिकाल में होने वाली संधि पूजा को उत्सव के सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में गिना जाता है. इसमें 108 कमल के फूल और 108 दीपों सहित विभिन्न पूजन सामग्रियों का उपयोग किया जाता है.
धुनुची नृत्य और सिंदूर खेला खास आकर्षण
दुर्गा पूजा के दौरान धुनुची नृत्य श्रद्धालुओं के उत्साह को नई ऊंचाई देता है. इसमें युवक-युवतियां और महिला-पुरुष हाथों में धुनुची लेकर मां दुर्गा के सामने पारंपरिक नृत्य करते हैं. ढाक की थाप और आरती की गूंज से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठता है. उत्सव के अंतिम चरण में सिंदूर खेला की परंपरा निभाई जाती है. इसमें महिलाएं एक-दूसरे को सिंदूर लगाकर सुख, सौभाग्य और मंगलकामनाओं का आदान-प्रदान करती हैं. इसके बाद मां दुर्गा और उनके परिवार की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है. विदाई के इस क्षण में श्रद्धालु भावुक हो उठते हैं. शाम के समय कालीबाड़ी मंदिर परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां उत्सव को और खास बनाती हैं.
यूनेस्को की सूची में दर्ज है दुर्गा पूजा
डॉ. पंकज गुप्ता ने बताया कि कोलकाता की दुर्गा पूजा को वर्ष 2021 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था. यह मान्यता दुर्गा पूजा की धार्मिक महत्ता के साथ उसकी सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत को भी रेखांकित करती है. शिमला में एक सदी से अधिक समय से चली आ रही दुर्गा पूजा की परंपरा भी इस बात की मिसाल है कि किस तरह आस्था, प्रवास और सांस्कृतिक आदान-प्रदान मिलकर किसी शहर की विशिष्ट पहचान गढ़ते हैं.
आस्था के साथ परंपरा का उत्सव
कालीबाड़ी मंदिर के पुजारी पंडित मुक्ति चक्रवर्ती ने कहा कि, "शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा की आराधना का विशेष महत्व है. सातवें नवरात्र पर मां के दर्शन और पूजन से श्रद्धालुओं में भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. दुर्गा पूजा हमारी सांस्कृतिक परंपरा और सामूहिक आस्था का प्रतीक है."
दशहरे पर आईटीबीपी कैंप में विसर्जन
परंपरा के अनुसार, दशहरे के दिन तारादेवी स्थित आईटीबीपी कैंप में मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा. इससे पहले महिलाएं सिंदूर की होली खेलकर माता को विदाई देंगी. इसके बाद ढोल-नगाड़ों के साथ प्रतिमाओं को विसर्जन स्थल तक ले जाया जाएगा. अगले से फिर से आने के लिए माता को भावुक विदाई देते हैं.
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