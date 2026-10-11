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हिमाचल के शक्तिपीठों में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब, नवरात्रि के पहले दिन मां के जयकारों से गूंजे मंदिर

कांगड़ा: देशभर में आज से शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ हो गया है. नवरात्रि के पहले दिन ही हिमाचल प्रदेश के शक्तिपीठों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी. नवरात्रि के अवसर पर मंदिरों को फूलों से विशेष रूप से सजाया गया है. प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश और अन्य बाहरी राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु शक्तिपीठों में माता के दर्शन करने पहुंचे. आज प्रदेश में खराब मौसम के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था और श्रद्धा में कोई कमी नहीं दिखाई दी. वहीं, मंदिर और जिला प्रशासन द्वारा भी श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर कड़े प्रबंध किए हैं.

जिला कांगड़ा के तीन प्रमुख शक्तिपीठों माता ब्रजेश्वरी देवी मंदिर, ज्वालामुखी मंदिर और माता चामुंडा नंदिकेश्वर धाम में नवरात्रि के पहले दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. सुबह से ही श्रद्धालु मां के दर्शन करने के लिए मंदिरों में पहुंचने लगे और मंदिर परिसर मां के जयकारों से गूंज उठे. नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप माता शैलपुत्री की पूजा-अर्चना की जा रही है. इस अवसर पर मंदिरों में विशेष पूजा-अनुष्ठान भी आयोजित किए गए. श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मंदिरों के कपाट सुबह 4 बजे से ही खोल दिए गए.

शारदीय नवरात्र के पहले दिन मां ब्रजेश्वरी देवी मंदिर कांगड़ा और शक्तिपीठ श्री चामुंडा नंदिकेश्वर धाम में सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा. इस बार नवरात्रि में 60 साल से ज्यादा आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सुविधा का प्रावधान भी किया गया है, ताकि बुजुर्ग श्रद्धालुओं को मां के दर्शन करने में सहूलियत मिल सके. बारिश के बीच मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही. नवरात्रि के पहले दिन माता के दर्शन कर भक्तों ने 9 दिवसीय पर्व की शुरुआत की.

बुजुर्गों के लिए मंदिर में विशेष व्यवस्था

नवरात्रि के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के लिए 200 रुपए की पर्ची पर शीघ्र दर्शन की विशेष सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी. इसके लिए बुजुर्ग श्रद्धालुओं को पंजीकरण काउंटर पर आधार कार्ड दिखाना होगा. इसका उद्देश्य बुजुर्गों को मां के दर्शन करने में सहूलियत प्रदान करना है, ताकि उन्हें लंबी कतारों में लगने से होने वाली परेशानी कम हो सके. धार्मिक स्थलों पर दर्शन के लिए आने वाले वरिष्ठ नागरिकों को अक्सर भीड़ और मौसम की वजह से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में यह विशेष प्रावधान उनके लिए उपयोगी साबित हो सकता है. हालांकि, इस सुविधा की पात्रता, उपलब्धता और इसका लाभ लेने की प्रक्रिया के संबंध में मंदिर प्रशासन से आधिकारिक जानकारी लेना जरूरी होगा.